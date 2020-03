ec55709060

Medio Ambiente Nacional Agricultores de Quilapilún denuncian ilegalidad de Estudio de Impacto Ambiental de Angloamerican Los lugareños indicaron que Angloamerican (AAS) fraccionó ilegalmente el Estudio de Impacto Ambiental “Los bronces Integrado”, al no incluir deliberadamente la construcción de un acueducto de relave minero como parte esencial de su proyecto de expansión. Diario Uchile Lunes 16 de marzo 2020 12:37 hrs. Compartir

La Comunidad de Agricultores del Valle de Quilapilún presentó, ante la Dirección Ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), un recurso de “Invalidación” con el fin de que la evaluación ambiental del proyecto “Los Bronces Integrado” de Angloamerican sea declarada ilegal y se proceda a su correcta evaluación. Este recurso se suma a una serie de acciones administrativas entabladas ante la Superintendencia del Medio Ambiente por elusión y fraccionamiento de proyecto por parte de Angloamerican SUR y Codelco Chile División Andina, así como también, ante el Servicio de Evaluación Ambiental en que exigen la evaluación en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de un ducto que pretende trasladar aguas de relave minero desde el tranque de Ovejería de Codelco hacia la operación minera de Los Bronces, como también, el proyecto de venta de suministro de aguas de Codelco a Angloamerican. Se trata de un libelo en el que los agricultores reiteran su denuncia ante el organismo evaluador en cuanto a que la compañía minera no sólo fraccionó su proyecto “Los Bronces Integrado”, al presentar y obtener la aprobación de una consulta de pertinencia con el fin de construir un acueducto que transportará aguas de relave minero desde el tranque Ovejería perteneciente a Codelco, División Andina hasta su faena, si no que además no lo informó a la comunidad durante el proceso de Participación Ciudadana del referido proyecto, lo que a juicio de la Comunidad de Agricultores del Valle de Quilapilún constituye un acto de “mala fé” de la compañía minera que invalida el proceso de consultas a la comunidad, el Informe Consolidado de Solicitudes de Aclaraciones, Rectificaciones y/o Amopliaciones (Icsara), y la tramitación de su proyecto ante el sistema de evaluación ambiental. David Ojeda Behrens, representante de los agricultores del Valle de Quilapilún señaló que con este recurso “demandamos que la autoridad retire el proyecto “Los Bronces Integrado” del sistema de evaluación de impacto ambiental ya que Angloamerican ha vulnerado la fé pública al no informarnos de su intención de construir un acueducto que transportará aguas de relave minero cuyo trazado pasa por encima de nuestras áreas de cultivo, durante el proceso de Participación Ciudadana y al mismo tiempo ha fraccionado su proyecto lo que no se ajusta a la normativa legal vigente. “Es increíble la forma en que se ha dado la evaluación ambiental de Los Bronces Integrado, primero, Codelco y Angloamerican se ponen de acuerdo para eludir el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental fraccionando los proyectos destinados a proveer de agua a Los Bronces, y, ahora, Angloamerican ingresa al SEIA el ducto que transportará aguas el mismo día en que se cerró la participación ciudadana y el Servicio de Evaluación Ambiental mira para el techo”, enfatizó. En este sentido la abogada socia de Elías Abogados, Paula Elías, estudio jurídico que patrocina a los agricultores indicó que “este recurso de Invalidación deja en evidencia otro vicio del procedimiento, esta vez, en haber aceptado a tramitación una consulta de pertinencia correspondiente a una obra esencial para la continuidad de los Bronces, que fue deliberadamente omitida en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y aceptada a tramitación por el Servicio de Impacto Ambiental (SEA), el mismo día que se cerró el proceso de Participación Ciudadana de los “Bronces Integrado”. La comunidad de agricultores del valle de Quilapilún denunció, ante la Superintendencia de Medioambiente en diciembre del año pasado, tanto la elusión al SEIA por fraccionamiento de las consultas de pertinencia presentadas a la autoridad por Angloamerican y Codelco Chile, División Andina que les permitirían a la estatal vender agua de relave minero a Los Bronces, y a Angloamerican construir el acueducto para transportarla al margen del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. David Ojeda Behrens reiteró que “queremos ser muy enfáticos. Los agricultores de Quilapilún esperamos que Angloamerican (AAS) evalúe de manera adecuada y conforme a la ley todos los potenciales impactos que su proyecto genera sobre la comunidad. Es evidente que la zona de Quilapilún es parte del área de influencia de este proyecto y esta forma de evadir el sistema de evaluación ambiental ha servido para que Angloamerican no revise ni evalúe los impactos ambientales provocados en la zona. “Estamos seguros, que, en última instancia, la Corte Suprema ponderará todos los antecedentes y rechazará este proyecto, atendido que la empresa ha decidido no considerar nuestro pequeño sector agrícola como un área de influencia directa y afectada por el proyecto”, finalizó.

