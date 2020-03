56369de117

Nacional Cadem no publicará más encuestas relacionadas al plebiscito constitucional Según aseguró el gerente de Asuntos Públicos de la empresa consultora, Roberto Izikson, "hoy día la sociedad no está dispuesta a tolerar márgenes de error". Diario UChile Lunes 9 de marzo 2020 11:06 hrs.

La última encuesta Cadem relacionada con el plebiscito del 26 de abril, arrojó que el 67 por ciento de la ciudadanía votaría por el “apruebo” en dicho proceso. Sin embargo, este lunes, el gerente de Asuntos Públicos de la empresa consultora, Roberto Izikson, aseguró en una entrevista con El Mercurio, que no se publicarán más datos relacionados ni con el apruebo o el rechazo ni con las modalidades por las que se gestará un eventual órgano constitucional. La razón entregada por Izikson dice relación con la prohibición de publicar encuestas antes de 15 días del plebiscito, justamente el período de tiempo en el que, según aseguró, “los resultados cambian”. “Hoy día la sociedad no está dispuesta a tolerar márgenes de error ni a entender los procesos metodológicos que hay detrás. Entonces, ya que no tenemos las condiciones de anticipar exactamente, dentro de los márgenes de error, decidimos no seguir publicando”, indicó. La otra razón está relacionada con que un proceso plebiscitario es muy distinto a una elección de candidatos, con la peculiaridad de que este proceso, en el caso de Chile, es el primero después de la vuelta a la democracia, además de ser voluntario. Todo esto, precisó, hace mucho más complicada la medición de resultados. “En un plebiscito hay dos alternativas, pero son dos ideas y conceptos, y la experiencia internacional da cuenta de que es más complejo medir plebiscitos, como pasó en Colombia y el Brexit. Puede ocurrir un fenómeno que se da con más fuerza en los plebiscitos, que se la espiral del silencio; es decir, que producto de que hay un ambiente muy favorable para las condiciones del Apruebo, estimuladas, por ejemplo, por el Festival de Viña, quienes están por el Apruebo podrían ocultar su predisposición por el Rechazo”, explicó. Asimismo, el gerente de la empresa consultora agregó que, según sus últimas mediciones, la probabilidad de que gane el “apruebo” es superior al 95 por ciento, pero aún no se tiene claridad sobre las brechas que habrán producto de la participación.

