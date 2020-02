Los multimillonarios demócratas que buscan derrotar a Trump

Los multimillonarios Mike Bloomberg y Tom Steyer invierten cientos de millones de dólares de su propio patrimonio en la carrera demócrata para disputar la presidencia a Donald Trump en los comicios de noviembre en Estados Unidos. Llenan los medios con anuncios de campaña contra Trump y, hasta ahora, parece que esa estrategia les está funcionando.

Bloomberg crece en las encuestas a nivel nacional, mientras que Steyer avanza en Carolina del Sur, una estado clave que definirá su interna este mes.

Pero algunos de sus rivales demócratas los acusan de intentar “comprar la elección” corrompiendo la interna del partido.

“Él es parte del problema”, dijo el senador Bernie Sanders, que lidera la carrera demócrata, en una entrevista radial. “Mire: Bloomberg, como cualquier otra persona en Estados Unidos, tiene derecho a postularse a la presidencia. Pero creo que en una democracia, no tiene derecho a comprar la presidencia”.

El grueso de la recaudación de la campaña de Sanders proviene de pequeños aportes.

Desde que ingresó a la carrera por la Casa Blanca en noviembre hasta fines de 2019, Bloomberg, un magnate de los medios y exalcalde de Nueva York de 77 años, gastó más de 200 millones de dólares de su bolsillo en anuncios, informaron miembros su campaña a la AFP.

Según la firma Advertising Analytics, Bloomberg gastó más de 300 millones de dólares hasta principios de febrero.

“Es (un hecho) completamente único. No ha habido nada como esto en la historia de la política estadounidense”, dijo a la AFP Bill Sweeney, experto en política de la American University.

Bloomberg ocupa el noveno lugar de la lista de personas más acaudaladas del mundo, según Forbes, con una fortuna de 55.000 millones, que ha sacudido la campaña demócrata.

Si bien los otros contendientes demócratas están desde hace más de un año en campaña, el bombardeo publicitario ya dio réditos a Bloomberg, pues saltó al tercer en las encuestas nacionales, detrás de Sanders y del exvicepresidente Joe Biden, según el promedio compilado por RealClearPolitics. No obstante, no hay que olvidar que la carrera presidencial es una competencia estado por estado.

Bloomberg está construyendo una amplia base de personal y oficinas de campaña por el país, presencia que es imposible de igualar para la mayoría de sus rivales.

El magnate se dio el lujo de no participar en las primeras cuatro etapas de las primarias demócratas y recién entrará en la contienda el “Super martes” 3 de marzo, cuando se celebran internas en 14 estados, incluyendo los grandes Texas y California.

Trump, él mismo un multimillonario de Nueva York, ataca a Bloomberg y lo acusó a estar “comprando su pase”. El actual presidente de Estados Unidos gastó 60 millones de dólares de su dinero cuando buscaba la candidatura del Partido Republicano en 2016, dijo Sweeney.

Mini Mike is a 5’4” mass of dead energy who does not want to be on the debate stage with these professional politicians. No boxes please. He hates Crazy Bernie and will, with enough money, possibly stop him. Bernie’s people will go nuts!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 13, 2020