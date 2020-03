f7e77d84f9

Salud "Va a llegar en cualquier momento": Gobierno presenta plan por coronavirus y expertos llaman a la calma Tanto el presidente Sebastián Piñera como el titular del Minsal Jaime Mañalich aseguraron que hasta el momento son más de 600 los casos que se encuentran en evaluación. Sin embargo, ninguno de estos ha sido confirmado por el Instituto de Salud Pública (ISP). Tomás González F. Martes 3 de marzo 2020 15:53 hrs.

Esta mañana, en el Palacio de La Moneda se llevó a cabo la presentación, por parte del presidente Sebastián Piñera y del ministro de Salud, Jaime Mañalich, del denominado Plan de Acción que el Gobierno está implementando para prevenir la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19). En el marco del reforzamiento de la red de vigilancia epidemiológica, el Mandatario sostuvo que se estableció un fortalecimiento de los equipos clínicos para la notificación de los casos de virus respiratorios, etapa previa a la confirmación de un diagnóstico por parte del Instituto de Salud Pública. Respecto de la preparación de la red asistencial nacional, Piñera indicó que se han dispuesto 50 Centros de Salud con atención especializada, además de 12 laboratorios de pesquisa del COVID-19. En ese sentido, señaló que, pese a que hasta ahora no hay casos confirmados en el país, la llegada del virus es inminente. “Hasta ahora Chile no tiene ningún caso comprobado de coronavirus, pero dado lo que está pasando en el mundo tenemos que ser realistas: no cabe la menor duda de que el primer caso de coronavirus va a llegar a Chile en cualquier momento”, advirtió el jefe de Estado. “Tenemos que estar preparados frente a ello. Quiero asegurarle a todos mis compatriotas que como gobierno, desde el primer instante, hemos tomado todas las medidas, hemos hecho todas las coordinaciones para poder enfrentar con éxito y poder proteger la salud de nuestros compatriotas frente a este virus o esta epidemia del coronavirus“, sostuvo el Presidente. Por su parte, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, detalló las cuatro fases de propagación que tiene el virus, de acuerdo al protocolo que comunicó la Organización Mundial de la Salud. En ese sentido explicó que la primera fase es cuando no se presentan casos en territorio nacional. Luego, vendría la ocurrencia de casos importados pero sin casos secundarios; para luego pasar a la ocurrencia de casos importados con casos secundarios. Una cuarta etapa de propagación es cuando ya existe una transmisión sostenida en el país Actualmente, Chile se encuentra en la primera fase, en la cual no existen registros de casos confirmados y se están desarrollando todas las acciones preventivas y de preparación frente a la eventual aparición de un contagio. Sin embargo, el titular de la cartera de Salud manifestó la preocupación del Gobierno por la situación mundial y por que esta pueda extenderse al territorio nacional. “Nuestra esperanza es que este mandato que se está recibiendo en el Minsal podamos también sacarlo adelante y que efectivamente no pasemos del nivel dos”, señaló Mañalich. “Y si llegamos, no podemos impedirlo si esto se transforma en una pandemia de inmensa agresividad en el mundo, podamos dar la seguridad a nuestra ciudadanía que hay los recursos, que pueden tratarse y que van a tener todos los medios para salir adelante en este desafío sanitario que enfrentamos hoy día”, agregó el secretario de Estado. La voz de los expertos El doctor Rodrigo Cruz, médico infectólogo de la Universidad de Valparaíso y del Hospital Carlos Van Buren, y quien participará de la delegación de científicos chilenos que viajaría a China a capacitarse en la prevención del virus, hizo un llamado a la tranquilidad destacando que este es un virus menos grave que otros que se han propagado por el mundo en otras ocasiones. En ese sentido, Cruz explicó que la tasa de letalidad -distinta de la de mortalidad- es, por el momento, muy baja. “La población tiene que estar tranquila porque la letalidad de este virus, a pesar de que causa mucho miedo por ser un virus nuevo que aún estamos conociendo y sabiendo cómo se va a comportar en los distintos países y poblaciones, es un virus que tiene una mortalidad no alta en general”, explicó el infectólogo de la Universidad de Valparaíso. “El promedio de letalidad de este virus es aproximadamente de un 2 por ciento, por lo tanto su letalidad no es mayormente distinta a otros virus como, por ejemplo, la influenza“, sostuvo el médico del Hospital Van Buren. Por su parte, la epidemióloga y académica de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, María Paz Bertoglia, hizo un llamado a la calma en la población, señalando que mucha de la información que ha circulado -incluso a través de canales oficiales de información- no ha sido necesariamente chequeada y verificada. En ese sentido, sostuvo que la vocería es muy importante y se le debe pedir a las autoridades suma precaución. “Hemos visto en algunas ocasiones donde el ministro de Salud ha emitido algún comentario a la prensa que no es correcto y que otros canales oficiales han tenido que rectificarlo”, advirtió. “Por lo tanto, a las autoridades uno tiene que exigirles una vocería que sea correcta para los tiempos que nosotros estamos necesitando ahora, que es de gran preocupación social”, dijo Bertoglia. “En ese sentido, la comunicación debe ser aprueba de fallas, lo que se comunica a la sociedad tiene que estar validado y tiene que ser correcto, por lo tanto lo que uno exige a la autoridad es que la comunicación de riesgo sea correcta y basada en evidencia“, agregó la epidemióloga. Según lo indicado tanto por el Presidente como el ministro Mañalich, por el momento los casos sospechosos que se encuentran en evaluación en el país llegan hasta los 600. Sin embargo, ninguno de estos ha sido confirmado por el Instituto de Salud Pública (ISP), organismo encargado de realizar el examen que confirma el diagnóstico. En términos de prevención, las autoridades y los expertos consultados detallaron algunas medidas. Primero, el lavado de manos frecuente con agua y jabón. Segundo, al estornudar o toser, cubrirse la boca y nariz con pañuelos desechables, para luego eliminarlo. En caso de presentar síntomas, debe dirigirse al Servicio de Urgencia más cercano alertando de inmediato sobre sus viajes y estado de salud, o bien comunicarse al número de Salud Responde (600-360-7777), que cuenta con atención las 24 horas del día.

