Nacional ¿Abrazo del oso?: Las consecuencias de la acción del Gobierno a horas de la interpelación a Plá La encargada de realizar la acción será la diputada del Partido Comunes, Camila Rojas. El escenario al que se enfrentará la titular de la cartera se vio bruscamente empeorado por los dichos del Presidente durante la promulgación de la llamada "Ley Gabriela" en los que dejó entrever posibles responsabilidades de las mujeres en los abusos.

Para este martes está programada en la Sala de la Cámara de Diputados la interpelación a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá. La acción está enfocada en formular preguntas relativas al ejercicio de su cargo durante el estallido social a la fecha. En particular sobre los planes, programas y políticas de Estado para reparar a las víctimas de violencia política sexual y las acciones que ha implementado para el cese de las vulneraciones y garantías de no repetición. Asimismo se busca que la ministra responda respecto de la violencia contra las mujeres, los programas de gobierno en el ámbito, los femicidios, su tratamiento y sus cifras. La idea surgió de parlamentarias de oposición y fue apoyada por 54 legisladores cuando se votó, y se sumó así a las ya realizadas a los titulares de Trabajo, Salud, Hacienda y Medioambiente. Desde las organizaciones feministas han sostenido que la ministra no ha estado a la altura de su cargo frente a las violaciones a los derechos humanos, abusos y vejámenes que han sufrido mujeres y disidencias por parte de Carabineros de Chile y las Fuerzas Armadas. Su interpelación será justamente un día después de que se promulgara una de las leyes más importantes para el ministerio durante el último tiempo, la denominada Ley Gabriela, que amplía el femicidio para que se considere como autor de este delito a quien, con motivo de odio, menosprecio o abuso por causa de género, mate a una mujer, y no sólo cuando es su cónyuge o conviviente. En entrevista con la Primera Edición de Radioanálisis, Valentina Saavedra, ex presidenta de la Fech y actual vicepresidenta de Partido Comunes, señaló que esta promulgación no es casual. “Es super contradictorio que intenten apurar una ley como ésta luego de meses en que la Ministra ha callado totalmente respecto de las violaciones a los derechos humanos que han sufrido mujeres, sobre todo aquellas que tienen que ver con la violencia sexual que vivieron mujeres y disidencias, no solo las primeras semanas, sino que se han vivido durante todos estos meses”, señaló. “Creo que si quieren utilizar la promulgación de esta ley que fue promovida, impulsada por parlamentarias feministas y por el movimiento feminista, lo mínimo es que también se condiga con una actitud y preocupación real de la ministra respecto a las violaciones, los abusos, a las tocaciones, el acoso que han sufrido mujeres y las diversidades durante este proceso de movilización”, agregó. En tanto, Teresa Valdés, socióloga e integrante del Observatorio de Género y Equidad, indicó que “no es que no supiera, no es que la Ministra no tuviera voces desde la sociedad civil para decirle esto tiene que parar, simplemente no conecta, no se hace cargo, entonces desde el punto de vista del movimiento feminista es un no responder a las condiciones mínimas del hecho de estar en un cargo de gobierno cuya tarea es precisamente defender y avanzar en los derechos de las mujeres. La vulneración de los derechos de las mujeres en este periodo no ha sido recogida por la ministra”. Parlamentarios y parlamentarias del oficialismo han manifestado estar en desacuerdo con que la Ministra Plá sea sometida al interrogatorio de la Cámara. La diputada RN, parte de la Comisión de Mujer de la Cámara, Ximena Ossandón, señaló que cree que la dignataria sabrá enfrentar la situación y lamentó que el tiempo se esté utilizando en este tipo de acciones. “Espero que se haga una buena interpelación, que se haga con altura de miras, para que la ministra Plá pueda expresar libremente y con mucha transparencia todo lo que ella considera que tiene que, en cierta forma, defender. En general, de las otras interpelaciones los ministros han salido bastante favorecidos porque es un ejercicio que está en nuestras facultades y al final la ciudadanía queda mucho más informada”, dijo. “Tenemos temas que son más importantes en relación con el tema de las mujeres esta semana que es, por ejemplo, que la Comisión Mixta avance rápidamente con el tema de la paridad. A mí me hubiera encantado que estuviéramos en ese tema más que en una interpelación, pero veo que también es una oportunidad de que la ciudadanía se entere lo que está haciendo, lo que hizo y lo que viene por delante en tema de mujer y equidad de género”, agregó. En tanto, la presidenta de la UDI, la senadora Jacqueline van Rysselberghe, señaló que “esto ha sido un festival de interpelaciones y de acusaciones constitucionales. La verdad (es que) pedirle a la oposición que nos concentremos en la agenda social, ellos mismos dicen que hay que avanzar en la agenda social, sin embargo, distraen el tiempo que debiera ocuparse en avanzar en eso más que en la interpelación o acusaciones constitucionales”. Además, respecto de una nueva conmemoración del 8M indicó que “yo espero sinceramente que el Día de la Mujer sea el día de todas las mujeres, y no solamente de las mujeres de izquierda o que o que tienen una cierta ideología, dejándonos incluso sintiendo en muchas oportunidades la discriminación que esos mismos grupos realizan contra nosotras por el solo hecho de pesar distinto”. Escenario desfavorable para la Ministra Este lunes, durante el acto de promulgación de la ley que amplía la tipificación del femicidio, normativa a la que se ha llamado ley Gabriela, el Presidente de la República recibió numerosas críticas debido a las declaraciones en las que señaló la importancia del amor propio en las mujeres para evitar ser víctimas de violencia, ya que “a veces no es solo la voluntad de los hombres de abusar, sino también la posición de las mujeres de ser abusadas”. Fue tal el ruido que provocó su discurso que posteriormente debió aclarar sus dichos en un improvisado punto de prensa en el que no aceptó preguntas y se limitó a asegurar que la posición del Gobierno es de tolerancia cero a la violencia. “Creemos que las mujeres y los hombres tenemos absolutamente igualdad”, expresó escuetamente el Mandatario antes de retirarse rápidamente del patio de la casa de Gobierno. Quienes reaccionaron rápidamente a las declaraciones de Sebastián Piñera fueron las abogadas de AML Defensa de Mujeres y expresaron que tales dichos constituyen prueba suficiente para intentar una acusación constitucional contra la titular del Ministerio de la Mujer y equidad de Género “por la responsabilidad del Estado como ejecutor de violencia machista y negligencia en la obligación de debida diligencia para prevenir, perseguir, sancionar y erradicar dicha violencia. Estas palabras solamente perpetúan un mensaje que el Gobierno ha sostenido de manera ininterrumpida, y que el movimiento feminista ha denunciado desde el día 1: el Gobierno de Chile representante del Estado ejecuta violencia institucional de género, subestimando las vidas de las mujeres”. La interpelación a la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, está planificada para este martes 3 de marzo a las 16 horas, y será la diputada del Partido Comunes, Camila Rojas, quien realice las preguntas para que la secretaria de Estado se explaye respecto de su actuar.

