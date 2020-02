OMS advierte por extensión geográfica de coronavirus

Lo que preocupa a la Organización Mundial de la Salud es la extensión de los brotes geográficos de la enfermedad, especialmente porque la aparición de nuevos casos fuera de China parecen no tener “un vínculo epidemiológico claro, como el historial de viajes y el contacto con un caso confirmado”, informó el viernes la Dra. Sylvie Briand, directora del Departamento de Preparación Mundial ante los Riesgos Infecciosos de la OMS.

“The increasing signs of transmission outside #China show that the window of opportunity we have for containing this #coronavirus is narrowing.

We are calling on all countries to invest urgently in preparedness”-@DrTedros #COVID19

— World Health Organization (WHO) (@WHO) February 22, 2020