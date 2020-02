39a1752dcb

Nacional Pattillo y los cuestionamientos: los temas que dividieron a los trabajadores del INE Si bien a través de una declaración la Asociación de Funcionarios del INE criticó el rol del director y su forma de guiar la institución, otra parte de los funcionarios lamentó que los problemas con el IPC le hayan costado el cargo. Diario UChile Martes 18 de febrero 2020 18:22 hrs.

Hasta el pasado viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) vivía un panorama tranquilo, sin embargo, la aclaración de un cambio en el indicador de electricidad de enero causó un gran revuelo en la institución. La corrección causó una serie de críticas al organismo y también tensó el ambiente al interior del INE, ya que parte de la Asociación Nacional de Funcionarios (ANFINE) criticó el rol del ahora ex director Guillermo Pattillo. La situación culminó con Pattillo fuera del cargo luego de que el Gobierno aceptara su renuncia este martes, tal como lo comunicó durante la tarde el ministro de Economía, Lucas Palacios, quien también confirmó que se trabajará en mejorar y perfeccionar la institución a la brevedad. En conversación con Diario y Radio Universidad de Chile, Blanca Salazar, directora nacional de ANFINE, señaló que “no está bien que lo hayan sacado en este momento, porque consideramos que quien llegue va tener que empezar de nuevo, a conocer todas las unidades. Vamos a empezar de cero”. Asimismo, aclaró que tres miembros de la dirigencia desaprobaron la declaración pública que emitió la asociación este lunes, en la que se quejaron del rol del director. “Parece ser que nos encontramos ante la acción de una gerencia que busca poner la institucionalidad del INE a disposición de los intereses del gobierno de turno, cediendo a realizar cambios metodológicos en productos estratégicos a razón de exigencias de otras reparticiones ministeriales que, ante nuestros resultados publicados, parecen haberse visto incómodos”, indicaron a través de un texto los dirigentes críticos a la gestión de Pattillo. “Las razones técnicas de dicha supuesta “actualización” no han sido pormenorizadas en ningún comunicado interno que nos permita, como trabajadores y trabajadoras del instituto, comprender la insólita decisión institucional que modifica los resultados publicados, contraviniendo la tradición y protocolos técnicos internacionales y locales”, señalaron. Al respecto, Blanca Salazar comentó que “somos siete dirigentes, de los cuales cuatro sacaron el comunicado y fueron poco democráticos porque no nos preguntaron el parecer y lo sacaron. Los demás no estamos de acuerdo en que hayan sacado el comunicado responsabilizando solo al director, porque nosotros creemos que no es así, porque él dio a conocer el error en su momento, y fue transparente al comunicarlo”. “En nosotros hay un grupo al que no nos parece que hayan sacado al director, porque en realidad hizo una buena gestión en el INE, ordenó el INE, puso más controles para detectar algún error, como pasó ahora”, agregó. Por otro lado, la dirigente valoró que, más allá del director, se quiera avanzar en modernizar la institución. “Es maravilloso, porque eso se ha ido postergando. Estuvo en el primer gobierno del presidente Piñera, y casi sale. Yo ahí estaba de dirigenta y lo detuvimos porque habían cosas que no nos gustaban, después estuvo en el gobierno de Michelle Bachelet y quedó detenido, y ahora nuevamente seguía así. Entonces ya hemos visto varios puntos que nos interesa que sean considerados, en especial para los trabajadores y ya los dimos a conocer a los parlamentarios”. Según lo anunciado por el ministro de Economía Lucas Palacios, en marzo se pondrá urgencia al proyecto de ley que moderniza el INE, con el objetivo de mejorar la institución para que no solo “rija de buena forma la gestión, sino también entregue lineamientos para que todo el sistema nacional de estadísticas funcione de acuerdo a lo que exigen la ciudadanía”.

