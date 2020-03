70ffec3ed7

Salud Colegio de Matronas realiza curso contra la violencia gineco-obstétrica La iniciativa es la primera de este tipo en la historia del Colegio de Matronas y Matrones, ya que reunirá a académicas de Obstetricia, psicólogas, médicas y matronas clínicas de los hospitales San Juan de Dios y Eloísa Díaz. Diario UChile Domingo 15 de marzo 2020 11:02 hrs.

El Colegio de Matronas de Santiago realizará el primer curso abierto “Erradicando la Violencia Gineco- Obstétrica”, enfocado a la atención personalizada del nacimiento, puerperio y lactancia. Estos talleres, dirigidos a matronas y matrones de todo el país, surgen para dar respuesta a una demanda levantada por muchas mujeres, quienes han exigido a los y las profesionales de salud un trato respetuoso en el parto y en sus atenciones clínicas. La iniciativa es la primera de este tipo en la historia del Colegio de Matronas y Matrones, ya que reunirá a académicas de Obstetricia, psicólogas, médicas y matronas clínicas de los hospitales San Juan de Dios y Eloísa Díaz, quienes ahondarán en diversas temáticas. Algunas de ellas son el modelo amoroso de nacimiento, la normativa vigente de la Organización Mundial de la Salud para el parto respetado, medidas no farmacológicas para el alivio del dolor, parto en casa, apego, lactancia, técnicas en sutura, taller de rebozo y consecuencias psicológicas del parto violento. La jornada, programada para abril, también contará con la presencia de Helena Eyimi, destacada matrona proveniente del Reino Unido. Eyimi, con amplia experiencia laboral en países como Portugal, Italia y España, se especializa en depresión postparto, estrés postraumático, sutura perineal y parto extrahospitalario. Katiuska Rojas, presidenta metropolitana del gremio, señaló que estas capacitaciones responden a una etapa de “transición” de la matronería, donde las mismas (os) profesionales deciden actualizar sus prácticas. En 2019 realizamos un seminario sobre parto respetado, pero notamos que los equipos de salud, compuestos no solamente por matronas sino que también por médicos (as) y técnicos (as), no enfrentábamos la problemática de fondo, que es la violencia gineco – obstétrica reclamada por nuestras usuarias y distintas organizaciones”, indicó. “Hemos escuchado muchos testimonios de pacientes que vivieron maltrato en sus partos, ejercida tanto por el Estado a través de sus políticas públicas, como de los equipos médicos. Estos últimos, si bien en algunos casos sufren las consecuencias de una mala infraestructura hospitalaria y precarias condiciones laborales que van en desmedro de las usuarias, no deberían seguir perpetuando este modelo”, agregó. Rojas explicó que el 80 por ciento de las chilenas tiene sus partos en establecimientos del Estado y muchas de ellas pertenecen al sector más vulnerable del país. “Por lo tanto, es imperante que las matronas y matrones del sector público nos hagamos cargo y comencemos a brindar una atención amorosa, respetuosa y de calidad, y que esta visión se implemente en el futuro como regla general”. Las inscripciones a estos talleres estarán disponibles a partir de la última semana de marzo. La fecha y el lugar están por confirmar.

