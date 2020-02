832a48597c

1b93858cd2

Internacional Muere Hosni Mubarak, el presidente derrocado por la “Primavera Árabe” Sus familiares aún no se han pronunciado públicamente respecto del deceso del ex mandatario. Diario UChile Martes 25 de febrero 2020 9:01 hrs. Compartir

Este martes, los medios egipcios Al Yawm al Sabi, Al Masri al Youm y Daily News Egypt informaron de la muerte de Hosni Mubarak, ex presidente de Egipto. Sus familiares aún no se han referido al deceso del ex mandatario que gobernara su país desde 1981 hasta 2011. Mubarak accedió al poder luego de suceder al gobernante interino Sufi Abu Taleb, el 14 de octubre de 1981, posteriormente al homicidio de Anwar el-Sadat el 6 de octubre del mismo año. Se mantuvo en el gobierno por casi 30 años y renunció luego del alzamiento popular iniciado en 2010 y conocido mundialmente como la Primavera Árabe, por el que los árabes se manifestaron por la democracia y los derechos sociales. Luego de dejar el gobierno, Mubarak fue sometido a juicio y declarado culpable como cómplice del asesinato de manifestantes durante los levantamientos populares. Fue absuelto y liberado de la cárcel en 2017 y, según su abogado, recientemente había sido sometido a una cirugía intestinal que lo mantuvo en cuidados intensivos por el lapso de un mes.

Este martes, los medios egipcios Al Yawm al Sabi, Al Masri al Youm y Daily News Egypt informaron de la muerte de Hosni Mubarak, ex presidente de Egipto. Sus familiares aún no se han referido al deceso del ex mandatario que gobernara su país desde 1981 hasta 2011. Mubarak accedió al poder luego de suceder al gobernante interino Sufi Abu Taleb, el 14 de octubre de 1981, posteriormente al homicidio de Anwar el-Sadat el 6 de octubre del mismo año. Se mantuvo en el gobierno por casi 30 años y renunció luego del alzamiento popular iniciado en 2010 y conocido mundialmente como la Primavera Árabe, por el que los árabes se manifestaron por la democracia y los derechos sociales. Luego de dejar el gobierno, Mubarak fue sometido a juicio y declarado culpable como cómplice del asesinato de manifestantes durante los levantamientos populares. Fue absuelto y liberado de la cárcel en 2017 y, según su abogado, recientemente había sido sometido a una cirugía intestinal que lo mantuvo en cuidados intensivos por el lapso de un mes.