Cultura Mario Rojas: "Existe un clima de desamparo total con los artistas" El presidente de la Unión Nacional de Artistas (UNA) se refirió a la crisis que, en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, ha afectado a cientos de artistas en todo el país. Frente a ello, el músico llamó al Ministerio de las Culturas a generar un trabajo colaborativo entre gremios y las carteras de Hacienda, Economía y Trabajo para aplacar los efectos de esta situación. Abril Becerra Jueves 19 de marzo 2020 17:45 hrs.

El Ministerio de las Culturas convocó, el martes recién pasado, a los principales directores de los centros culturales del país. ¿El objetivo? Definir las medidas que se adoptarán de cara a la crisis económica y laboral que comenzó a golpear a los artistas nacionales producto del cierre de museos, teatros y galerías en el contexto de la crisis sanitaria por el COVID- 19. Durante la jornada, la cartera comunicó la prórroga de convenios y la extensión de seis meses para las rendiciones, entre otros puntos. Sin embargo, para quienes asistieron a la reunión, la medida fue tenue, sobre todo porque una de las expectativas era generar una mesa de trabajo que involucrara a gremios, gestores y a las carteras de Hacienda, Economía y Trabajo. “Sentimos que se dio una especie de mesa coja, porque mientras no participen los otros ministerios nos vamos a dar vuelta en lo mismo y vamos a llegar a la misma conclusión: que hay muy poca plata para los programas que ya existen y que, obviamente, el Ministerio de las Culturas no va a poder implementar, por sí mismo, las medidas que vayan en beneficio de los artistas”, comentó Mario Rojas, presidente de la Unión Nacional de Artistas (UNA), gremio que convoca a una veintena de organizaciones como Arte Contemporáneo Asociado (ACA), la Asociación de Directores y Guionistas (ADG) y la Asociación de Cantantes Líricos de Chile (ACLICH). Para el músico, esta situación es preocupante, sobre todo porque, en su opinión, el Ministerio no ha logrado articular una respuesta contundente respecto de la inquietud de los trabajadores y trabajadoras de las artes. “Lo que sucede es que la gente de la cultura somos un área mucho menos importante que otros sectores. Ahí es donde está el error. Se han cerrado galerías, teatros, estudios de grabación, pequeños espacios, restaurantes donde se desarrollaban actividades culturales. Entonces, la situación es dramática”, dijo. “Este es un problema laboral muy importante. Hay que entender que los gremios del arte trabajan sin beneficios sociales, de salud, seguros laborales. No tenemos seguro de desempleo. De verdad es muy preocupante. Este es un sector muy desprotegido. Existe, verdaderamente, un clima de desamparo total”, añadió. ¿Qué tipo de medidas podrían adoptarse para aplacar la crisis? Hay que buscar una manera de poder combatir el desempleo dentro de las artes y la cultura. Tomando el ejemplo de Inglaterra y Alemania, que sí han tomado medidas en relación a los artistas, podría implementarse que nuestra devolución de impuestos sea entera, que no haya descuentos o que existan algunas ventajas tributarias, porque ahora las únicas medidas que puede plantear el Ministerio es alargar los plazos para la entrega de diversos proyectos. Pero eso solo revela que el modelo de producción artística es bastante precario… Ahí hay una discusión muy de fondo. Lo que sucede es que es un sistema implementado en torno a los fondos concursables para proyectos culturales, o sea, no hay medidas en el sentido de crear algún sistema de previsión, algún tipo de seguro laboral, una ley que obligue a tener contratos. ¿Cuánto se ha avanzado en este debate respecto de modificar el modelo? Siendo miembro del Consejo de Fomento a la Música, puedo decir que nosotros, hemos tocado muy poco ese tema. Los temas más inmediatos son siempre los fondos y los jurados. Además, este Gobierno no le ha dado cierto nivel de prioridad a las artes y las culturas: en tres ocasiones ha intentado reducir los fondos para el sector y eso no ha sucedido porque los artistas se han levantado y han hecho manifestaciones en contra de esas medidas. Entonces, creo que no estamos en el mejor momento para entrar en discusiones más profundas. Pero las necesidades siguen creciendo, obviamente. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer en lo inmediato? Lo que podemos plantear es que se incremente el presupuesto del Ministerio de las Culturas para poder crear nuevas formas de financiamiento. Ahora, hay necesidades más urgentes. Incluso pensamos que los artistas deberían ser incluidos en las cajas de alimentación que se propusieron para la Junaeb, porque es mucha gente que vive de sus talleres, clases y pequeños trabajos. Hay que hacer una consulta a nivel sectorial para pedir a las instituciones colaboradoras que puedan indemnizar o hacer ciertos pagos adelantados, porque muchos artistas se quedaron totalmente en la calle. En la indefensión. Pero insisto: mientras no estén los otros ministerios nos vamos a dar vuelta en lo mismo.

