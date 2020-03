916bc20862

Derechos Humanos Mariano Puga interpela a sacerdotes: "¿De qué vale la fe si no tiene obras?" El llamado cura obrero llamó a los representantes de la Iglesia Católica a hacerse presentes acompañando a la sociedad en este movimiento social iniciado el 18 de octubre. Diario UChile Miércoles 4 de marzo 2020 17:13 hrs.

En el marco de una misa ofrecida el martes 25 de febrero en las afueras del Centro de Justicia, en favor de las víctimas de detenciones irregulares ocurridas desde el 18 de octubre, el sacerdote Mariano Puga criticó la falta de sacerdotes y representantes de la Iglesia Católica durante estos meses de crisis social. En una carta difundida por el Comité de Defensa y Promoción de Derechos Humanos de La Legua, el reconocido defensor de los Derechos Humanos expresó su desazón respecto de la falta de identificación de los presentes para con la milenaria institución. “El pasado martes a las 10:30 hrs en las afueras del Centro de Justicia de Santiago, celebramos la Cena del Señor Jesús entre cientos de personas quienes soñamos un Chile distinto. En especial con los familiares de los asesinados, presos políticos, enceguecidos, callados y encarcelados producto de la protesta social desde el 18 de octubre hasta ahora. Hicimos también memoria de los carabineros heridos, de comerciantes y de gente de los vecindarios que han sido atropellados en sus derechos, de los que han sido atentados y violentados. “Todo lo que le hiciste a tu hermano más pequeño, a mí me lo hiciste” (Mt 25). Al conocer la realidad sociopolítica de los familiares de las víctimas noté que muy pocos de ellos se sentían en comunión de Iglesia, aunque muchos admiran a Jesús y su mensaje. Esa es la primera impresión que me llevo. Nunca me había tocado la experiencia de una “Iglesia en salida” que exigía una improvisada catequesis de la Eucaristía para ese mundo”. En el texto, el llamado cura obrero hace mención a los mensajes emitidos por el Papa Francisco respecto del valor de la eucaristía. “La segunda impresión que me llevé fue ver la cantidad de personas que comulgaron el cuerpo y la sangre del justo, de Jesús de Nazaret. Durante estos meses habíamos tratado de comulgar con el cuerpo de Cristo, perdigoneado , dañado, mutilado, asesinado… ¿No era consecuente comulgar con el cuerpo de Cristo?…. “quien come el Cuerpo de Cristo indignamente, come su propia condenación” (1 Cor 11, 27). Con dolor me tocó percatarme que éramos solo dos los presbíteros quienes estábamos compartiendo la Cena del Señor con esa masa de gente. ¿Qué es eso? ¿Es esa la Iglesia en salida que nos pide el querido papa Francisco?” Finalmente, el religioso termina su llamada de atención con una reflexión. “Después de tanta solidaridad compartida, con estos hermanos crucificados, ¿se justifica que solo dos presbíteros hayan acompañado a ese PUEBLO el día que denunciábamos su dolor? “¿De qué vale la fe si no tiene obras?” (St 2, 14), ¿Con qué Cristo comulgamos?”. Mariano Puga había manifestado anteriormente su sentir respecto de la crisis social iniciada en Chile el 18 de octubre a través de otra carta en la que instaba a la sociedad chilena a seguir adelante con las movilizaciones.

