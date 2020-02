b835f89f86

Nacional Otro error del INE: rectifican indicador de electricidad en IPC de enero A través de un comunicado el organismo aclaró que hubo un error de cálculo en electricidad, pasando de una variación de 3 por ciento a 0,0. Diario UChile Sábado 15 de febrero 2020 10:29 hrs.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó un nuevo error en el cálculo del IPC. Según indicó a través de un comunicado publicado en su sitio web, se trata de un error en el indicador sobre energía eléctrica, ya que se había informado una variación del 3 por ciento el pasado 7 de febrero, cuando en realidad correspondía a 0,0 por ciento. Según había informado previamente la entidad, el alza de la electricidad aportaba 0,074 puntos porcentuales a la variación del indicador general. Con esta rectificación, a pesar de que la inflación general se mantendrá en 0,6 por ciento, información publicada por Pulso indica que el cambio no es insignificante. El medio abordó el error con economistas, quienes indicaron que este error no es menor, esto ya que el registro general bajó de 0,64 a 0,56, lo que lo dejó a dos centésimas de pasar a 0,5 por ciento por redondeo. A la vez se consigna que desde el INE indicaron al citado medio que “la situación se produce por una sobrestimación en el ajuste anual que se realiza al producto electricidad como cálculo”. Y agregaron que “las instituciones que transparentan, rectifican y actualizan la información que emiten cuando ello corresponde, cuentan con mayores niveles de credibilidad y confianza”. Este error no es el único reconocido por el Instituto durante el último año, pues en mayo de 2019 se informó que existieron errores de cálculo en las cifras del IPC de 2018, ocasión en la que el director del organismo, Guillermo Patillo, denunció que no se trató de un error y que era manipulación, denuncia que aún no ha sido resuelta.

