Cultura Dulce y Agraz adelanta nuevo EP: "Había mucho que cuestionarme respecto del amor que quiero vivir" Incluida en el line up de Lollapalooza 2020, Daniela González habla sobre el show postergado, en donde incluirá fragmentos de poemas de Raúl Zurita y Carmen Berenguer. Diario UChile Domingo 22 de marzo 2020 12:47 hrs.

“La piel” es el sencillo que adelanta lo que será el nuevo EP de la cantautora penquista Daniela González -conocida como Dulce y Agraz- y que lleva por título el mismo nombre. Con un ligero guiño hacia los ritmos urbanos como el reggaetón, la propuesta de González parece mantenerse en constante evolución no solo en la forma, sino también en el contenido, que esta vez, según dice, “es una apreciación muy personal sobre las relaciones”. Basta con ver el videoclip oficial de “La piel” para darse cuenta que, aunque mantiene elementos esenciales en el universo de Dulce y Agraz, se va desvaneciendo ya casi por completo la idea de un idilio sufrido y, por qué no, heteronormado del amor. Sobre el detalle de su nuevo EP y el cierre del proceso creativo en medio del estallido social, Daniela González respondió las preguntas de Diario y Radio Universidad de Chile. Tus últimos trabajos parecen estar marcados por de etapas de vida, ¿sucede así con este nuevo EP? Sí. Para mí la música es una especie de canalización de lo que pasa en mi vida cotidiana. Con Trino la experiencia fue esa, canalicé varias vivencias, experiencias y aprendizajes. Este nuevo EP viene a contestar preguntas sobre las corporalidades y el deseo. Siento que había mucho que cuestionarme con respecto al amor que yo quiero vivir, y este EP es el material que a mí me gustaría consumir sobre el amor. Se ha adelantado que el EP incluirá un poemario propio. ¿Por qué esa apuesta? Nace a partir de mi amor por la poesía. Es algo que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo. Yo consumo poesía aparte de música, y siento que están muy entrelazadas. Para mí siempre ha sido súper importante escribir letras y desde hace un tiempo empecé a participar de talleres narrativos. Pasa que a veces la música no lo puede decir todo y tenía varios poemas escritos con respecto a la temática que abordaba en el EP, porque se manifestó de estas dos formas. Entonces, decidí que eran trabajos complementarios, que canalizaban una misma reflexión. ¿Cómo ha sido cerrar el proceso de este nuevo proyecto y la preparación para el postergado Lollapalooza? Ha sido importante musical y personalmente. En lo musical, quería abordar ritmos más latinos como el reggaetón, tenía muchas ganas de explorar en ritmos más modernos y urbanos. También quería hacer este juego de mezclar la música con la poesía y lo consideré para show que preparamos para Lollapalooza, que obviamente va a tener que esperar un tiempo más, pero fue muy bacán enlazar esas dos cosas y llevarlas a un trabajo en vivo. Siento que ya subí a un escenario imaginario a voces como la de Raúl Zurita o Carmen Berenguer. Ellos también son parte de la performance del show en vivo. Muchos artistas, como es tu caso, han participado activamente de las manifestaciones en los últimos meses. ¿Tienes una postura marcada de cara al plebiscito? Obviamente pienso que el plebiscito tiene que ir y que todos tenemos que participar. Se tiene que hacer, esté o no lo creencia de que las cosas van a cambiar a través de ese proceso. Hay personas que piensan que ir a votar no sirve. Yo pienso que incluso si no sirve hay que ir igual. ¿Consideras que las personas con influencia en determinados públicos deberían tener una postura al respecto? Creo que no. Nadie quisiera hacer un comentario inconsciente sobre un tema tan delicado y que nos afecta a todos. Si hay personas que no quieren hablar y dar su opinión al respecto, hay que respetarlo. Hay artistas que no han hecho comentario alguno sobre el estallido social y considero que hay que respetarlo. Eso no quita lo importante que fue que Mon Laferte haya alzado la voz y haya sido una cara visible dentro de las manifestaciones, como también lo ha sido Denise Rosenthal, y otros que ocupan sus plataformas para un bien común.

