Derechos Humanos Nacional "Sin precedentes desde la Dictadura": la situación de DD.HH. según Amnistía Internacional Además, la directora de Amnistía Internacional para Chile, Ana Piquer, advirtió de un complejo panorama para el mes de marzo, relacionado con los casos de vulneraciones de Derechos Humanos en contra de las mujeres. Diario UChile Jueves 27 de febrero 2020 14:16 hrs.

Una crisis de Derechos Humanos no vivida desde la Dictadura Cívico Militar, es lo que ha determinado el informe anual 2019 – 2020 de Amnistía Internacional para el caso de Chile. Se trata de un informe que recoge datos de diversos puntos de América Latina en donde se han concentrado mayormente las vulneraciones a los derechos de las sociedades que se manifiestan, de las personas migrantes, las mujeres o las disidencias sexuales. Aunque Chile, según las cifras de Insight Crime, fue el país menos violento de este período -con una tasa de homicidio de 2,6 por cada 100 mil habitantes-; en los últimos meses ha enfrentado una compleja crisis en materia de Derechos Humanos, agravada principalmente por el estallido social. Al respecto, el vocero de Amnistía Internacional, Roberto Morales, criticó las pocas acciones que el Gobierno ha llevado a cabo para revertir el problema. “La crisis de Derechos Humanos producida a partir del 18 de octubre no tiene precedentes, salvo lo que se vivió en la Dictadura Cívico Militar, y más preocupante es que, sobre todo las primeras semanas, no hubo una real dimensión de la crisis que estábamos viviendo, y los actores políticos no generaron las acciones para detener la generalizada violación de Derechos Humanos”, precisó. Amnistía Internacional, hay que recordar, publicó un informe para Chile en noviembre del año pasado, que fue duramente cuestionado por el Gobierno, sobre todo porque allí se determinó responsabilidades de mando correspondientes a los diversos ataques a manifestantes. Aunque la organización aseguró haber mantenido una reunión con el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, posterior a la publicación de este informe, la directora de Amnistía Internacional en Chile, Ana Piquer, se refirió a la intensificación de las medidas represivas, siendo esta una característica repetida en diversos países de América. “A lo que nos referimos con gobiernos intolerantes es a la actitud que tienen frente a la protesta. En Chile, el Gobierno ha estado tomando una posición cada vez más frontal, que apunta no solamente a controlar los focos de violencia que se han dado. El Gobierno no solo tiene una responsabilidad de asegurar el orden público, sino que también se ha enfocado a ir al choque con las personas que se manifiestan pacíficamente”, criticó. 🔴👉América: los estados restringieron el asilo y el derecho de manifestación en 2019. Lee más aquí: https://t.co/AnUOOcLO0q pic.twitter.com/mqzgPZdoQB — Amnistía Chile (@amnistiachile) February 27, 2020 Además, advirtiendo de un complejo escenario para el mes de marzo, cuya agenda social incluirá a la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, Piquer hizo hincapié en las vulneraciones en contra de las mujeres producidas en Chile por parte de los organismos de seguridad del Estado. “Lamentablemente son muchos los casos de tocamientos, golpes y desnudamiento forzado. Hay más de 100 casos de violencia sexual investigados por Fiscalía, mayoritariamente en contra de mujeres, y eso agrega una capa más a las vulnerabilidades que la sociedad chilena actual enfrenta”, indicó. Cabe destacar que, respecto de las cifras internacional de este informe, la organización determinó que existieron al menos 210 personas que murieron violentamente en el contexto de protestas en las Américas. De esta cifra, 83 casos de produjeron en Haití, 47 en Venezuela, 35 en Bolivia, 31 en Chile, 8 en Ecuador y 6 en Honduras.

