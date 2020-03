ee2ec2ec35

Nacional "También sufrimos violencia": la defensa de Mario Rozas a Carabineros Citado a la Comisión de Seguridad Ciudadana, el director general de Carabineros afirmó que le encantaría no tener un rol apolítico porque "me gustaría decir muchas cosas más". Diario UChile Jueves 12 de marzo 2020 16:15 hrs.

Este jueves, el director general de Carabineros, Mario Rozas, fue citado a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados para tratar diversos temas referentes al accionar del personal policial en medio del estallido social. Cabe recordar que esta instancia se dio como una respuesta al último caso de agresión pública, que tuvo como víctima a Patricio Bao. Así, Rozas llegó a la Comisión acompañado también del Subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, y se enfrentó también a cuestionamientos sobre otros hechos de violencia, como el que le sucedió a la actriz Antonella Orsini y un grupo de mujeres, en febrero pasado. Este caso, que involucró a personal femenino de Carabineras, fue relatado por la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini. ⭕ Comisión de Seguridad Ciudadana recibe a General Director de @Carabdechile Mario Rozas.

Ahora por https://t.co/zZmIdbFaM1 pic.twitter.com/pn0WiBnTQj — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) March 12, 2020 “Les lanzaron gas pimienta en las caras y quedaron con heridas en sus cuerpos, quemaduras de primer grado en la cara y en el cuello. Terminaron en la Posta Central cuando ellas solo iban caminando”, enfatizó Orsini. Sin embargo, también hubo posiciones a favor de la labor desplegada por Carabineros, como la del diputado UDI, Oswaldo Urrutia, quien criticó que los cuestionamientos a Rozas fueran sobre casos particulares, que solo alargarían la discusión. “No vamos a entrar en el detalle de cada uno de los casos porque así no vamos a terminar hoy día. Las cosas que corresponden al Ministerio Público se deben hacer allí, aquí hemos invitado al general y al subsecretario para hablar del contexto general de lo que ha pasado”, manifestó Urrutia. Otro de los cuestionamientos que se le hizo a Mario Rozas tuvo que ver con sus declaraciones del día miércoles en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara, y en donde afirmó que los efectivos implicados en casos como los de Gustavo Gatica y Fabiola Campillay no han sido separados de la institución y continúan ejerciendo sus labores. Sobre esto le preguntó la diputada de Comunes, Gael Yeomas, quien aseguró que “me parece impresentable que la respuesta sea que ellos siguen en funciones. Puedo pensar que esos carabineros siguen en la calle y que pueden vulnerar los derechos de otras personas que se manifiestan”. Rozas, por su parte, se defendió diciendo que Carabineros ha colaborado en todo momento con la investigación a cargo del Ministerio Público, tanto en ese como en otros casos. “Todavía no tenemos los detalles de cómo fue la acción respecto del único muerto donde estuvieron implicados carabineros. Pero frente a ese muerto, que fue en Maipú (Alex Núñez), todos los antecedentes han sido puestos en conocimiento del Ministerio Público. Todos los carabineros que pudieron haber participado están identificados y puestos a disposición”, señaló. “En el caso de la señora Campillay y de Gatica, todos los antecedentes que hemos recolectado por iniciativa propia también los hemos puesto en disposición del Ministerio Público, pero no sabemos sobre las circunstancias porque hay organismos de DD.HH. que le han sugerido a estas personas que no declaren frente a nosotros”, agregó. Asimismo, el director general de Carabineros se refirió a lo ocurrido en la marcha del 8M, en la cual -aseguró- también hubo episodios de violencia en contra de los efectivos policiales. “Ustedes me dicen sobre los niveles de violencia que cometemos supuestamente, pero nosotros también lo sufrimos. En una marcha de mujeres, donde creíamos que todo iba a ser tranquilo, no tengo como calificar los insultos que recibieron nuestras carabineras. Somos seres humanos, y los carabineros somos gente sencilla. Me encantaría no tener el rol político, de obediente, porque me gustaría decir muchas cosas más”, indicó. Sobre el caso particular de Antonella Orsini, Rozas se comprometió a investigar lo sucedido. Además, precisó que el gas pimienta usado está hecho a base de productos naturales y que cuenta con la certificación internacional correspondiente. Finalmente, el director general de Carabineros recalcó que la institución no está destruida y que más bien vive un “proceso de modernización”, que se remonta incluso hasta mucho antes de su gestión.

