Ana Tijoux canta en acto de campaña de Bernie Sanders

La cantante chilena Ana Tijoux participó en la noche de este domingo de un acto de campaña de Bernie Sanders, quien busca convertirse en el candidato del Partido Demócrata para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos.

Luego de hacer una presentación en Barcelona, la autora de Vengo (2014) viajó a Los Angeles, California, para ser parte de un evento donde también estuvo Chuck D, líder de la emblemática banda Public Enemy.

“No queremos más (Donald) Trump, no queremos más (Jair) Bolsonaro en Brasil, no queremos más (Sebastián) Piñera en Chile”, dijo Tijoux sobre el escenario, donde interpretó canciones como “Somos sur”, “Shock” y “Antipatriarca”, entre otras.

“Me declaro totalmente antifascista siempre. Ya no queremos más supremacía blanca porque vivimos en un mundo lleno de colores, en nuestros cuerpos y en nuestras pieles, y eso es lo más lindo que tenemos como pueblo”, agregó.

En su intervención, en la que mezcló palabras inglés y castellano, la ex integrante de Makiza también advirtió a los dirigentes y partidarios demócratas que “si mañana tienen la presidencia, no queremos más guerra, no en el nombre de ninguna economía”.

Thank @anatijoux for joining us tonight and telling your story.

Our stories are more powerful than the global oligarchy’s money.

Together, we’re building class solidarity stronger than the 1%s https://t.co/ssj1liVF9F pic.twitter.com/kWM1rzkKzD

— People for Bernie (@People4Bernie) March 2, 2020