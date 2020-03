6b79d3c140

Política Regionalistas solicitan sesión especial para discutir adelantar elecciones de Presidente y Parlamento Según explica el documento de la solicitud que requiere de 52 firmas para concretarse, “se funda en la grave crisis política y social que atraviesa nuestro país. Diario Uchile Miércoles 11 de marzo 2020 18:16 hrs. Compartir

Para “Discutir las vías políticas y constitucionales que permitan convocar anticipadamente a la ciudadanía a elecciones del cargo de Presidente de la República, y de la totalidad de diputados y senadores, adoptando medidas específicas que concreten esta iniciativa”, los diputados de la Bancada Regionalista, Jaime Mulet (FREVS), Alejandra Sepúlveda (FREVS), Esteban Velásquez (FREVS) y René Alinco (IND), solicitaron al presidente de la Cámara de Diputados citar a una sesión especial. Lo anterior, según explica el documento de la solicitud que requiere de 52 firmas para concretarse, “se funda en la grave crisis política y social que atraviesa nuestro país, la cual no ha podido resolver ni el presente Gobierno, ni el Congreso Nacional, lo que exige renovar la totalidad de las autoridades políticas de elección democrática de los más altos poderes del Estado”. Al respecto, el diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, señaló que “hemos propuesto convocar a esta sesión especial, ojalá para el próximo día 18 de marzo o el día que fije la Cámara, con el objeto que se discuta allí, con todos los partidos políticos, de Gobierno y de Oposición, la posibilidad real de ponerle término a esta crisis mediante un adelantamiento de las elecciones presidenciales y de las elecciones parlamentarias de diputados y senadores, de tal forma que, dada la situación grave en la que se encuentra el país, dado que el Gobierno no entiende y no ha sabido manejar esta crisis, logremos que la soberanía, el pueblo soberano determine y elija nuevas autoridades”. Asimismo, el parlamentario adelantó que “en esta sesión especial, nosotros, los Regionalistas Verdes, vamos a presentar un proyecto de resolución, donde vamos a pedir derechamente que se adelanten las elecciones, como parte de la conclusión de esa sesión y la propuesta que hacemos es que se hagan conjuntamente con la elección de alcaldes y concejales, el último domingo del mes de octubre, de tal manera que se renueve tanto la Presidencia de la República como el Parlamento, alcaldes y concejales, también elecciones de convencionales constituyentes ese día y de Gobernadores Regionales”. Pues a su juicio, “de esa manera el poder vuelve a la soberanía, a la gente, al pueblo y es éste quien tiene que elegir esas nuevas autoridades que deben seguir enfrentando la crisis. Hasta ahora el Gobierno no ha dado el ancho para eso y la verdad es que no ha absorbido tampoco las demandas sociales, no ha hecho cambios significativos y seguimos cada día igual o peor y eso nos parece grave”. “Lo que estamos proponiendo acá es que todos los partidos se pronuncien si están dispuestos o no a dejar el poder en definitiva y queremos que haya un pronunciamiento claro de todos los sectores políticos, de derecha, de izquierda, de centro y que digan nosotros estamos dispuestos a entregar nuestros cargos y adelantar las elecciones o no. Lo venimos diciendo desde octubre, propusimos antes una vía también parecida a esta, pero en esta oportunidad – con la aprobación o el rechazo del proyecto de resolución que se votará al final de la sesión – ningún partido político, ningún diputado se va a poder sustraer, para que quede claro a la ciudadanía quienes están aferrados al poder y no hacen los cambios y quienes estamos dispuestos a que la soberanía decida, si es una regla básica en democracia y serán las autoridades electas nuevas, tanto Presidente, como diputados y senadores las encargadas de buscar en conjunto con su respectivo poder, habilitado por la ciudadanía, resolver un conflicto complejo que se encuentra el país”. Finalmente, Mulet explicó que se requieren de 52 firmas de diputados y diputadas para poder concretar la sesión especial, pero que “no tenemos duda que vamos a juntar las 52 firmas. Hasta ahora hay una voluntad en la Cámara de, al menos, 60 personas transformadoras, por ejemplo los que nos opusimos a la ley antisaqueos, que si bien podemos ser minoría, en esta instancia confiamos en que nadie se va a restar, y seremos los que daremos la cara por una completa renovación de las autoridades”, concluyó.

