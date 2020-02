0bf7dca022

f3c25415ed

Cultura Plácido Domingo cancela actuaciones y asegura que sus disculpas dieron “falsa impresión” Ganador de 12 premios Grammy en medio siglo de carrera, el tenor tenía agendadas numerosas funciones en los próximos meses en España, Austria, Rusia, Suiza y Alemania. RFI Jueves 27 de febrero 2020 9:16 hrs. Compartir

El tenor español Plácido Domingo, acusado de acoso sexual, anunció este jueves que renuncia a actuar en el Teatro Real de Madrid y en otras funciones “que tengan dificultades” para mantener su participación. En un comunicado remitido a la AFP por el Teatro Real, el artista, de 79 años, también afirmó que las disculpas expresadas el martes hacia las mujeres afectadas dieron una “falsa impresión” y subrayó que nunca se ha comportado “agresivamente con nadie”. Esta asunción de responsabilidades provocó las primeras cancelaciones de actuaciones suyas en España, que hasta ahora se había mostrado benevolente hacia su célebre tenor. El miércoles, un organismo cultural del gobierno español informó que suspendía la participación de Domingo en el Teatro Nacional de la Zarzuela de Madrid, donde el tenor había arrancado su carrera hace justo 50 años. Después fue el mismo artista quien anunció que se retiraba de las representaciones de ‘La Traviata’ previstas en mayo en el Teatro Real de Madrid “para evitarles que mi situación pueda afectar, perjudicar o causar cualquier inconveniente adicional”. “Además, me retiraré de la representaciones en los teatros y las compañías que tengan dificultades en llevar a cabo esos compromisos”, añadió. Su anuncio se solapó con el de un festival de música y danza en Úbeda, en el sur de España, que canceló un concierto de Domingo previsto para el 3 de mayo. Desde agosto, el tenor se encuentra inmerso en el escándalo, después de que una veintena de mujeres lo acusaran de manosearlas, besarlas a la fuerza o chantajearlas, en incidentes que en algunos casos se remontan a hace 30 años. Inicialmente, Domingo lo rechazó categóricamente, pero este martes emitió un comunicado en el que dijo sentir “el sufrimiento” causado a esas mujeres, y aseguró asumir “toda la responsabilidad de [sus] acciones”. Horas después, la asociación estadounidense de músicos AGMA reveló que según su investigación interna el cantante tuvo “una conducta inapropiada”, y “muchos de los testigos expresaron temor a represalias profesionales como razón para no hablar antes”. “Nunca me he comportado agresivamente con nadie, y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie”, subrayó Domingo en su último comunicado.

El tenor español Plácido Domingo, acusado de acoso sexual, anunció este jueves que renuncia a actuar en el Teatro Real de Madrid y en otras funciones “que tengan dificultades” para mantener su participación. En un comunicado remitido a la AFP por el Teatro Real, el artista, de 79 años, también afirmó que las disculpas expresadas el martes hacia las mujeres afectadas dieron una “falsa impresión” y subrayó que nunca se ha comportado “agresivamente con nadie”. Esta asunción de responsabilidades provocó las primeras cancelaciones de actuaciones suyas en España, que hasta ahora se había mostrado benevolente hacia su célebre tenor. El miércoles, un organismo cultural del gobierno español informó que suspendía la participación de Domingo en el Teatro Nacional de la Zarzuela de Madrid, donde el tenor había arrancado su carrera hace justo 50 años. Después fue el mismo artista quien anunció que se retiraba de las representaciones de ‘La Traviata’ previstas en mayo en el Teatro Real de Madrid “para evitarles que mi situación pueda afectar, perjudicar o causar cualquier inconveniente adicional”. “Además, me retiraré de la representaciones en los teatros y las compañías que tengan dificultades en llevar a cabo esos compromisos”, añadió. Su anuncio se solapó con el de un festival de música y danza en Úbeda, en el sur de España, que canceló un concierto de Domingo previsto para el 3 de mayo. Desde agosto, el tenor se encuentra inmerso en el escándalo, después de que una veintena de mujeres lo acusaran de manosearlas, besarlas a la fuerza o chantajearlas, en incidentes que en algunos casos se remontan a hace 30 años. Inicialmente, Domingo lo rechazó categóricamente, pero este martes emitió un comunicado en el que dijo sentir “el sufrimiento” causado a esas mujeres, y aseguró asumir “toda la responsabilidad de [sus] acciones”. Horas después, la asociación estadounidense de músicos AGMA reveló que según su investigación interna el cantante tuvo “una conducta inapropiada”, y “muchos de los testigos expresaron temor a represalias profesionales como razón para no hablar antes”. “Nunca me he comportado agresivamente con nadie, y jamás he hecho nada para obstruir o perjudicar la carrera de nadie”, subrayó Domingo en su último comunicado.