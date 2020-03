916bc20862

b832d02ee8

Nacional Nunca más sin ellas: Senado aprueba paridad en órgano constituyente Tanto la Cámara de Diputados como el Senado revisaron este miércoles el proyecto que plantea aplicar una corrección en los distritos donde no se alcance un número equitativo entre hombres y mujeres, siendo aprobado en ambas salas. Diario UChile Miércoles 4 de marzo 2020 19:16 hrs. Compartir Cámara de Diputados aprueba paridad de género con apoyo parcial de Renovación Nacional

Este miércoles, en el Congreso Nacional, se revisó el proyecto que busca establecer paridad en el órgano constituyente que elaborará una nueva Constitución, en caso de que gane el apruebo en el plebiscito del 26 de abril. Esto luego de que anoche la Comisión Mixta aprobara la propuesta de la oposición que plantea aplicar una corrección en los distritos donde no se alcance un número equitativo entre hombres y mujeres. En la Cámara de Diputados, durante la mañana, el proyecto fue aprobado por 98 votos a favor, 3 en contra y 52 abstenciones, aunque requería solo 93 votos para despacharse. Luego, durante la tarde, en el Senado el proyecto fue aprobado por 27 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. La fórmula votada plantea aplicar una corrección en los distritos donde no se alcance un número equitativo entre hombres y mujeres, lo que significa que los candidatos electos que pertenezcan al género más representado en algún distrito y que posean la menor cantidad de sufragios serán reemplazados por postulantes del género opuesto según la respectiva cantidad de votos. En la Cámara las abstenciones fueron de la UDI, Evópoli y parte de Renovación Nacional; mientras que, en el Senado, los votos en contra fueron de la UDI y parte de RN. Con esta decisión, el proyecto quedó finalmente aprobado por lo que la paridad en el órgano constituyente ya es un hecho. La decisión dejó muy contenta a la oposición y también a las y los parlamentarios oficialistas que estaban apoyando la moción, pues si bien había división en partidos como Renovación Nacional, finalmente diputadas de Chile Vamos terminaron por apoyar la iniciativa, que inicialmente había sido propuesta justamente desde Renovación Nacional. Respecto de la división en su partido, la diputada Ximena Ossandón señaló que nunca hubo presiones para ningún tipo de voto. “La palabra libertad de acción nunca la escuchamos, pero tampoco yo escuché que hubo una presión. Yo tengo que ser súper justa con eso, efectivamente tuvieron una reunión y la votación es muy clara, se ve quienes realmente están en contacto con las demandas de la ciudadanía y a quienes les cuesta un poco más, pero decir que hubo una presión o una libertad de acción yo creo que la libertad es siempre lo que con nosotros ejercemos. Y no, no hubo una presión al menos directa y bueno eso se vio, Renovación Nacional aumentó sus votos”, dijo. En tanto, la diputada Loreto Carvajal del PPD también celebró esta votación: “Hoy día el funcionamiento normativo es en base a una Constitución que discrimina. La única tarea que tienen los chilenos y chilenas y particularmente esta Cámara de Diputados es cambiar aquello”. “Hoy día hemos dado una señal importantísima, casi 100 votos, más allá de lo que tal vez hubiésemos esperado, pero que hoy día hizo eco en los colegas parlamentarios y parlamentarias que debemos tener la posibilidad de que la futura Constitución de Chile esté escrita también con mujeres, con paridad y obviamente en el entendido que esta no es una demanda de las mujeres se hace justicia en una sociedad”. En tanto, en el Senado una de las votaciones que sorprendió fue la de la senadora ex Evópoli y actual independiente Carmen Gloria Aravena, quien votó a favor ayudando a que se formara el quórum necesario para la aprobación. “No da lo mismo que estuviéramos haciendo esta planificación de paridad y de fórmula si faltara un año para el plebiscito, faltan muy pocos meses y tenemos que dar una imagen y una señal de estabilidad, de consenso y orden en este Senado para que efectivamente la ciudadanía vuelva a creer en nosotros”, señaló. Agregó que “efectivamente no es quizás la forma ideal que a mi me hubiera gustado, porque lo ideal habría sido no tener que intervenir los resultados pero lamentablemente no la encontramos y yo voy a votar apruebo”. No obstante, desde las críticas al proyecto emitidas desde el oficialismo, la senadora UDI, Ena von Baer, se refirió a una supuesta creación de bandos en este debate, y a la imposición de los discursos de manera forzada. “No escuché a ningún colega que reconociera que nosotros propusimos tres mecanismos distintos de paridad. Aquí hay algunos que, se supone, son los buenos, que están a favor de las mujeres, y otros que son los malos que están en contra. Aquí hay algunos que son los que se iluminaron con la verdad y hay otros que son los incorrectos, cavernarios y los que parece que no tienen espacio en esta sociedad porque hay alguien que quiere imponer su visión incluso con violencia”, manifestó. En tanto, el senador RN Manuel José Ossadón, quien también votó un voto clave a favor de la iniciativa, indicó que “desde el primer día me comprometí en apoyar este proyecto porque lo considero justo y con el respeto que hemos tenido hacia los que están en desacuerdo con la forma de cálculo quiero decir que no solo voy a votar a favor y hemos trabajado por esto, sino que quiero pedirle a mis colegas que no le tengamos miedo a los cambios”. Con el debate resuelto en el Senado, la fórmula de paridad propuesta por la oposición quedó establecida para el órgano constituyente, a través de un mecanismo de corrección.

Este miércoles, en el Congreso Nacional, se revisó el proyecto que busca establecer paridad en el órgano constituyente que elaborará una nueva Constitución, en caso de que gane el apruebo en el plebiscito del 26 de abril. Esto luego de que anoche la Comisión Mixta aprobara la propuesta de la oposición que plantea aplicar una corrección en los distritos donde no se alcance un número equitativo entre hombres y mujeres. En la Cámara de Diputados, durante la mañana, el proyecto fue aprobado por 98 votos a favor, 3 en contra y 52 abstenciones, aunque requería solo 93 votos para despacharse. Luego, durante la tarde, en el Senado el proyecto fue aprobado por 27 votos a favor, 7 en contra y 4 abstenciones. La fórmula votada plantea aplicar una corrección en los distritos donde no se alcance un número equitativo entre hombres y mujeres, lo que significa que los candidatos electos que pertenezcan al género más representado en algún distrito y que posean la menor cantidad de sufragios serán reemplazados por postulantes del género opuesto según la respectiva cantidad de votos. En la Cámara las abstenciones fueron de la UDI, Evópoli y parte de Renovación Nacional; mientras que, en el Senado, los votos en contra fueron de la UDI y parte de RN. Con esta decisión, el proyecto quedó finalmente aprobado por lo que la paridad en el órgano constituyente ya es un hecho. La decisión dejó muy contenta a la oposición y también a las y los parlamentarios oficialistas que estaban apoyando la moción, pues si bien había división en partidos como Renovación Nacional, finalmente diputadas de Chile Vamos terminaron por apoyar la iniciativa, que inicialmente había sido propuesta justamente desde Renovación Nacional. Respecto de la división en su partido, la diputada Ximena Ossandón señaló que nunca hubo presiones para ningún tipo de voto. “La palabra libertad de acción nunca la escuchamos, pero tampoco yo escuché que hubo una presión. Yo tengo que ser súper justa con eso, efectivamente tuvieron una reunión y la votación es muy clara, se ve quienes realmente están en contacto con las demandas de la ciudadanía y a quienes les cuesta un poco más, pero decir que hubo una presión o una libertad de acción yo creo que la libertad es siempre lo que con nosotros ejercemos. Y no, no hubo una presión al menos directa y bueno eso se vio, Renovación Nacional aumentó sus votos”, dijo. En tanto, la diputada Loreto Carvajal del PPD también celebró esta votación: “Hoy día el funcionamiento normativo es en base a una Constitución que discrimina. La única tarea que tienen los chilenos y chilenas y particularmente esta Cámara de Diputados es cambiar aquello”. “Hoy día hemos dado una señal importantísima, casi 100 votos, más allá de lo que tal vez hubiésemos esperado, pero que hoy día hizo eco en los colegas parlamentarios y parlamentarias que debemos tener la posibilidad de que la futura Constitución de Chile esté escrita también con mujeres, con paridad y obviamente en el entendido que esta no es una demanda de las mujeres se hace justicia en una sociedad”. En tanto, en el Senado una de las votaciones que sorprendió fue la de la senadora ex Evópoli y actual independiente Carmen Gloria Aravena, quien votó a favor ayudando a que se formara el quórum necesario para la aprobación. “No da lo mismo que estuviéramos haciendo esta planificación de paridad y de fórmula si faltara un año para el plebiscito, faltan muy pocos meses y tenemos que dar una imagen y una señal de estabilidad, de consenso y orden en este Senado para que efectivamente la ciudadanía vuelva a creer en nosotros”, señaló. Agregó que “efectivamente no es quizás la forma ideal que a mi me hubiera gustado, porque lo ideal habría sido no tener que intervenir los resultados pero lamentablemente no la encontramos y yo voy a votar apruebo”. No obstante, desde las críticas al proyecto emitidas desde el oficialismo, la senadora UDI, Ena von Baer, se refirió a una supuesta creación de bandos en este debate, y a la imposición de los discursos de manera forzada. “No escuché a ningún colega que reconociera que nosotros propusimos tres mecanismos distintos de paridad. Aquí hay algunos que, se supone, son los buenos, que están a favor de las mujeres, y otros que son los malos que están en contra. Aquí hay algunos que son los que se iluminaron con la verdad y hay otros que son los incorrectos, cavernarios y los que parece que no tienen espacio en esta sociedad porque hay alguien que quiere imponer su visión incluso con violencia”, manifestó. En tanto, el senador RN Manuel José Ossadón, quien también votó un voto clave a favor de la iniciativa, indicó que “desde el primer día me comprometí en apoyar este proyecto porque lo considero justo y con el respeto que hemos tenido hacia los que están en desacuerdo con la forma de cálculo quiero decir que no solo voy a votar a favor y hemos trabajado por esto, sino que quiero pedirle a mis colegas que no le tengamos miedo a los cambios”. Con el debate resuelto en el Senado, la fórmula de paridad propuesta por la oposición quedó establecida para el órgano constituyente, a través de un mecanismo de corrección.