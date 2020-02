03dc446c08

Ciencias En 48 horas: estudiantes de la U. de Chile crean recolector de plástico oceánico Plastinator será enviada al jurado internacional de los organizadores en Texas A&M junto con las creaciones de los otros 40 equipos de otras universidades en competencia. Las cinco mejores del mundo serán invitados a la gran final en abril. Diario UChile Lunes 17 de febrero 2020 10:57 hrs.

En un fin de semana, el equipo compuesto por Tatiana Cruces Ayala (23) de Ingeniería en Biotecnología de la Facultad de Ciencias; Damián De Aguiar Scheps (19) de Plan Común de Ingeniería; Ignacio Ramírez Hidalgo (19) y Diego Rodríguez (21) de Ingeniería Civil Mecánica de la FCFM construyeron “Plastinator”, un filtro que toma los residuos plásticos arrojados al mar con la ayuda de una bomba Proyecto que busca eliminar las islas de basura oceánica, convirtiendo aquellos desperdicios en energía eléctrica. Plastinator superó en diseño, usabilidad e innovación a los otros excelentes proyectos que también fueron creados por otros equipos en competencia: Smart Path, app que muestra el centro asistencial de salud con menor afluencia de pacientes; CarboNada, proyecto que busca agregar un acople para movilizar bicicletas transporte público y FungI.A, monitores para la facilitación de detección de fuego. Cristián Ortiz de Zárate Carrasco (26), estudiante de Ingeniería Civil Eléctrica y miembro del equipo ganador cuenta su la experiencia de trabajar transdisciplinariamente en un proyecto de innovación por el planeta: “Fue una instancia donde pudimos aplicar todos nuestros conocimientos y organizarnos de manera eficiente para sacar adelante nuestro proyecto. A veces crees que no tienes los conocimientos necesarios, por eso es importante estar en un contexto en que alguien puede aportar con otra perspectiva y generar aprendizaje en conjunto”. Francisco Casado, coordinador de IFTP20 en Chile afirma que todos los proyectos cumplieron con los requerimientos y la decisión estuvo reñida: “Creemos que los estudiantes lograron trabajar en equipo con personas que conocieron recién el viernes y terminar con un prototipo funcional comercializable para la presentación al jurado del domingo por la tarde. Esto de por sí, es un triunfo para jóvenes que están recién en el principio de su carrera”. Además de recibir un millón de pesos para prototipar de parte de Beauchef Proyecta, mentoría y asesoría de Open Beauchef, uso ilimitado de equipos de FabLav y USD$100 de créditos Azure de Microsoft Chile; la presentación de Plastinator será enviada al jurado internacional de los organizadores en Texas A&M junto con las de los otros 40 equipos de las otras universidades en competencia para que los cinco mejores del mundo sean invitados a la gran final en abril. Aprender en ambientes de innovación El evento realizado por primera vez en Chile, busca que los estudiantes aprendan en ambientes diferentes a la sala de clases, a la vez que integran equipos multidisciplinarios de trabajo que les ayuden a construir una solución a los 14 desafíos de alto impacto social que les permita valorar las competencias de innovación y emprendimiento. El jurado conformado por Luisa Pinto Lincoñir, directora de la Escuela de Ingeniería y Ciencias de FCFM; Wilson Pais, director de Soluciones, Tecnologías & Innovación de Microsoft Chile; Pablo Zamora, co-fundador y director científico de Notco y Rita Paz Torres, directora Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño escucharon las presentaciones de negocios de los cuatro equipos antes de determinar el mejor de esta versión. Luisa Pinto Lincoñir, directora de Escuela de Ingeniería y Ciencias de la FCFM y jurado de la competencia comparte cómo es que desarrollar proyectos de innovación ayudan a crear profesionales íntegros para un mundo que valora cada día más el emprendimiento: “Eventos como Invent For The Planet ayudan a que los estudiantes puedan elegir y proyectar una vida profesional de manera anticipada. Es una oportunidad para constatar que a pesar de que son muy jóvenes, tengan la convicción de que pueden plantearse desafíos de gran envergadura”. Wilson Pais, director de Soluciones, Tecnologías e Innovación de Microsoft Chile valora como el contacto con instancias que estimulen la creatividad en los jóvenes crean nuevas tecnologías que contribuyan a construir soluciones para salvar el planeta: “Es necesario que estos proyectos se expandan, porque instala el conocimiento en un contexto universitario que prueba que hay talento humano a disposición, los cuales muestran que mezclando objetos simples puedes crear soluciones a problemas reales”. Invent for the Planet 2020 es una competencia intensiva de diseño donde 22 estudiantes de distintas facultades de la Universidad de Chile conformaron cuatro equipos transdisciplinarios para crear soluciones concretas y comercializables que resuelvan problemas globales de alto impacto, simultáneamente a otras 40 universidades en todo el mundo desde el viernes 14 al domingo 16 de febrero pasado. Iniciativa de la Universidad de Texas A&M y Beauchef Proyecta contó con el auspicio del Proyecto Ingeniería y Ciencias 2030 de la Universidad de Chile y el apoyo de Fablab U de Chile, OpenBeauchef, Kibernum y Microsoft Chile.

