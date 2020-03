Estados Unidos: Mike Bloomberg dice adiós a la carrera presidencial

Luego de sus modestos resultados en las primarias demócratas, el multimillonario Michael Bloomberg anunció que se retira de la carrera para obtener el cupo como candidato demócrata para enfrentar a Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales estadounidenses.

Pese a un enorme gasto en la campaña, Bloomberg solo logró un triunfo en el pequeño estado de Samoa que entrega seis delegados para la elección final. Aunque luego de ocnocidos los resultados del llamado supermartes el ex alcalde de Nueva York había dado indicios de mantener su candidatura, finalmente este miércoles optó por dar un paso al costado y entregar su apoyo a Joe Biden, ex vicepresidente en la administración Obama.

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I’m leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It’s clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75

— Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020