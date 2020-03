ee2ec2ec35

Cultura Amparo Noguera y Marcelo Alonso protagonizan clásico de Tennessee Williams Se trata de Un tranvía llamado Deseo, pieza que en esta ocasión es adaptada y dirigida por Alfredo Castro. La obra es una producción GAM del año 2014 y se presentará hasta el 28 de marzo en el Teatro Nacional Chileno. Diario Uchile Jueves 12 de marzo 2020 9:56 hrs.

Después de seis años de su estreno, vuelve a las salas Un tranvía llamado Deseo, obra cumbre del realismo norteamericano, que toca por primera vez en escena el tema de la sexualidad y el deseo de manera frontal y explícita. La obra cuenta la historia de Blanche Dubois (Amparo Noguera), quien llega a vivir a casa de su hermana Stella (Paloma Moreno) a bordo de un tranvía de nombre “Deseo”. Su nuevo hogar es muy humilde y eso contrasta con su arrogancia y origen aristocrático. Ella lo ha perdido todo y deberá ocultar un pasado que la ha conducido al desequilibrio. Comienza así un romance con Mitch (Marcial Tagle), al que manipulará para escapar de la soledad y mantener sus fantasías de grandeza. Stella está casada con Stan (Marcelo Alonso), un rudo, violento y sexual hombre de trabajo. Las evidentes diferencias que mantiene Blanche con su cuñado, generan una fuerte tensión entre ellos que transita entre la seducción, el maltrato, la máxima brutalidad y la locura. Desde su estreno en 1947, el personaje de Blanche Dubois ha sido un desafío y un anhelo para actrices y directores. El violento realismo con que trata esta obra el fin de una clase social (la aristocracia), el devenir de esta mujer madura, aterrada del paso del tiempo, ajada en su belleza, arruinada, promiscua y alcohólica, requiere de una poética escénica que dé cuenta de este trágico destino. “A mí no me importa tanto la realidad, sino la magia. Para una mitómana como Blanche, la realidad solo puede ser una ofensa, frente a la cual no queda otra opción que levantar un magnífico imaginario, donde el deseo pueda ser cumplido. Esta propuesta está construida con una Blanche como fue concebida por la época y Hollywood, y que permanece en nosotros como un arquetipo, para instalarse finalmente en el espacio trágico de la locura que trasciende estilos y épocas”, sostiene Alfredo Castro sobre el montaje que llega al Teatro Nacional como parte del Ciclo 10 años GAM. Castro deposita en Amparo Noguera las exigencias del personaje central: “Está aferrada a lo que alguna vez fue su vida, incapaz de armar mundos reales en su cabeza, vive en un pasado que la hace crear una cierta locura, en ese imaginario cuando aún tú puedes inventar una vida, pero su edad no la acompaña”, explica Amparo. Esta adaptación permite destacar los temas que Williams abordó con tanta maestría: el deseo, la enfermiza resistencia al natural paso del tiempo, la sexualidad como mecanismo de control, el machismo exacerbado, las diferencias sociales, el suicidio, la prostitución, la incapacidad de enfrentar la realidad y el trágico descenso hacia la locura de un ser frágil y vulnerable. Un tranvía llamado Deseo forma parte del ciclo GAM 10 años, festival que presentará en marzo 19 emblemáticas obras estrenadas entre 2011 y 2020 para comenzar a festejar los 10 años de vida. En GAM estarán Happy End, En fuga no hay despedida, Xuárez, La viuda de Apablaza, Tragicomedia del Ande, Ursaris, Melodías en el aire, VaLlena 52, Estación Perro Bufo y Weichafe. Además, se presentará Amores de cantina en el Teatro UC, Lucila, luces de Gabriela en Mori Bellavista, El diccionario en Mori Parque Arauco, Radiotanda y Mistral Gabriela (1945) en el Teatro Finis Terrae, Paisajes para no colorear en Matucana 100, Excesos en el Teatro La Memoria y Proyecto Aguirre, de lejos parecían esclavos en el Teatro del Puente. Coordenadas La obra se presentará hasta el 28 de marzo de martes a sábado a las 19:30 horas en el Teatro Nacional Chileno (Morandé 25, Santiago). La entrada tiene un valor de $6.000 (general) y $4.000 (estudiantes y tercera edad). Más información aquí.

