Cultura Ismael Oddó: "Willy era la sonrisa detrás de los ponchos negros" El músico estrena Canciones con mi viejo, un disco en el que hace dialogar viejas grabaciones del ex integrante de Quilapayún con nuevos arreglos a cargo de experimentados músicos contemporáneos. Diario Uchile Martes 3 de marzo 2020 17:07 hrs.

El próximo jueves 19 de marzo será la presentación de Canciones con mi viejo, el nuevo disco de Ismael Oddó, con un concierto en el Teatro Nescafé de las Artes. El lanzamiento estaba programado para mediados del año pasado, pero fue pospuesto debido a las manifestaciones sociales iniciadas en octubre. En conversación con el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile, Ismael Oddó explicó el origen del álbum, creado a partir de antiguos registros caseros de su padre, Willy Oddó, uno de los integrantes emblemáticos de Quilapayún. Las grabaciones, dijo, eran utilizadas para mantener contacto desde el exilio que el grupo vivía en Francia: “Eso le pasó a mucha gente en la época. Una de las formas de comunicarse, además de escribirse cartas y pasarlas por mano, porque era más seguro para que no fueran intervenidas, era grabar cassettes y no solo dejar testimonio de la vida cotidiana, sino que hacer una especie de punteo de todo lo que se necesitaba decir, contar cuál era la vida cotidiana. Yo me conocí con mis primos de esa manera, a través de cassettes, dibujos, alguna foto”, relató. Décadas más tarde, Ismael Oddó recuperó esas cintas, en las que su progenitor interpreta un repertorio de tangos y zambas, y las trabajó junto a músicos como el contrabajista Federico Faure, el guitarrista Raúl Céspedes, el percusionista Danilo Donoso y la chelista Ángela Acuña. Aun cuando los arreglos fueron creados recientemente, dijo Oddó, el disco mantiene “ese grano, ese defecto propio del cassette, utilizado además sin otro fin que ser un testimonio”. “No hay un fin profesional, es realmente una suerte de testimonio, pero con el cuidado que tenía mi padre para grabar sus canciones, para que su familia lo escuchara de pé a pá, desde el silencio hasta el final de la canción”, añadió sobre el registro, del cual ya se conocen los sencillos “Revolver” y “La pasto verde”. Según Ismael Oddó, Canciones con mi viejo es un trabajo que permite aproximaciones múltiples. A su padre, por cierto, a quien describió como un hombre “la sonrisa detrás de esos ponchos negros. Tenía un humor y una rapidez mental para distender situaciones o hacer participar a la gente. Era una persona muy entretenida”. Y también a una historia colectiva: “Es regalarle a la gente la posibilidad de un espejo. Es mi historia personal, pero también es la historia de mucha gente y de un ser querido que ya no está”, indicó. “A mí me sirvió en términos de sanación, más personalmente, ver que no me desgarra ni me deja en el suelo tener que trabajar con un material del pasado. Te reafirma quién eres hoy y cuáles son tus luces para seguir adelante con todo este bagaje”. Ismael Oddó se presentará a las 21 horas del jueves 19 de marzo en el Teatro Nescafé de las Artes (Manuel Montt 032, Metro Manuel Montt). Las entradas tienen entre ocho y 15 mil pesos. Más información en este enlace.

