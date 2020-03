de47262dba

564564a7e0

Héctor Pujols por participación migrante en el proceso constituyente: “Tenemos que ser parte” El presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, Héctor Pujols, se refirió al proyecto #TodxsParticipamos, iniciativa que busca promover, educar y fomentar la participación de personas migrantes en el venidero plebiscito del 26 de abril. Diario Uchile Jueves 12 de marzo 2020 18:00 hrs. Compartir

Durante la jornada de este jueves, organizaciones migrantes y pro migrantes, universidades y municipios, presentaron el proyecto #TodxsParticipamos, iniciativa que tiene como objetivo el promover, educar y fomentar la participación de personas migrantes en el venidero plebiscito del 26 de abril por una nueva Constitución. El programa contempla la realización de “Encuentros de Formación y Diálogo” para concientizar a quienes asistan sobre la importancia que tiene el proceso constituyente para el futuro de Chile. También se escucharán las inquietudes de las personas migrantes respecto de su condición y experiencias para hacer valer la voz de este segmento de la población que habita el territorio nacional. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, Héctor Pujols, destacó la importancia de la iniciativa tomando en cuenta la cantidad y el aporte que la población migrante realiza al país. “Nosotros residimos acá, nosotros aportamos con nuestro trabajo, con nuestros impuestos al desarrollo de Chile, y muchos de nosotros tenemos hijos chilenos y, por lo tanto, cuando hablamos de un nuevo marco constitucional que va a regir la vida de Chile por los próximos años, nosotros tenemos que ser parte, porque hay mucha gente que llegó a Chile y que no va a volver nunca a su país, y cómo se le podría decir a ellos que ‘usted no puede participar porque nació en otro país’, no tiene sentido este planteamiento.” En ese sentido, Pujols sostuvo que el tema de la migración es indivisible con la realidad del país y, por lo mismo, una eventual nueva Carta Fundamental debe tener en cuenta este fenómeno, y lo debe hacer mejor que la Constitución actual. “La migración es un tema de Chile, Chile no puede separarse de este fenómeno ¿quién no tiene un abuelo que llegó de Palestina? ¿una abuela que llegó de España? Los chilenos que viven en el exterior también son inmigrantes en otros países, por lo tanto, es un fenómeno que nosotros esperamos que en el proceso constituyente se pueda abordar de mejor manera de lo que se ha hecho hasta ahora, porque, sobre todo los últimos años, la inmigración se ha utilizado como chivo expiatorio para ocultar los males de este país”. Pese al innegable fenómeno migratorio en Chile, desde las instituciones públicas no ha habido preocupación por fomentar la participación migrante. Así lo cree Pujols, dando a entender, incluso, que desde el Gobierno están interesados en que haya poca participación en el plebiscito. “Nos hubiera gustado que las instituciones, como el propio Servel o desde el Ejecutivo informaran sobre el proceso, porque tiendo a pensar que no hay mucho interés en informar, y que hay interés en que vote poca gente”. De todas maneras, desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile son claros respecto de su posición ante el plebiscito: aprobar es la consigna. “Como Coordinadora hemos planteado que estamos por el Apruebo y la Convención Constitucional porque consideramos que es el espacio que nos permite avanzar más. Ahora bien, independientemente de la opción de cada cual, lo importante es participar”. En Chile están habilitadas para votar en el plebiscito de abril 348.040 personas migrantes, siendo las principales nacionalidades Perú (131.372), Bolivia (37.923), Colombia (35.860), Argentina (27.064) y Ecuador (15.160). A su vez, las tres comunas con mayor cantidad de votantes migrantes son Santiago, Las Condes y Antofagasta. Esta ocasión es la que tiene el padrón electoral de personas migrantes más grande en la historia de Chile. En las elecciones presidenciales de 2017 estaban habilitados para votar cerca de 260 mil personas migrantes, pero sólo el 20 por ciento votó.

Durante la jornada de este jueves, organizaciones migrantes y pro migrantes, universidades y municipios, presentaron el proyecto #TodxsParticipamos, iniciativa que tiene como objetivo el promover, educar y fomentar la participación de personas migrantes en el venidero plebiscito del 26 de abril por una nueva Constitución. El programa contempla la realización de “Encuentros de Formación y Diálogo” para concientizar a quienes asistan sobre la importancia que tiene el proceso constituyente para el futuro de Chile. También se escucharán las inquietudes de las personas migrantes respecto de su condición y experiencias para hacer valer la voz de este segmento de la población que habita el territorio nacional. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, Héctor Pujols, destacó la importancia de la iniciativa tomando en cuenta la cantidad y el aporte que la población migrante realiza al país. “Nosotros residimos acá, nosotros aportamos con nuestro trabajo, con nuestros impuestos al desarrollo de Chile, y muchos de nosotros tenemos hijos chilenos y, por lo tanto, cuando hablamos de un nuevo marco constitucional que va a regir la vida de Chile por los próximos años, nosotros tenemos que ser parte, porque hay mucha gente que llegó a Chile y que no va a volver nunca a su país, y cómo se le podría decir a ellos que ‘usted no puede participar porque nació en otro país’, no tiene sentido este planteamiento.” En ese sentido, Pujols sostuvo que el tema de la migración es indivisible con la realidad del país y, por lo mismo, una eventual nueva Carta Fundamental debe tener en cuenta este fenómeno, y lo debe hacer mejor que la Constitución actual. “La migración es un tema de Chile, Chile no puede separarse de este fenómeno ¿quién no tiene un abuelo que llegó de Palestina? ¿una abuela que llegó de España? Los chilenos que viven en el exterior también son inmigrantes en otros países, por lo tanto, es un fenómeno que nosotros esperamos que en el proceso constituyente se pueda abordar de mejor manera de lo que se ha hecho hasta ahora, porque, sobre todo los últimos años, la inmigración se ha utilizado como chivo expiatorio para ocultar los males de este país”. Pese al innegable fenómeno migratorio en Chile, desde las instituciones públicas no ha habido preocupación por fomentar la participación migrante. Así lo cree Pujols, dando a entender, incluso, que desde el Gobierno están interesados en que haya poca participación en el plebiscito. “Nos hubiera gustado que las instituciones, como el propio Servel o desde el Ejecutivo informaran sobre el proceso, porque tiendo a pensar que no hay mucho interés en informar, y que hay interés en que vote poca gente”. De todas maneras, desde la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile son claros respecto de su posición ante el plebiscito: aprobar es la consigna. “Como Coordinadora hemos planteado que estamos por el Apruebo y la Convención Constitucional porque consideramos que es el espacio que nos permite avanzar más. Ahora bien, independientemente de la opción de cada cual, lo importante es participar”. En Chile están habilitadas para votar en el plebiscito de abril 348.040 personas migrantes, siendo las principales nacionalidades Perú (131.372), Bolivia (37.923), Colombia (35.860), Argentina (27.064) y Ecuador (15.160). A su vez, las tres comunas con mayor cantidad de votantes migrantes son Santiago, Las Condes y Antofagasta. Esta ocasión es la que tiene el padrón electoral de personas migrantes más grande en la historia de Chile. En las elecciones presidenciales de 2017 estaban habilitados para votar cerca de 260 mil personas migrantes, pero sólo el 20 por ciento votó.