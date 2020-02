a7bd63ff3e

Nacional Ex presidenta del TC: La institución debe ser modificada María Luis Brahm respondió a las palabras de la ex cabeza de esta institución, Marisol Peña, quien declaró que "es imposible pensar en ningún mecanismo institucional que fiscalice, remueva ministros o acuse a los ministros del TC". Diario Uchile Jueves 20 de febrero 2020 17:05 hrs.

La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Luisa Brahm, respondió a las palabras de la ex cabeza de esta institución, Marisol Peña, quien declaró que “es imposible pensar en ningún mecanismo institucional que fiscalice, remueva ministros o acuse a los ministros del TC”. Esto a propósito del proceso constituyente que vive nuestro país. En ese sentido, Brahm señaló que “la autonomía no significa ausencia de controles y los controles pueden ser a la acción jurisdiccional, no en cuanto a contenido, pero si hay una demora demasiado importante en un fallo, puede ser cuestionable”. Por lo mismo, la presidenta del Tribunal Constitucional se mostró receptiva respecto de eventuales cambios en la institución. “No coincido con esa frase de que no se pueden hacer modificaciones de las instituciones, yo creo que el Tribunal Constitucional, como muchas instituciones, pueden, deben ser modificadas y es legítimo que así sea, es legítimo que se pida, es legítimo que se cambie, el TC es un organismo autónomo y de eso no cabe duda, espero que así permanezca pero eso lo resolverán otros. Yo creo que hoy el país exige que los ministros seamos responsables de las funciones que nos han entregado y las cumplamos. Es insostenible, en el grado de desarrollo que tenemos hoy, y en las demandas que existen hoy en el país real, que haya una institución que no sea controlada por nadie“. María Luis Brahm agregó que, como Tribunal Constitucional, deben ser capaces de comunicar de mejor forma el trabajo que realiza la entidad. “Creo que nosotros tenemos un deber, un deber de comunicar bien sobre el rol del TC. Hemos tenido durante muchos años un silencio importante sobre nuestro rol y sobre nuestra disciplina, y tampoco hemos explicado bien nuestras sentencias. Yo creo que llegó la hora, considerando el momento que vive nuestro país, considerando las demandas sociales, que nos hagamos cargo de eso, y demos a conocer el rol del tribunal, la importancia que tiene y que hoy, además, es accesible a todas las personas”. La presidenta del TC añadió que “lo que yo defiendo es el rol del tribunal. Yo creo que el rol del tribunal debe existir, existe en las modernas democracias del mundo y hemos sido bastantes pioneros con ello, tenemos 50 años de existencia. Las personas que creen que no debe existir el TC, yo creo que se refieren a este TC, entonces quiero creer que lo que quieren es un tribunal reformado”. Finalmente, Brahm hizo un llamado a la clase dirigente: “Hay que hacerse cargo de lo que el país está reclamando en estas demandas sociales, quiero dejar fuera la violencia. Lo que demanda y la crisis de las instituciones de la cual el TC no está ajeno, es que nos hagamos responsables de nuestro trabajo y cumplamos con nuestro deber.

