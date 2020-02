a9944e82e4

b2efc1b40f

Plebiscito Presidente de Juventud RN: “La historia nos va a condenar por ser los partidos que han negado el conflicto social” En conversación con nuestro medio, Javier Molina advirtió a quienes se oponen a una nueva carta fundamental: "Tenemos una sociedad completamente fracturada por una Constitución que se redactó en dictadura", aseguró. Tomás González F. Domingo 16 de febrero 2020 14:30 hrs. Me Gusta Compartir

El despertar social del pasado 18 de octubre y la posterior crisis política no dejó a ningún sector indiferente. El denominado estallido generó reacciones diversas e hizo aflorar posiciones que pocos esperaban. Un claro ejemplo es lo que ha sucedido al interior de uno de los estandartes de la derecha chilena, Renovación Nacional, que vio a su militancia partida en dos y que hoy se disputa entre aprobar o rechazar la principal respuesta que hasta el momento le ha entregado la clase política a la ciudadanía: una nueva Constitución. Javier Molina Cepeda, presidente nacional de la Juventud RN, conversó con nuestra emisora sobre las expectativas de los jóvenes militantes de entre 18 y 28 años que conforman este estamento del partido. En este debate, el representante del brazo juvenil de RN está claro y su posición es la misma que la del presidente del partido, Mario Desbordes: una Carta Magna no implica que Chile “se convierta en Venezuela”. Es por esto que su llamado a los partidos que impulsan la opción de “Rechazo” es a cambiar las campañas del terror por un debate propositivo. “Aquí no hay hoja en blanco ni tampoco es un salto al vacío“, aseguró. “Se establece en el acuerdo que esta nueva Constitución que salga del órgano constituyente también tendrá que respetar los tratados internacionales firmados por Chile y nosotros tenemos tratados internacionales que hemos ratificado como país en donde se establece el respeto a la propiedad privada, donde se respetan las libertades civiles de las personas. Entonces, con mucha pena escucho la campaña del terror que algunos sectores más extremos hacen en favor del ‘Rechazo'”, argumentó Molina. “Yo creo que, con esas declaraciones, lo que están haciendo es hacer campaña a favor del ‘Apruebo’, porque la gente no se compra estos discursos, no se compra que si gana el ‘Apruebo’, el 26 de abril Chile se va a convertir en Venezuela. Yo creo que no hay nada más alejado de eso”, sostuvo. Para Molina, el rol que ha jugado Renovación Nacional, tanto en la gestación del Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución como en la respuesta a la posterior crisis política y social, ha sido fundamental y es casi irreprochable. Para él, son el único partido que ha impulsado el debate constructivo y con propuestas en cada momento. Sin embargo, lamentó que este espíritu no exista en algunos sectores de su conglomerado. “La historia nos va a condenar por ser los partidos que han negado el conflicto social que hoy día se encuentra en el país“, advirtió el joven de 27 años. “Hoy día la discusión está en cuál es el país que queremos construir de aquí en adelante y cómo logramos generar un ambiente armónico donde podamos convivir todos los sectores. Eso, a nuestro juicio, se logra con una nueva Constitución”, dijo. “Tenemos una sociedad completamente fracturada por una Constitución que se redactó en dictadura, una en donde hay sectores importantes de la población que no se sienten representados y este pacto social que hoy día existe no está cumpliendo su finalidad”, comentó el presidente de la Juventud RN. No obstante, afirmó que éste es un sentimiento que sí existe en la Juventud RN, en donde como Directiva Nacional definieron apoyar la opción “Apruebo” y han demostrado, según Molina, un profundo compromiso con temas que son especialmente delicados para su generación. Un ejemplo de eso, aseguró, es la condena tajante que han hecho “desde el día uno” a las violaciones a los Derechos Humanos. “Creemos que estando en pleno año 2020, después de 50 años del régimen militar, hoy día ningún político debería no valorar o respetar los derechos humanos“, señaló a Diario y Radio Universidad de Chile. “No solamente nos quedamos hoy día en condenar cualquier tipo de vulneración en un país extranjero. También lo hacemos aquí en Chile y esperamos que todos estos casos que se han conocido se esclarezcan, porque con un tema así de sensible no puede haber espacio para la impunidad”, enfatizó. Es en aquel sentido en el que, para Molina, debe avanzar el partido. Con sus ideas, pero entendiendo que hay cosas que cambiar porque para él “los chilenos lo han dicho fuerte y claro”. “Cuando un millón y medio de chilenos se junta en una concentración, esa no es la extrema izquierda como muchas veces se dice para intentar bajarle el perfil a las movilizaciones sociales. Aquí hay chilenos que no tienen ninguna afiliación política que han salido en su inmensa mayoría a decirnos a los políticos que tomemos atención a lo que están diciendo, su mensaje de esperanza y su mensaje de que aún es posible realizar transformaciones”, aclaró Molina

El despertar social del pasado 18 de octubre y la posterior crisis política no dejó a ningún sector indiferente. El denominado estallido generó reacciones diversas e hizo aflorar posiciones que pocos esperaban. Un claro ejemplo es lo que ha sucedido al interior de uno de los estandartes de la derecha chilena, Renovación Nacional, que vio a su militancia partida en dos y que hoy se disputa entre aprobar o rechazar la principal respuesta que hasta el momento le ha entregado la clase política a la ciudadanía: una nueva Constitución. Javier Molina Cepeda, presidente nacional de la Juventud RN, conversó con nuestra emisora sobre las expectativas de los jóvenes militantes de entre 18 y 28 años que conforman este estamento del partido. En este debate, el representante del brazo juvenil de RN está claro y su posición es la misma que la del presidente del partido, Mario Desbordes: una Carta Magna no implica que Chile “se convierta en Venezuela”. Es por esto que su llamado a los partidos que impulsan la opción de “Rechazo” es a cambiar las campañas del terror por un debate propositivo. “Aquí no hay hoja en blanco ni tampoco es un salto al vacío“, aseguró. “Se establece en el acuerdo que esta nueva Constitución que salga del órgano constituyente también tendrá que respetar los tratados internacionales firmados por Chile y nosotros tenemos tratados internacionales que hemos ratificado como país en donde se establece el respeto a la propiedad privada, donde se respetan las libertades civiles de las personas. Entonces, con mucha pena escucho la campaña del terror que algunos sectores más extremos hacen en favor del ‘Rechazo'”, argumentó Molina. “Yo creo que, con esas declaraciones, lo que están haciendo es hacer campaña a favor del ‘Apruebo’, porque la gente no se compra estos discursos, no se compra que si gana el ‘Apruebo’, el 26 de abril Chile se va a convertir en Venezuela. Yo creo que no hay nada más alejado de eso”, sostuvo. Para Molina, el rol que ha jugado Renovación Nacional, tanto en la gestación del Acuerdo por la Paz y una Nueva Constitución como en la respuesta a la posterior crisis política y social, ha sido fundamental y es casi irreprochable. Para él, son el único partido que ha impulsado el debate constructivo y con propuestas en cada momento. Sin embargo, lamentó que este espíritu no exista en algunos sectores de su conglomerado. “La historia nos va a condenar por ser los partidos que han negado el conflicto social que hoy día se encuentra en el país“, advirtió el joven de 27 años. “Hoy día la discusión está en cuál es el país que queremos construir de aquí en adelante y cómo logramos generar un ambiente armónico donde podamos convivir todos los sectores. Eso, a nuestro juicio, se logra con una nueva Constitución”, dijo. “Tenemos una sociedad completamente fracturada por una Constitución que se redactó en dictadura, una en donde hay sectores importantes de la población que no se sienten representados y este pacto social que hoy día existe no está cumpliendo su finalidad”, comentó el presidente de la Juventud RN. No obstante, afirmó que éste es un sentimiento que sí existe en la Juventud RN, en donde como Directiva Nacional definieron apoyar la opción “Apruebo” y han demostrado, según Molina, un profundo compromiso con temas que son especialmente delicados para su generación. Un ejemplo de eso, aseguró, es la condena tajante que han hecho “desde el día uno” a las violaciones a los Derechos Humanos. “Creemos que estando en pleno año 2020, después de 50 años del régimen militar, hoy día ningún político debería no valorar o respetar los derechos humanos“, señaló a Diario y Radio Universidad de Chile. “No solamente nos quedamos hoy día en condenar cualquier tipo de vulneración en un país extranjero. También lo hacemos aquí en Chile y esperamos que todos estos casos que se han conocido se esclarezcan, porque con un tema así de sensible no puede haber espacio para la impunidad”, enfatizó. Es en aquel sentido en el que, para Molina, debe avanzar el partido. Con sus ideas, pero entendiendo que hay cosas que cambiar porque para él “los chilenos lo han dicho fuerte y claro”. “Cuando un millón y medio de chilenos se junta en una concentración, esa no es la extrema izquierda como muchas veces se dice para intentar bajarle el perfil a las movilizaciones sociales. Aquí hay chilenos que no tienen ninguna afiliación política que han salido en su inmensa mayoría a decirnos a los políticos que tomemos atención a lo que están diciendo, su mensaje de esperanza y su mensaje de que aún es posible realizar transformaciones”, aclaró Molina