Nacional Política Senado solicita informe para inhabilitar a Sebastián Piñera por impedimento mental Tras una solicitud del diputado Esteban Velásquez por la bancada Regionalista, el senado encargó la elaboración de un informe para determinar el procedimiento que podría sacar a Sebastián Piñera de La Moneda. Diario Uchile Miércoles 11 de marzo 2020 12:53 hrs. Compartir

Tras una solicitud del diputado por la región de Antofagasta, Esteban Velásquez (FRVS), en que pide al Senado que se pronuncie sobre el procedimiento para hacer efectivo el requerimiento de inhabilidad por impedimento mental para gobernar, el presidente de la Cámara Alta, Jaime Quintana (PPD), informó que la mesa del Senado solicitó la elaboración de un Informe que permita esclarecer las dudas sobre el procedimiento para inhabilitar al mandatario, por el “comportamiento errático” que la Federación Regionalista acusa que ha tenido desde el 18 de octubre. Al respecto, el diputado Velásquez sostuvo que “estamos hablando de una situación muy seria, el país está una situación de ingobernabilidad que puede empeorar si no hacemos algo ahora; no hay liderazgo político, tampoco hay liderazgo policial sobre una parte importante de la fuerzas de orden como Carabineros, algo de lo que hemos sido testigos los últimos días en que el nivel de violencia injustificada, desmedida, el descriterio, el desconocimiento o la no aplicación de la ley se ha transformado en la regla general”. “En octubre de 2019 planteamos como Federación Regionalista que todos debiéramos irnos, desde el presidente hasta el último parlamentario, para que el pueblo decida en quién pondrá sus confianzas hoy en este momento tan delicado de la historia de nuestra patria, hicieron caso omiso pero hoy lo reafirmamos. Nos tenemos que ir todos”, sostuvo el legislador. “El Presidente Piñera ha tenido conductas erráticas, declaraciones desastrosas que arrastran al país a climas beligerantes, sin ninguna capacidad de liderar esta compleja crisis social. Queremos evitar más violaciones a Derechos Humanos y muertes de nuestros conciudadanos, pero esta inhabilidad mental en ningún caso debe significar impedimento para que Sebastián Piñera Echenique el día de mañana sea juzgado por crímenes de lesa humanidad, ya que se trata de una inhabilidad mental para gobernar que más allá de los resultados médicos responde a criterios políticos”, concluyó.

