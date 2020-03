6e5f8b3972

Política Comisión de Minería aprueba proyecto de royalty minero La iniciativa, impulsada por el diputado Esteban Velásquez que establece un royalty del 3 por ciento del mineral extraído, pasa ahora a la sala. Diario UChile Jueves 5 de marzo 2020 12:41 hrs.

En votación dividida la Comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de Royalty Minero que presentó en 2018 el diputado por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), y que establece un royalty del 3% sobre el mineral extraído. Al respecto, el parlamentario señaló que “si bien en votación dividida se sostiene la aprobación para que este proyecto de royalty minero al cobre y al litio sea aprobado y vaya a la sala, el espíritu general casi unánime en la comisión es la fórmula de buscar que recursos de la gran industria minera queden de manera permanente en aquellas zonas donde impacta la minería.” Asimismo, Velásquez indicó que “está discusión debería darse de manera profunda y seria en la Sala porque en razón de esta convulsión social la ciudadanía ha manifestado que la desigualdad también está en los territorios, en las regiones, y sería una forma de responder de manera responsable a un área que hoy no ha sido tocada como la minería”. “No hay ciudadano en Chile que no se da cuenta que hay una deuda de la gran industria minera con las regiones. Esperamos que se dé la discusión profunda e invitamos al Gobierno que se haga parte y patrocine el proyecto, porque el subsecretario dio a entender que pedirá la inconstitucionalidad del proyecto; es una invitación a que construyamos en conjunto, considerando los últimos llamados del presidente Piñera”, agregó. Consultado sobre la consideración solamente de minerales de cobre y litio, sostuvo que “han sido los grandes minerales, metálicos y no metálicos, los que entregan la mayoría de divisas al país, es una realidad; no obstante en este largo camino por recorrer y mejorar el proyecto podríamos incorporar e incluir a otros, no hay ningún veto, pero quisimos ser realistas y no hacer un listado de minerales donde más bien se complejizan los proyectos.” “Cuando hablamos de litio se nos viene a la cabeza SQM y toda la ruta política y cuando hablamos de cobre, fue el sueldo de Chile, lo es y lo será, en un país minero que a veces parecen administrarlo agricultores; debemos declararnos orgullosos de ser un país minero, pero para eso también deben sentirse orgullosas las comunas en donde impacta negativamente la minería, donde se comen y tragan la contaminación todos los días, y creo que este proyecto de royalty minero, verdaderamente royalty minero, podría estar muy acorde a lo que hoy demanda la ciudadanía que es más igualdad con los territorios”, concluyó. El royalty no es un impuesto sino el pago al Estado por el derecho de extracción de minerales o recursos naturales.

