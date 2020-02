57ba3d577d

Cultura Celebraciones y nuevos ciclos de cine: así será la programación de la Cineteca Nacional en marzo La cartelera contempla una muestra de cine infantil, la décima edición de Femcine y la celebración de un nuevo aniversario. A ello se sumará el ciclo 100 años de Bauhaus y una selección de materiales recogidos por Diamela Eltit y Lotty Rosenfeld a fines de los '80, entre otros. Diario Uchile Viernes 28 de febrero 2020 10:43 hrs.

Durante marzo, la Cineteca Nacional pondrá en marcha una variada programación que contempla un ciclo dedicado a directoras latinoamericanas, estrenos nacionales y extranjeros y la celebración de su aniversario 14. Todo comenzará con la reposición de la ganadora del Oscar a Mejor Película y Mejor Película Extranjera: Parasite (Bong Joon-ho, 132 min, 2019, ficción). A ello se suma el documental Vivir allí no es el infierno, es el fuego del desierto, la plenitud de la vida que quedó ahí como un árbol (Javiera Véliz), que indaga en el drama que vive la localidad de Totoral por la sequía. También se presentará Visión nocturna de Carolina Moscoso. Esta película propone un relato íntimo en torno a una violación. Durante el Festival Internacional de Valdivia 2019 fue celebrada con el Premio Especial del Jurado en la Competencia de Largometraje Chileno. Mientras, en los estrenos de ficción nacionales estarán Los fuertes, de Omar Zúñiga, y Lina de Lima, de María Paz González. El aniversario Entre el 12 y el 17 de marzo la Cineteca Nacional de Chile conmemorará su 14° aniversario con la exhibición de nueve películas fundamentales de la obra del destacado director José Bohr. Las cintas fueron restauradas en el laboratorio digital de la Cineteca a partir de copias pertenecientes a su archivo o conservadas en la Fundación Chilena de Imágenes en Movimiento, como parte de un proyecto que contó con el aporte del Programa de Apoyo al Patrimonio Audiovisual del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Los títulos son: El gran circo Chamorro (1955), La dama de las camelias (1947), Mis espuelas de plata (1948), Tonto pillo (1948), La mano del muertito (1948), P’al otro lao (1942), Uno que ha sido marino (1951), Flor del Carmen (1944) y Sonrisas de Chile (1970). Por otro lado, se realizará una Muestra de Cine infantil que reunirá películas del destacado estudio de animación inglés Aardman Animation, reconocido por el uso de las técnicas de claymation y stop motion. Esta muestra exhibe una selección de sus producciones, entre ellas, Pollitos en fuga, Wallace & Gromit: la maldición de las verduras (ganadora del Oscar a Mejor Película de Animación), Piratas, y La Oveja Shaun. En tanto, entre el 23 y el 29 de marzo se realizará la Semana de cine francófono, con una selección de seis filmes de habla francesa, que evidencian la multiplicidad y multiculturalidad alrededor de un mismo idioma. Esta muestra, organizada por las embajadas de Canadá, Francia, Grecia, Haití, Líbano, Marruecos, Suiza, la Delegación Valonia-Bruselas y Vietnam, se enmarca dentro de la celebración de la 18° Semana de la Francofonía, instancia en que se realizan una serie de actividades en torno al idioma y las culturas francófonas. Entre los títulos destacan La sastre de Saigon (Kay Nguyen, Loc Tran, 100 min, 2017, ficción, Vietnam), Dallas (Mohamed Ali El Mejboud, 102 min, 2016, ficción, Marruecos), En medio del horizonte (Delphine Lehericey, 90 min, 2019, ficción, Suiza), Henri Henri (Martin Talbot, 100 min, 2014, ficción, Canadá), Los amados (Christophe Honoré, 135 min, 2011, ficción, Francia), Las desventuras de Sophie (Christophe Honoré, 105 min, 2015, ficción, Francia). A esta cartelera se sumará el ciclo 100 años de Bauhaus, que acompaña la exposición Bauhaus. Influencia en el diseño chileno y que invita a descubrir antecedentes de un proyecto que revolucionó la vivienda y la vida cotidiana. Entre los títulos en exhibición se encuentran: La ciudad moderna (Varios directores, 117 min, 1965, documental), Villa Tugendhat (Dieter Reifarth, 112 min, 2013, documental), De la construcción del futuro (Niels-Christian Bolbrinker y Thomas Tielsch, 90 min, 2018, documental), La nueva galería nacional: la obra maestra del arquitecto Ludwig Mies Van der Rohe (Ina Weisse, 48 min, 2017, documental). Mujeres y el cine La Cineteca Nacional de Chile presentará durante marzo una nutrida y variada programación que aborda la presencia y miradas sobre lo femenino desde diversas perspectivas. La Muestra Directoras Latinoamericanas reúne a cinco destacadas cineastas de la región, con la exhibición de renombrados títulos de Argentina, Perú, Venezuela, Brasil y Chile. La niña santa (Lucrecia Martel, 2004), Madeinusa (Claudia Llosa, 2005), Pelo malo (Mariana Rondón, 2013), Que horas ela volta? (Anna Muylaert, 2015) y El futuro (Alicia Scherson, 2013), forman parte de esta selección, en exhibición durante todo el mes. Por su parte, la décima edición del festival FEMCINE, que se realizará entre el 18 y el 22 de marzo, exhibirá en la Cineteca Nacional una serie de trabajos realizado por mujeres de diferentes partes del mundo, en diversas secciones: Competencia de largometrajes, Competencia de cortometrajes, Divas, Ellas por ellos y Panorama. Entre los títulos destacados están: Schwimmen (Nadar) (Luzie Loose, 102 min, 2018, ficción, Alemania), A febre (Maya Da-Rin, 98 min, 2019, ficción, Brasil/Francia/Alemania), La casa en que vivimos (Patricio Kaulen, 77 min, 1970, ficción), Nona, si me mojan yo los quemo (Camila José Donoso, 93 min, 2019, ficción, Chile/Brasil/Francia/Corea del Sur), Dust (Udita Bhargava, 80 min, 2019, ficción, Alemania), Fern von uns (Far from us) (Laura Bierbrauer, Verena Kuri, 77 min, 2019, ficción, Argentina), El despertar de las hormigas (Antonella Sudasassi Furniss, 94 min, 2019, ficción, Costa Rica/España), Sumergida ( Andrés Finat, 73 min, 2019, ficción, Chile) y Retrato de una joven en llamas (Céline Sciamma, 120 min, 2019 , ficción, Francia), entre otros. En tanto, se realizará el Ciclo Goethe Institut que destacará todos los lunes y martes de marzo figuras femeninas que se encuentran en conflicto con su entorno o con la concepción que se tiene de ellas, y que deciden optar por espacios de libertad. Dentro de la programación se encuentran: La reina de la bolsa de valores (Edmund Edel, 63 min, 1916, ficción), Karla (Herrmann Zschoche, 134 min, 1966, ficción), Solo Sunny (Konrad Wolf, 100 min, 1978, ficción), Bagdad Café (Percy Adlon, 108 min, 1987, ficción), 3 días en Quiberon (Emily Atef, 115 min, 2017, ficción) y Salida (Karen Winther, 76 min, 2018, documental). Por último, el 12 de marzo a las 12:00 horas, el Centro de Estudios de Literatura Chilena (CELICH) de la Facultad de Letras de la PUC y la Cineteca Nacional de Chile presentan una selección de materiales recogidos por Diamela Eltit y Lotty Rosenfeld a fines de los ‘80, que corresponden a una investigación sobre sufragistas en Chile y la participación de importantes figuras femeninas chilenas. Se exhibirán registros de Elena Caffarena, incansable luchadora por los derechos de género y de los trabajadores, Olga Poblete, fundadora del Movimiento Pro Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH), y Mireya Baltra, Ministra del Trabajo de Salvador Allende, primera mujer en integrar el gobierno de la Unidad Popular. Al finalizar se realizará un diálogo. Imagen principal: © Pelo malo (Mariana Rondón, 93 min, 2013, Venezuela) – Muestra: Directoras latinoamericanas.

