Medio Ambiente Un paso adelante, dos atrás: Las incongruencias en la descontaminación del Lago Villarrica A través de dos recursos presentados contra el SEA de La Araucanía, desde la organización Aguas Libres Lago Villarrica buscan frenar proyectos que seguirían contaminando el sector al mismo tiempo en que los vecinos luchan por poner en marcha su plan de descontaminación. Andrea Bustos C. Sábado 22 de febrero 2020 9:44 hrs.

El 19 de octubre de 2017, el lago Villarrica fue declarado como zona saturada, con la publicación de la declaratoria en el Diario Oficial el 6 de agosto de 2018. En el texto, se detalla que en el lugar las normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas debido a la presencia de “clorofila A, transparencia y fósforo disuelto”. Tal como lo establece la normativa, con ello se inició un Plan de Descontaminación, el que hoy está en proceso de elaboración, sin embargo, en paralelo se sigue dando luz verde a proyectos que continuarían contaminando la cuenca del lago. Por esto es que desde la organización Aguas Libres Lago Villarrica interpusieron dos recursos de protección contra el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de La Araucanía. “Se interponen ante la Corte de Apelaciones de Temuco, que es la Corte competente en este caso, en contra del SEA, para que se deje sin efecto las Resoluciones de Calificación Ambiental favorables tanto en el caso de Exportadora Los Fiordos como en el caso de Inmobiliaria Pahuien”, explica el abogado Alex Llancafilo. “¿Por qué se pide que se dejen sin efecto? porque en ambos proyectos lo que se señala es que se va a aportar fósforo disuelto adicional al ya existente, y la cuenca del lago Villarrica se encuentra saturada por, entre otros elementos, el fósforo disuelto que estos dos proyectos pretenden seguir aumentando”, agrega. Además, el abogado comenta que le parece inadecuado que las autoridades inviertan en un Plan de Descontaminación, si ,al mismo tiempo, aprueban proyectos contaminante que generarán ganancias económicas a privados. “La única explicación que le podemos dar es que existe una incoherencia en el actuar de los organismos públicos y una falta de aplicación de los principios de coordinación que deben existir entre los organismos del Estado, porque claramente si el objetivo del Estado es descontaminar el lago, lo que se tiene que hacer es realizar todas las gestiones necesarias para descontaminar el lago, y si es que existen actuaciones que puedan ser riesgosas a lo menos estudiarlas y limitarlas, pero acá lo que se está haciendo es autorizar a contaminar”, asegura Llancafilo. Por su parte, Edgardo Rojas, miembro de la organización Aguas Libres Lago Villarrica, señaló que con esto se buscan dos resultados. “Primero, que efectivamente se reviertan dichas autorizaciones que nos parecen que están francamente fuera de contexto del Plan de Descontaminación y, lo segundo, hacer también eco en la población de que nos vamos a quedar de brazos cruzados, ni nos vamos a quedar callados, ni pasivos frente a la continuidad de los abusos de los contaminadores”. Además, señaló que las autoridades emitieron las autorizaciones con antecedentes de que la contaminación puede continuar. “No podemos hacer la vista gorda a que las autoridades nos hagan sentir como que no es mucho más la contaminación así que no importa, porque por supuesto que importa. Si estamos hablando de que la sopa ya está salada, si está salda cualquier cantidad adicional de sal la va dejar más salada”. “Nosotros como ciudadanos no tenemos por qué tolerar mayores abusos, esta es una cuenca que para los ciudadanos de la ciudad de Villarrica, para Pucón, Curarrehue, y de todos los alrededores, es un lago muy importante para el sostenimiento del turismo y la actividad comercial de esta zona. No podemos permitirnos que se siga enfermando el lago Villarrica, no podemos permitirnos que los abusadores sigan abusando de estos recursos naturales que son necesarios para nuestro país”, añadió. Ambos recursos de protección fueron presentados a fines de 2019, y ya están en proceso de relación en la Corte de Apelaciones de La Araucanía, por lo que durante las próximas semanas podrían ser puestos en tabla. Mientras tanto, desde Aguas Libres Lago Villarrica siguen difundiendo la situación del lago, por eso este sábado 22, a las 18 horas realizarán una jornada de difusión de información en la costanera de la comuna, ocasión en la que inaugurarán la campaña “Alza la voz”.

