Cultura ¿Tener o no hijos?: hilarante comedia de Josefina González regresa al Teatro Sidarte Dentro del elenco se encuentra Luis Dubó y María Paz Grandjean, actriz que recibió un impacto de bala por parte de Carabineros en el GAM el 18 de octubre en medio del estallido social en Chile. Diario Uchile Martes 10 de marzo 2020 11:06 hrs.

Cómo cuidar de un pato (Ediciones Overol, 2018) es una obra sobre la reproducción humana. A través de su visión estrafalaria, cruel e irreverente, propone un cuestionamiento a lo que pareciera ser el camino de todos: convertirnos en madres y padres. Con la metáfora de los animales domésticos, plagas y aves de corral, la obra explora conflictos existenciales propios de nuestra sociedad. “La idea de la obra surgió de manera muy intuitiva durante la escritura, no fue algo premeditado, tomó forma en el proceso. Personalmente, es un tema que me toca profundamente, la reproducción de la especie y más concretamente si yo misma quiero o no tener hijos”, cuenta Josefina González, artista visual que se animó a escribir ésta, su primera obra teatral. “Recopilé diálogos para la construcción de algunos personajes, principalmente, me dediqué a transcribir conversaciones mías con distintas señoras que cuidaban a mi abuela en ese tiempo. También plasmé muchas cosas que me dijo mi papá durante mi infancia, unas frases para el bronce que usaba siempre”, agrega. Bajo la dirección de Javier Riveros, la puesta en escena transcurre en un espacio de hacinamiento, en donde conviven siete personajes en medio de una historia de inmoralidad, pesimismo y sinsentido. Las personalidades son absorbidas por una vorágine de negligencia, maltrato, misantropía y vulgaridad, que da paso a una multiplicidad de reflexiones tristemente divertidas. El elenco compuesto por Luis Dubó, Visnu Ibarra Roa, José Aguirre, Matteo Citarella, Josefina González, Camilo Navarro y María Paz Grandjean, actriz atacada violentamente el 18 de octubre por Carabineros de Chile. “María Paz recibió un disparo en su cara y se encuentra en proceso de demanda colectiva junto a otras víctimas de la represión estatal. Para nosotros es fundamental expresar nuestro apoyo y solidaridad hacia ella y al resto de los afectados y sus familias, así como también a todos los presos y presas políticas”, afirma Josefina. Bajo ese contexto, el director apunta que ir al teatro es siempre un momento importante. “Hoy en día estamos viviendo una de las mayores crisis políticas del país y es fundamental asistir a espacios de reunión y reflexión. En ese sentido, la sala de teatro se une a los espacios politizados de discusión y manifestación ciudadana, y no nos parecen lugares opuestos sino complementarios”, dice Javier Riveros. Cómo cuidar de un pato se presentará del 10 de marzo al 5 de abril, los días martes a las 20:00 y domingo a las 17:00 horas en la Sala María Elena Duvauchelle del Teatro Sidarte ubicado en Ernesto Pinto Lagarrigue #131, Barrio Bellavista. Las entradas tienen un valor de $6.000 (general) y $4.000 (estudiantes y tercera edad). Pueden adquirirse a través del sistema Ticketplus o en boleterías desde dos horas antes de la función.

