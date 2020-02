f8f76d8931

Internacional Bolivia, Chile y El Silala: carrera presidencial en el país vecino reactiva el litigio en La Haya El ex subsecretario de Relaciones Exteriores, Edgardo Riveros, subrayó que en el país vecino la carrera presidencial ya está desatada y, en ese contexto, la controversia con Chile puede ser una buena herramienta para sumar votos. Camilo Villa J. Viernes 14 de febrero 2020 17:43 hrs. Compartir

Enemigos declarados, pero con importantes coincidencias. La actual presidenta de Bolivia, Jeanine Añez, asumió la misma postura que Evo Morales con respecto del Río Silala, materia donde el país vecino mantiene un litigio con Chile por el curso de sus aguas. Si bien en la contramemoria boliviana presentada en La Haya en agosto del 2018 se admitió que una parte de la corriente “fluye de manera natural” hacia nuestro país, “cualquier entrega de este flujo a Chile estaría sujeto a un acuerdo entre partes que implicaría una compensación”, sostuvo la Cancillería boliviana. “Bolivia continuará defendiendo sus derechos basados en el derecho internacional”, se lee en un comunicado. Consultado por Radio y Diario Universidad de Chile, el ex subsecretario de Relaciones Exteriores de nuestro país, Edgardo Riveros, afirmó que más allá de las diferencias entre el anterior Ejecutivo de Bolivia y el actual, el litigio con nuestro país es un tema país y, por lo tanto, es muy difícil que las posturas cambien. “Es evidente que el tema del litigio que está en la Corte Internacional de Justicia no va a tener variación para las autoridades actuales bolivianas con respecto de lo que fueron las posturas del ex presidente Morales en su Gobierno. Acaban de nombrar un nuevo agente (Jaime Aparicio) y, con seguridad, ese agente tiene instrucciones similares a las que tenía, en su momento, Eduardo Rodríguez Veltzé, que fue quien desempeñó tal tarea tanto en el juicio por obligación de negociar como el actual que dice relación con el Río Silala”. Además, el académico de la Universidad Central subrayó que en el país vecino la carrera presidencial ya está desatada y, en ese contexto, la controversia con Chile puede ser una buena herramienta para sumar votos. Por lo tanto, no es de extrañar que la actual presidenta interina, Jeanine Añez, reavive el tema: pues ella es una de las ocho candidatas presidenciales. “Este es un gobierno de transición, no es un gobierno que todavía haya sido elegido por la ciudadanía, por lo tanto, hay un proceso político que tiene esa faceta: la señora Añez asumió no siendo presidenta, sino que vicepresidenta del Senado, la condición de presidenta interina y ahora ella, como candidata presidencial, por cierto que está colocando el tema con Chile como un elemento que seguramente pensará que le puede dar rédito para sus pretensiones políticas, pero este es un tema que, en realidad, no debiera llamarnos la atención”. Recordemos que fue el gobierno de Evo Morales quein presentó una contrademanda contra nuestro país en respuesta a la demanda interpuesta por Chile en 2016. Para Bolivia, el curso del Río Silala fue desviado artificialmente a Chile en la década de 1920, mientras que Chile argumenta que el Silala es un río internacional y que, por lo tanto, debe ser compartido.

