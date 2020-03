26970a6712

Sebastián Piñera y 30 años de democracia: "Sin duda fueron décadas fecundas" En el acto, el jefe de Gobierno analizó los gobiernos anteriores y aseguró que las falencias y deudas que han provocado dolor en la sociedad deben atenderse con urgencia. Para ello es necesario "el compromiso y el aporte de todos los chilenos", aseguró. Claudia Carvajal G. Miércoles 11 de marzo 2020 12:34 hrs.

En la ceremonia oficial de conmemoración de los 30 años desde la asunción al mando de Patricio Aylwin este miércoles en La Moneda, el Presidente de la República hizo un llamado a aprender del pasado y avanzar en los desafíos del futuro. El acto, al que no asistió ningún personero de la oposición y que solo contó con la presencia de Belisario Velasco, ex subsecretario del Interior del gobierno de Patricio Aylwin y Ministro de la misma cartera durante el primer mandato de la presidenta Bachelet, estuvo enmarcado por las fotografías gigantes de los ex presidentes de la Concertación y la Nueva Mayoría. Luego de señalar que estas tres décadas desde el retorno de la democracia han sido fecundas, el Primer Mandatario reconoció que hay grandes deudas que saldar con la sociedad chilena. “Durante esas décadas fuimos incubando o acumulando muchas falencias que han provocado un gran dolor en el alma de nuestra nación, y que sin duda necesitan el compromiso y el aporte de todos los chilenos para ser atendidas con urgencia”. En ese sentido, hizo un llamado a la construcción de acuerdos sólidos con todos los sectores “que nos permitan avanzar con seguridad y velocidad hacia el cumplimiento de la misión que está todavía pendiente”. Al finalizar su discurso, Sebastián Piñera expresó la necesidad de defender el proceso democrático del plebiscito constituyente y manifestó que ambas opciones son igualmente válidas de elegir. “Abre un camino para discutir y avanzar en materia constitucional que incluye dos opciones, y quiero decirlo con todas sus letras, las dos son igualmente legítimas y democráticas para perfeccionar, modernizar o cambiar nuestra Constitución”. Junto con la conmemoración de los 30 años desde el inicio del gobierno de transición liderado por Patricio Aylwin, este miércoles se cumplen dos años de la segunda administración de Sebastián Piñera, razón por la que la oposición en conjunto declinó asistir al acto argumentando que “no hay nada que celebrar”.

