Política 150 dirigentes responden a la ex Concertación: "Acuerdo nacional no es un camino viable" El texto firmado por diputados, académicos y dirigentes sociales critica las fórmulas propuestas por los personeros de la ex coalición. "No existe una real salida a la crisis si la sociedad movilizada no reconstruye en la próxima etapa una nueva representación política" dicen los firmantes Diario UChile Martes 3 de marzo 2020 17:03 hrs.

Hace una semana, una carta firmado por personeros de la ex Concertación hicieron público un documento en el que llamaban a un gran acuerdo nacional con carácter de urgente y que versara principalmente sobre tres ejes: un programa social relevante y sostenible, paz social y orden público, y recuperación y crecimiento de la economía. “Nuestro llamado se dirige a producir otro momento de concordia, a aprovechar la enorme fuerza de los acuerdos democráticos. Es una invitación a terminar con las estériles escaramuzas y misiles políticos sin destino ni utilidad social. El nuestro es un esperanzado llamado a dar otro paso de valentía y lucidez política”, decía el texto firmado, entre otros por José Miguel Insulza, Felipe Harboe, Soledad Alvear, Ignacio Walker y Pepe Auth. Los presidentes de los partidos se desmarcaron rápidamente del documento, mientras Francisco Huenchumilla derechamente repudió el contenido de la misma aludiendo a que los firmantes “no han aprendido nada en 30 años”. Este martes, fue el turno de representantes del progresismo quienes señalaron a través de una carta pública su rechazo a las soluciones propuestas por los dirigentes de la ex coalición que gobernara Chile por 4 periodos. En la declaración sostienen que “un ‘acuerdo nacional’ – como el propuesto por un grupo de ex dirigentes de la concertación- entre una representación política oligarquizada y en crisis, no constituye un camino viable para dar cuenta de las demandas sociales, y de reconocimiento y participación política como el que se ha expresado a partir del movimiento del 18-O”. En la misma línea, la carta de respuesta afirma que “no contribuyen fórmulas pasadas de acuerdo elitario cuando lo que está por delante es un itinerario político-institucional claro que deposita en la soberanía popular democrática la reconstrucción de un pacto social a través de una nueva Constitución Política”. Asimismo, la carta indica que “la crisis económica y social actual es también una crisis de representación política que ha afectado el vínculo de confianza entre representantes y representados. No existe una real salida a la crisis si la sociedad movilizada no reconstruye en la próxima etapa una nueva representación política”. Entre los firmantes destacan las diputadas Maya Fernández y Camila Vallejo, la líder del Frente Amplio Beatriz Sánchez, el senador DC Francisco Huenchumilla, los alcaldes Daniel Jadue y Gonzalo Durán, figuras de la cultura como Jorge Baradit, Malucha Pinto y Jorge Coulon, académicos como Fernando Atria, Ernesto Águila, Álvaro Ramis, Manuel Guerrero, Dino Pancani y el Premio Nacional de Humanidades Manuel Antonio Garretón, la presidenta de Comunes Javiera Toro y las diputadas Camila Rojas y Claudia Mix, el expresidente de RD Rodrigo Etchecopar y la ex presidenta de Convergencia Social Constanza Schonhautt, los diputados socialistas Marcelo Diaz, Manuel Monsalve, Daniela Cicardinni y Juan Luis Castro, , dirigentes como Jorge Arrate, German Correa, Sergio Aguiló y Gonzalo Martner, el vicepresidente DC Humberto Burotto, y los dirigentes del movimiento regionalista verde Jaime Mulet y Esteban Valenzuela, entre varios/as otro/as.

