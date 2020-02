7e894b0ae3

Nacional Legitimidad, fiscalización y libertad de expresión: El rol de la prensa ante el proceso constituyente En el marco de una nueva conmemoración del Día Nacional de la Prensa, el Círculo de Periodistas realizó una actividad en conjunto al académico Claudio Nash para discutir sobre la importancia de los medios de comunicación en el proceso constituyente venidero. Andrea Bustos C. Jueves 13 de febrero 2020 18:38 hrs.

Este 13 de febrero se conmemoró un nuevo Día Nacional de la Prensa, recordando la primera edición de la Aurora de Chile publicada el mismo día en 1812. En este contexto, es que el Círculo de Periodistas realizó una actividad en el Teatro Camilo Henríquez, donde se abordó la situación actual de los medios de comunicación, y en especial su rol en el estallido social y el proceso constituyente. La actividad contó con una exposición al respecto realizada por el académico y coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, Claudio Nash. Además, en la ocasión la presidenta del Círculo de Periodistas, Purísima Gaune Blanco, reflexionó sobre la importancia de realizar este tipo de acciones en el actual contexto que enfrentan los medios, y en especial los periodistas. “Yo creo que hay que darle un refuerzo, un respaldo a todos los colegas que han sido despedidos, todos esos problemas que tenemos en la prensa. Es un respaldo para que podamos seguir adelante, tenemos que tener consciencia de que la prensa es importante, que tenemos que buscar de alguna manera en que todos nuestros colegas estén bien”, señaló. Mientras que en lo que refiere al rol que tendrá la prensa este año frente al proceso constituyente, dijo que “como periodistas tenemos que estar muy alertas y tratar de informar a la ciudadanía lo que viene, no ponernos de brazos cruzados y más bien participar en todo, en cónclaves, en todo tipo de eventos y organizar todo tipo de eventos para que la ciudadanía esté al día en lo que viene a partir de abril”. Por su parte, el académico de la Universidad de Chile, Claudio Nash, abordó la importancia que tendrá la prensa en el proceso constituyente, en el que aseguró debe garantizar legitimidad del proceso y la correcta entrega de información y diversidad de voces. “En primer lugar, dar cuenta de la legitimidad del contexto, es decir, que el contexto en el que se dé el proceso constituyente permita plenamente el intercambio de ideas, de puntos de vista. En segundo lugar, en el proceso mismo la clave de la legitimidad va estar dada por la participación ciudadana no solo de quienes terminen finalmente redactando la Constitución, sino que de toda la ciudadanía, de cómo van participar de ese proceso y para eso el intermediador natural es la prensa, por lo tanto, va tener ahí un rol clave”, explicó. A esto se suma también el debate que se dará respecto de cómo temas relativos a la libertad de expresión quedan establecidos en una nueva Constitución. “Ahí hay temas de fondo que resolver, que tienen que ver, por ejemplo, no solo con las cuestiones naturales como cuál es el derecho y cómo se puede limitar, sino que si vamos a constitucionalizar el acceso a la información, o si se va a intentar regular constitucionalmente temas vinculados con redes sociales, cómo se va a proteger para que no haya nuevamente concentración de los medios como la que hoy día existe. Esos son temas que se tendrán que discutir si queremos o no que estén finalmente constitucionalizados”. Por otra parte, el coordinador de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile también reflexionó respecto del rol que hasta ahora ha tenido la prensa en la cobertura de las manifestaciones, y en especial de la violencia policial. “Sin lugar a dudas los medios independientes han cumplido un rol central en esta crisis, fundamentalmente denunciando las violaciones de derechos humanos y dando espacio para que actores no tradicionales puedan tener una opinión”, comentó. “Lamentablemente los medios tradicionales, fundamentalmente la televisión y la prensa escrita, se han alineado con el discurso el gobierno y han intentado básicamente criminalizar la protesta social y omitir los debates de fondo que están tras el estallido social. Por lo tanto, en eso me parece que hay una interpretación dual del rol de la prensa”, agregó y destacó, sin embargo, que dentro de los medios tradicionales la radio ha estado a la altura de la situación y ha “cumplido un rol central en la crisis”. Asimismo, el académico de la Universidad de Chile comentó respecto de la importancia de este tipo de actividades como la realizada por el Circulo de periodistas que “el tema de libertad de expresión cumple un rol central en una democracia y, por lo tanto, en una crisis de derechos humanos como la que vive Chile desde el 18 de octubre este pasa a ser un instrumento central, tanto para la protección de los derechos humanos como para la protección del propio sistema democrático”. Finalmente, Claudio Nash concluyó que no se debe olvidar que la libertad de expresión es un derecho reconocido constitucional e internacionalmente, y que eso debe ser un punto de partida para cualquier discusión en nuestro país.

