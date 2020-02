bafa7ef397

b4d62e8f90

Nacional Plebiscito Marcela Cubillos, el rostro del rechazo La ex secretaria de Estado, que cerró su ciclo en el gobierno con casi un 80 por ciento de desaprobación, ya había manifestado su incomodidad respecto de la posición de neutralidad instruida por el Presidente. Pese a que evitó referirse al tema tras su salida, la presidenta de la UDI confirmó su participación en la campaña por la opción 'Rechazo'. Tomás González F. Sábado 29 de febrero 2020 11:22 hrs. Compartir Sorpresiva renuncia: Marcela Cubillos deja el Ministerio de Educación

La salida del Ministerio de Educación de Marcela Cubillos no dejó indiferente a nadie. Una renuncia que tuvo el carácter de sorpresiva más que nada por la manera en que se dio, ya que desde principios de febrero que corrían los rumores dentro de La Moneda sobre un posible cambio de gabinete, en donde la ex secretaria de Estado era una de las más mencionadas para dejar su cargo. Eso sí, a dos días del comienzo del año escolar, la renuncia de Cubillos -y la llegada de Raúl Figueroa- al Mineduc no fue lo que más llamó la atención, sino que el camino que tomará de ahora en adelante. “Tengo la decisión de asumir nuevos desafíos frente a estas definiciones que se están asumiendo y enfrentando en Chile, participar activamente en los debates que vienen”, sostuvo en sus últimas palabras desde el Palacio de Gobierno. Pese a que Cubillos evitó a confirmar que su renuncia al Ministerio de Educación se debía al papel que ocuparía en la campaña para votar en rechazo a la nueva Constitución, la presidenta de la UDI despejó las dudas y aseguró que ocupará un rol clave previo al plebiscito de abril. A través de twitter, Jacqueline van Rysselberghe destacó la valentía de la militante, asegurando que es “una mujer con coraje y convicción”. Valiente decisión de @mcubillossigall. Una mujer con coraje y convicción, que ahora asumirá rol clave en la campaña #YoVotoRechazo, y que será un gran aporte para convencer a los chilenos de que el camino para mejorar el país no es una nueva Constitución ni una hoja en blanco. — J Van Rysselberghe (@jvanbiobio) February 28, 2020 Pero este no es el primer plebiscito en que Marcela Cubillos busca tener protagonismo. Ya lo hizo en el del año 1988, cuando fue uno de los rostros principales de la campaña del ‘Sí’, que buscaba mantener en el poder a Augusto Pinochet tras 17 años de dictadura. Ahora, volverá a defender su legado y el de la Constitución que se redactó en dictadura, siendo protagonista de la campaña en rechazo a una nueva Carta Magna que lidera la UDI. Su salida generó diversas reacciones en el mundo de la educación y una de esas fue la del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. A través de un video, el dirigente señaló que la salida de Cubillos “es una buena noticia”, sobre todo pensando en el movimiento social, cuya demanda principal es generar un cambio en el modelo de educación del país. “La Ministra deja un triste recuerdo de su paso por el Ministerio de Educación; una ministra autoritaria, prepotente, sin ninguna capacidad de diálogo. Una ministra que, en todos los meses, no impulsó un solo proyecto para mejorar la educación chilena. Tenía una ausencia en todos los temas”, dijo. “En todo este tiempo fue más un obstáculo que un aporte”, añadió Aguilar. Por su parte, desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) también criticaron la gestión de Cubillos. Ambos voceros, Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau, dedicaron mensajes en sus redes sociales tras la salida de la ex secretaria de Estado. “Cubillos es defensora del modelo y lucro en la educación, reprimir fue lo único que se dedicó y al fin está fuera después que tanto se exigió su salida“, se lee en un mensaje en Twitter de Chanfreau. En la misma línea estuvieron las palabras de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Emilia Schneider, hizo un negativo balance de la gestión de la ex secretaria de Estado, señalando que esta fue más una ministra del Interior que de Educación. “Desde el movimiento social tenemos clarísimo que con un cambio de ministro no se van a solucionar los problemas de fondo, aquí lo que se necesita son transformaciones, que en la nueva Constitución se garantice el derecho a la educación y que fortalezcamos la educación pública para que sea un derecho para todas y todos, que esta sea no sexista y un espacio democrático”, sostuvo Schneider. “Esperamos en su ministerio pueda haber un mayor diálogo con el mundo social y disposición a hablar de educación, a diferencia de lo que hizo la ministra Cubillos que se dedicó a ser una ministra del Interior y a criminalizar estudiantes, mientras hacía avanzar su propia agenda ideológica“, añadió la presidenta de la FECH. Una agenda ideológica que quedó en evidencia con la confirmación de que la ex titular del Mineduc será una de las coordinadoras de la campaña por el ‘Rechazo’ que lidera la UDI. La ex secretaria de Estado, que cerró su ciclo en el gobierno con casi un 80 por ciento de desaprobación, ya había manifestado su incomodidad respecto de la instrucción del Presidente a todos sus ministros de mantener posturas neutras frente a la definición del próximo 26 de abril. “No es lo mismo la presindencia que la neutralidad”, habría dicho en alguna ocasión.

La salida del Ministerio de Educación de Marcela Cubillos no dejó indiferente a nadie. Una renuncia que tuvo el carácter de sorpresiva más que nada por la manera en que se dio, ya que desde principios de febrero que corrían los rumores dentro de La Moneda sobre un posible cambio de gabinete, en donde la ex secretaria de Estado era una de las más mencionadas para dejar su cargo. Eso sí, a dos días del comienzo del año escolar, la renuncia de Cubillos -y la llegada de Raúl Figueroa- al Mineduc no fue lo que más llamó la atención, sino que el camino que tomará de ahora en adelante. “Tengo la decisión de asumir nuevos desafíos frente a estas definiciones que se están asumiendo y enfrentando en Chile, participar activamente en los debates que vienen”, sostuvo en sus últimas palabras desde el Palacio de Gobierno. Pese a que Cubillos evitó a confirmar que su renuncia al Ministerio de Educación se debía al papel que ocuparía en la campaña para votar en rechazo a la nueva Constitución, la presidenta de la UDI despejó las dudas y aseguró que ocupará un rol clave previo al plebiscito de abril. A través de twitter, Jacqueline van Rysselberghe destacó la valentía de la militante, asegurando que es “una mujer con coraje y convicción”. Valiente decisión de @mcubillossigall. Una mujer con coraje y convicción, que ahora asumirá rol clave en la campaña #YoVotoRechazo, y que será un gran aporte para convencer a los chilenos de que el camino para mejorar el país no es una nueva Constitución ni una hoja en blanco. — J Van Rysselberghe (@jvanbiobio) February 28, 2020 Pero este no es el primer plebiscito en que Marcela Cubillos busca tener protagonismo. Ya lo hizo en el del año 1988, cuando fue uno de los rostros principales de la campaña del ‘Sí’, que buscaba mantener en el poder a Augusto Pinochet tras 17 años de dictadura. Ahora, volverá a defender su legado y el de la Constitución que se redactó en dictadura, siendo protagonista de la campaña en rechazo a una nueva Carta Magna que lidera la UDI. Su salida generó diversas reacciones en el mundo de la educación y una de esas fue la del presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar. A través de un video, el dirigente señaló que la salida de Cubillos “es una buena noticia”, sobre todo pensando en el movimiento social, cuya demanda principal es generar un cambio en el modelo de educación del país. “La Ministra deja un triste recuerdo de su paso por el Ministerio de Educación; una ministra autoritaria, prepotente, sin ninguna capacidad de diálogo. Una ministra que, en todos los meses, no impulsó un solo proyecto para mejorar la educación chilena. Tenía una ausencia en todos los temas”, dijo. “En todo este tiempo fue más un obstáculo que un aporte”, añadió Aguilar. Por su parte, desde la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) también criticaron la gestión de Cubillos. Ambos voceros, Ayelén Salgado y Víctor Chanfreau, dedicaron mensajes en sus redes sociales tras la salida de la ex secretaria de Estado. “Cubillos es defensora del modelo y lucro en la educación, reprimir fue lo único que se dedicó y al fin está fuera después que tanto se exigió su salida“, se lee en un mensaje en Twitter de Chanfreau. En la misma línea estuvieron las palabras de la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Emilia Schneider, hizo un negativo balance de la gestión de la ex secretaria de Estado, señalando que esta fue más una ministra del Interior que de Educación. “Desde el movimiento social tenemos clarísimo que con un cambio de ministro no se van a solucionar los problemas de fondo, aquí lo que se necesita son transformaciones, que en la nueva Constitución se garantice el derecho a la educación y que fortalezcamos la educación pública para que sea un derecho para todas y todos, que esta sea no sexista y un espacio democrático”, sostuvo Schneider. “Esperamos en su ministerio pueda haber un mayor diálogo con el mundo social y disposición a hablar de educación, a diferencia de lo que hizo la ministra Cubillos que se dedicó a ser una ministra del Interior y a criminalizar estudiantes, mientras hacía avanzar su propia agenda ideológica“, añadió la presidenta de la FECH. Una agenda ideológica que quedó en evidencia con la confirmación de que la ex titular del Mineduc será una de las coordinadoras de la campaña por el ‘Rechazo’ que lidera la UDI. La ex secretaria de Estado, que cerró su ciclo en el gobierno con casi un 80 por ciento de desaprobación, ya había manifestado su incomodidad respecto de la instrucción del Presidente a todos sus ministros de mantener posturas neutras frente a la definición del próximo 26 de abril. “No es lo mismo la presindencia que la neutralidad”, habría dicho en alguna ocasión.