Trump se enfrenta otra vez al sistema judicial de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump -recien absuelto del proceso de impeachment- ha causado nuevamente polémica por sus críticas e interferencias en el sistema judicial de Estados Unidos.

El mandatario rechazó abiertamente la pena de cárcel pedida por la Fiscalía para su amigo y exasesor Roger Stone, declarado culpable por mentir en la investigación de la trama rusa.

La pena fue reducida horas después de los tweets de Trump. Cuatro fiscales involucrados en el caso dimitieron después de las críticas y el Departamento de Justicia se retractó y afirmó que la pena solicitada anteriormente -entre siete y nueve años de cárcel- “podría considerarse excesiva y no ajustada a las circunstancias”.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, le acusó nuevamente de abuso de poder. “El presidente está tratando otra vez de manipular la aplicación de la legislación federal para su beneficio político. El presidente es lo que es: cree que está por encima de la ley y no tiene respeto por las reglas”.

Now it looks like the fore person in the jury, in the Roger Stone case, had significant bias. Add that to everything else, and this is not looking good for the “Justice” Department. @foxandfriends @FoxNews

Trump También criticó a una miembro del jurado que condenó al exasesor del mandatario. Sugirió que la presidenta del jurado que culpó a Stone tenía “un sesgo tendencioso” en su contra.

Por su parte, El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, un fiel aliado de Donald Trump, aseguró en una entrevista para la cadena de televisión ABC que las críticas del presidente le están haciendo imposible hacer su trabajo y avisó de que no va a dejarse “intimidar o influir por nadie, ya sea por el Congreso, el equipo editorial de un diario o el presidente”.

“The President has never asked me to do anything in a criminal case.” A.G. Barr This doesn’t mean that I do not have, as President, the legal right to do so, I do, but I have so far chosen not to!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 14, 2020