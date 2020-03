f7e77d84f9

Política ¿Otro quiebre en la oposición?: PS, DC y PPD se manifiestan no disponibles para acusar a Blumel Desde el Frente Amplio están recolectando firmas para llevar adelante la acción contra el titular de Interior, pero los otros partidos opositores aseguran que no existe la fuerza política formularla y piden concentrarse en avanzar hacia el Plebiscito. Diario UChile Martes 3 de marzo 2020 14:25 hrs.

Hace un par de semanas, el Frente Amplio entregó una especie de ultimátum al Gobierno, y señaló que si el director general de Carabineros, Mario Rozas, no dejaba su cargo ante las violaciones a los derechos humanos cometidas por Carabineros de Chile acusarían constitucionalmente al ministro Blumel. Y así planean concretarlo, pues el plazo de la advertencia venció y ya se están recolectando las 10 firmas necesarias para presentar el recurso, junto con trabajar ya con un equipo jurídico en el sustento argumentativo del texto. La información no ha causado mucha empatía ni siquiera en la oposición, donde ha existido distancia respecto de la posibilidad de apoyarla. Así lo expresó el jefe de bancada del Partido Socialista, el diputado Manuel Monsalve, quien señaló que “hemos respaldado las acusaciones constitucionales como una herramienta para defender el respeto a los derechos humanos, pero no queremos sumarnos a herramientas testimoniales”. “El Partido Socialista no tiene una decisión tomada de apoyar la acusación constitucional contra el ministro Blumel y, en la medida que no haya un acuerdo en el conjunto de la oposición, no la vamos a respaldar”. Similar postura hubo en el PPD, desde donde el diputado Ricardo Celis indico que “veo que es testimonial, porque una acusación constitucional necesita tres cosas a lo menos. Primero la razón, la causa que la motiva, dos tener la fuerza política para que sea exitosa, y tres definir el momento. Respecto a lo primero pudieran estar los motivos, pero no tiene la fuerza política para llevarse adelante y que sea exitosa y, finalmente, sobre el momento creemos nosotros que ahora hay que dedicarse de lleno al 26 de abril, a lo que tiene que ver con el plebiscito”. En tanto, en la Democracia Cristiana, el subjefe de bancada, el diputado Daniel Verdessi dijo que “nosotros no fuimos consultados. Nunca dijimos que íbamos a estar disponibles para una acusación contra el ministro Blumel, creemos que no es la vía porque tampoco podemos desestructurar el gobierno para avanzar. Tenemos que conversar en conjunto los cambios estructurales que se requieren, y justamente necesitamos un actor válido”. “No fuimos consultados y no estamos disponibles”, sentenció. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, no solo ha recibido críticas desde la oposición, sino que también fue cuestionado desde su propio sector. El senador RN, Andrés Allamand, dijo que en la centro derecha están descontentos con el rol del Gobierno en materia de orden público. Además, señaló a Blumel como responsable político de los problemas en esta materia, y afirmó que hace falta una actitud de mayor firmeza. Respecto del rol del ministro, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, salió en su defensa y comentó que “parte de la estrategia es evaluar día a día lo que hacemos para el resguardo del orden público. Yo creo que nunca nos vamos a dar por satisfechos hasta que se termine esta violencia”. “El rol del ministro del Interior, pero no solo de él, de todo el equipo del Ministerio del Interior, es todos los días mejorar para retomar el orden público, para resguardar la seguridad de las personas y eso implica un esfuerzo importante tanto de este ministerio como de las policías y eso es lo que estamos haciendo, dijo. Sin embargo, a pesar de las críticas, desde Renovación Nacional, la diputada Paulina Núñez aseguró que no hay apoyo para esta acusación, y lamentó que la oposición no se concentre en otras cosas. “Por un lado vemos a la oposición que le exige y apunta al Gobierno que cumpla con su responsabilidad y el deber de restaurar el orden público, pero por otro lado vemos a una oposición que nos hace perder tiempo trayendo a un ministro al Congreso, como es el ministro del Interior, para poder fiscalizarlo. No es momento de fiscalizaciones, es momento de que dejen al gobierno hacer su trabajo”. El ministro Blumel respondió a lo que se está preparando, y aseguró que “ese es el ejemplo de acciones que no contribuyen a avanzar en la recuperación al orden público y la paz social”. “Nosotros estamos avanzando en hacernos cargo de todas esas recomendaciones de los informes internacionales, de hacer reformas para fortalecer y modernizar”, precisó en Radio Agricultura. En este panorama, Revolución Democrática tendrá que definir si es conveniente o no llevar adelante la acción, pues con las posturas dadas a conocer hoy, si bien podría presentarse la acusación constitucional, esta no avanzaría en Sala.

