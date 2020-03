6e5f8b3972

ee5d1dde7d

Internacional Justicia francesa reconoce a choferes Uber como trabajadores La máxima jurisdicción francesa rechazó una apelación de Uber y confirmó que la relación entre la empresa y uno de sus choferes era un contrato de trabajo. Una primicia en Francia y que da esperanzas a numerosos otros conductores de plataformas similares, dijo a RFI un sindicalista del sector Brahim Ben Ali. RFI Jueves 5 de marzo 2020 15:57 hrs. Compartir

“Me llamaron muchos colegas que ya no tenían esperanzas, pensaban que Francia había decidido proteger las plataformas. Con esta decisión, hay una luz de esperanza y muchos de ellos piensan de nuevo en recurrir a la justicia.” Así reaccionó Brahim Ben Ali, líder de la organización intersindical de choferes de vehículos que trabajan para plataformas digitales. Por primera vez en Francia, el Tribunal de Casación reconoció este miércoles el vínculo de subordinación entre Uber BV y uno de sus conductores. Al confirmar una decisión de un tribunal de apelación, la más alta jurisdicción consideró que, puesto que el trabajador se conectaba a la plataforma para trabajar, entonces no era un trabajador independiente, sino un asalariado. El estatuto de trabajador independiente de ese chófer era “ficticio”, explicó el Tribunal. La decisión hará jurisprudencia y alienta a los cientos de conductores que han abierto procesos judiciales en Francia para obtener la misma recalificación. “Uber nos dice: ustedes pueden elegir cancelar una carrera o no. Pero en realidad, no es así, porque como chofer no debes superar cierta cantidad de rechazos. Por ejemplo, yo no quería aceptar ciertas carreras porque no me sentía seguro o porque la carrera no era rentable. Me hacían creer que podía anularlas, pero después de cierta cantidad de carreras canceladas, me penalizaban y me desconectaban de la plataforma, hasta por quince días. Esto demuestra que yo no era totalmente independiente. No tenía la opción de elegir”, detalló el sindicalista Brahim Ben Ali. “La plataforma nos fijaba objetivos y reglas que teníamos que respetar, entonces se trata más de un contrato asalariado-patrón que de una relación independiente-plataforma”, añadió. ¿Un nuevo marco jurídico? “Esta decisión no refleja las razones por las cuales los conductores eligen utilizar la aplicación Uber”, es decir, “la independencia y (…) la flexibilidad que permite”, reaccionó una portavoz de la plataforma. La ministra francesa del Trabajo afirmó por su parte que esta decisión judicial muestra “la necesidad de encontrar un nuevo marco jurídico para proteger a estos trabajadores, asalariados o no”. Muriel Penicaud indicó que las plataformas no existían cuando las reglas del derecho laboral fueron establecidas y aseguró que “hoy estamos en una zona gris porque los trabajadores de estas plataformas, en su gran mayoría, quieren ser independientes, quieren tener libertad, pero también quieren, con razón, tener ciertas garantías y protecciones”. El Tribunal de Casación ya había dictaminado en noviembre de 2018, por primera vez, un vínculo de subordinación entre una plataforma y uno de sus trabajadores. Se trataba de Take Eat Easy, una empresa de entrega de comida a domicilio mediante ciclistas que acabó en la quiebra.

“Me llamaron muchos colegas que ya no tenían esperanzas, pensaban que Francia había decidido proteger las plataformas. Con esta decisión, hay una luz de esperanza y muchos de ellos piensan de nuevo en recurrir a la justicia.” Así reaccionó Brahim Ben Ali, líder de la organización intersindical de choferes de vehículos que trabajan para plataformas digitales. Por primera vez en Francia, el Tribunal de Casación reconoció este miércoles el vínculo de subordinación entre Uber BV y uno de sus conductores. Al confirmar una decisión de un tribunal de apelación, la más alta jurisdicción consideró que, puesto que el trabajador se conectaba a la plataforma para trabajar, entonces no era un trabajador independiente, sino un asalariado. El estatuto de trabajador independiente de ese chófer era “ficticio”, explicó el Tribunal. La decisión hará jurisprudencia y alienta a los cientos de conductores que han abierto procesos judiciales en Francia para obtener la misma recalificación. “Uber nos dice: ustedes pueden elegir cancelar una carrera o no. Pero en realidad, no es así, porque como chofer no debes superar cierta cantidad de rechazos. Por ejemplo, yo no quería aceptar ciertas carreras porque no me sentía seguro o porque la carrera no era rentable. Me hacían creer que podía anularlas, pero después de cierta cantidad de carreras canceladas, me penalizaban y me desconectaban de la plataforma, hasta por quince días. Esto demuestra que yo no era totalmente independiente. No tenía la opción de elegir”, detalló el sindicalista Brahim Ben Ali. “La plataforma nos fijaba objetivos y reglas que teníamos que respetar, entonces se trata más de un contrato asalariado-patrón que de una relación independiente-plataforma”, añadió. ¿Un nuevo marco jurídico? “Esta decisión no refleja las razones por las cuales los conductores eligen utilizar la aplicación Uber”, es decir, “la independencia y (…) la flexibilidad que permite”, reaccionó una portavoz de la plataforma. La ministra francesa del Trabajo afirmó por su parte que esta decisión judicial muestra “la necesidad de encontrar un nuevo marco jurídico para proteger a estos trabajadores, asalariados o no”. Muriel Penicaud indicó que las plataformas no existían cuando las reglas del derecho laboral fueron establecidas y aseguró que “hoy estamos en una zona gris porque los trabajadores de estas plataformas, en su gran mayoría, quieren ser independientes, quieren tener libertad, pero también quieren, con razón, tener ciertas garantías y protecciones”. El Tribunal de Casación ya había dictaminado en noviembre de 2018, por primera vez, un vínculo de subordinación entre una plataforma y uno de sus trabajadores. Se trataba de Take Eat Easy, una empresa de entrega de comida a domicilio mediante ciclistas que acabó en la quiebra.