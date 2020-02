039e79e439

5660a1f9ee

Nacional Organizaciones feministas rechazan coordinar junto a las autoridades manifestaciones por el 8M Diversas organizaciones argumentaron que no entablarán el diálogo con quienes han sido cómplices de los hechos ocurridos en nuestro país durante los últimos cuatro meses. Diario UChile Miércoles 26 de febrero 2020 17:55 hrs. Compartir

Organizaciones feministas dieron a conocer esta mañana en las afueras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género sus razones para rechazar la invitación de las autoridades de reunirse y coordinar las manifestaciones del 8 y 9 de marzo. Según indicaron, dicha invitación llegó a muy pocas organizaciones convocantes durante esta semana y sin detalles básicos como la hora para sostener la cita. Además, aseguraron que la forma de actuar que ha tenido el gobierno durante los últimos cuatro meses es el principal motivo para descartar esta reunión. “Queremos decirle a este gobierno que ha llegado muy tarde, es un gobierno que le declaró la guerra a los pueblos, que trajo militares y que nos ha reprimido sistemáticamente, un gobierno que nos ha violado y que es responsable político de todo lo que hemos sufrido en estos más de cuatro meses de revuelta”, indicó Javiera Manzi, vocera de la coordinadora feminista 8M “Queremos decirle que no, que no nos sentimos acompañadas, y no vamos a permitir que sean ellos los que hoy día propongan los términos de la paz, porque hemos sido nosotras como feministas las que estamos visibilizando la violencia que enfrentamos todos los días y que enfrentamos, particularmente, de los agentes del Estado”, agregó. Misma línea en la que argumentó Camila Aguayo de la Asamblea Feminista Plurinacional, quien se refirió a la responsabilidad de las autoridades en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país.

“Como feministas somos parte del estallido social y la movilización popular en curso, y desde ahí interpelamos a quienes son responsables materiales y políticas de la violencia, sobre todo violencia político sexual, a la que nosotras como mujeres y disidencias hemos estado expuestas en los cuatro meses que van desde el 18 de octubre. Este gobierno se ha sostenido bajo una política represiva y de criminalización de la protesta social, violando sistemáticamente los derechos humanos”, señaló Camila Aguayo. Además, en una declaración se explica que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, “ha hecho un evidente abandono de sus deberes frente a la violencia política y sexual que han sufrido mujeres, disidencias sexuales y niñes por parte de carabineros, policías y militares”. Junto a ello calificaron de vergonzoso que el Sernameg no haya asumido ninguna responsabilidad ante ello. En la misma línea, señalaron que, aunque carabineros informó que solo dispondrá de mujeres para acompañar la manifestación, eso no les garantiza seguridad, pues es la institución como tal la que ha vulnerado a la ciudadanía. Desde las autoridades, la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, lamentaron la postura de las organizaciones. “Nosotros hoy día creemos que es fundamental construir paz. Hoy día existió una invitación a dialogar, a coordinar el 8M de manera tal que todas nos podamos sentir convocadas y podamos realizar las actividades que estimemos convenientes de manera segura, resguardando nuestro derecho a manifestarnos y también resguardando las garantías de quienes viven en las zonas aledañas, o quienes quieren circular cuando ocurre la manifestación. Lamentamos profundamente que no haya existido esa posibilidad de dialogo”, indicó Martorell. De esta forma , las organizaciones feministas mantienen sus convocatorias descartando la coordinación con las autoridades, y el llamado es a marchar el domingo 8 de marzo a las 12 horas desde Plaza Italia hasta los Héroes y el lunes 9 desde las 11 horas desde Plaza Italia hasta La Moneda en el marco de la huelga general.

Organizaciones feministas dieron a conocer esta mañana en las afueras del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género sus razones para rechazar la invitación de las autoridades de reunirse y coordinar las manifestaciones del 8 y 9 de marzo. Según indicaron, dicha invitación llegó a muy pocas organizaciones convocantes durante esta semana y sin detalles básicos como la hora para sostener la cita. Además, aseguraron que la forma de actuar que ha tenido el gobierno durante los últimos cuatro meses es el principal motivo para descartar esta reunión. “Queremos decirle a este gobierno que ha llegado muy tarde, es un gobierno que le declaró la guerra a los pueblos, que trajo militares y que nos ha reprimido sistemáticamente, un gobierno que nos ha violado y que es responsable político de todo lo que hemos sufrido en estos más de cuatro meses de revuelta”, indicó Javiera Manzi, vocera de la coordinadora feminista 8M “Queremos decirle que no, que no nos sentimos acompañadas, y no vamos a permitir que sean ellos los que hoy día propongan los términos de la paz, porque hemos sido nosotras como feministas las que estamos visibilizando la violencia que enfrentamos todos los días y que enfrentamos, particularmente, de los agentes del Estado”, agregó. Misma línea en la que argumentó Camila Aguayo de la Asamblea Feminista Plurinacional, quien se refirió a la responsabilidad de las autoridades en las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país.

“Como feministas somos parte del estallido social y la movilización popular en curso, y desde ahí interpelamos a quienes son responsables materiales y políticas de la violencia, sobre todo violencia político sexual, a la que nosotras como mujeres y disidencias hemos estado expuestas en los cuatro meses que van desde el 18 de octubre. Este gobierno se ha sostenido bajo una política represiva y de criminalización de la protesta social, violando sistemáticamente los derechos humanos”, señaló Camila Aguayo. Además, en una declaración se explica que la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, “ha hecho un evidente abandono de sus deberes frente a la violencia política y sexual que han sufrido mujeres, disidencias sexuales y niñes por parte de carabineros, policías y militares”. Junto a ello calificaron de vergonzoso que el Sernameg no haya asumido ninguna responsabilidad ante ello. En la misma línea, señalaron que, aunque carabineros informó que solo dispondrá de mujeres para acompañar la manifestación, eso no les garantiza seguridad, pues es la institución como tal la que ha vulnerado a la ciudadanía. Desde las autoridades, la Subsecretaria de la Mujer y Equidad de Género, Carolina Cuevas y la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, lamentaron la postura de las organizaciones. “Nosotros hoy día creemos que es fundamental construir paz. Hoy día existió una invitación a dialogar, a coordinar el 8M de manera tal que todas nos podamos sentir convocadas y podamos realizar las actividades que estimemos convenientes de manera segura, resguardando nuestro derecho a manifestarnos y también resguardando las garantías de quienes viven en las zonas aledañas, o quienes quieren circular cuando ocurre la manifestación. Lamentamos profundamente que no haya existido esa posibilidad de dialogo”, indicó Martorell. De esta forma , las organizaciones feministas mantienen sus convocatorias descartando la coordinación con las autoridades, y el llamado es a marchar el domingo 8 de marzo a las 12 horas desde Plaza Italia hasta los Héroes y el lunes 9 desde las 11 horas desde Plaza Italia hasta La Moneda en el marco de la huelga general.