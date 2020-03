Alcaldes y rectores anuncian nuevas suspensiones de clases ante reparos del gobierno para decretar medida nacional

Luego de que en las medidas presentadas por el gobierno para enfrentar el COVID-19 no se anunciara la suspensión nacional de clases, diferentes instituciones de educación han establecido la medida por cuenta propia.

Así fue el caso de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, que este sábado anunciaron la suspensión de clases presenciales, que serán sustituidas por contenidos entregados de manera online en lo que dure la emergencia de salud pública por el virus.

Durante este domingo otros planteles se han sumado a esta prevención, es el caso de la Universidad de Valparaíso, la Universidad Técnica Federico Santa María, la Universidad Central,Universidad Andrés Bello, estás dos últimas con una suspensión parcial.

Además, la Municipalidad de Providencia y la Municipalidad de La Florida también anunciaron suspensión de actividades educacionales en los colegios municipales de sus comunas.

“Vamos a empezar a hacer las clases online, tenemos ya desde la semana pasada software, vamos a ayudar a financiar la conexión a alumnos vulnerables y estamos conversando con Junaeb para ver cómo repartir los alimentos”, señaló la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

Con el equipo de la CDS decidimos no abrir nuestros colegios y realizar clases on line hasta el 15 de abril. Trabajaremos en @Muni_provi para que nuestros pequeños y jóvenes no pierdan sus materias y puedan estudiar desde sus casas sin arriesgarlos a un contagio del #COVIDー19 pic.twitter.com/PFom3LNyGQ

— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 15, 2020