Nacional Plebiscito Cámara aprueba nueva fecha para el plebiscito por nueva Constitución De esta forma la votación quedó fijada para el 25 de octubre de este año. Diario UChile Martes 24 de marzo 2020 19:27 hrs. Compartir

Esta tarde se votó en la Cámara de Diputados la reforma constitucional que modifica las fechas para el plebiscito, y con ello también otras elecciones como las de alcaldes y gobernadores. Con 109 votos a favor, uno en contra y una abstención en la votación en general la reforma fue aprobada, quedando establecida como nueva fecha para el plebiscito por una nueva Constitución el día 25 de octubre. La nueva fecha surgió ante la emergencia de salud que vive nuestro país por el COVID-19, situación ante la que 15 partidos políticos acordaron cambiar la fecha para proteger la salud de las personas, en especial considerando que para abril se proyecta el peak del virus en nuestro país. La discusión por esta reforma constitucional estuvo marcada por un fuerte debate entre la oposición y parte de la UDI y Evópoli, desde donde existía un rechazo a este cambio, argumentando que no es el momento para preocuparse del plebiscito, sino para poner el foco en la salud de las chilenas y chilenos. Sin embargo, esta posición no se expresó en los votos finales. Desde RN, el diputado Mario Desbordes llamó en su intervención a no fallarle a la ciudadanía, garantizando que el proceso se lleve a cabo con seguridad desde octubre. “Era necesario ponerle fecha al plebiscito, era indispensable poner fecha cierta, vamos a tener que revisarla probablemente en julio o en agosto, vamos a tener que volver a conversar y si la pandemia empieza a ceder como esperan todos los especialistas a contar de mayo o junio el plebiscito sigue su curso. Si no bueno habrá que revisarlo, pero en este momento tenemos que darle a la ciudadanía la noticia de que somos responsables de su salud y vuelvo a insistir majaderamente de que el proceso constituyente sigue su curso y no a ser alterado por ningún motivo“, dijo. En tanto, el diputado DC, Matías Walker, acusó que quienes se oponían a este cambio en realidad lo hacen porque no quieren tener plebiscito: “Digámoslo claramente ante el país, si lo que pasa es que no quieren plebiscito el 26 de abril pero tampoco quieren plebiscito el 25 de octubre, no quieren plebiscito nunca, no quieren cambiar la Constitución, esa es la verdad y están buscando excusas”. Similar postura mantuvo el parlamentario de Convergencia Social, Gabriel Boric, quien dijo que “la prioridad para la mayoría de chilenos y chilenas es cómo cuidar su salud y cómo asegurar sus condiciones materiales para poder tener a la salud como primera prioridad, y eso incluye también por cierto el plebiscito y las siguientes elecciones que se iban a realizar, pero eso no implica -señores de la UDI, RN y Evópoli- que los problemas que estábamos viviendo en Chile antes de la pandemia se puedan esconder debajo de la alfombra indefinidamente“. En tanto, desde la UDI, el diputado Iván Norambuena -quien fue la única abstención – defendió la postura de parte de su partido. “Está claro que es imposible llevar adelante un proceso electoral que genera aglomeraciones, pero también es necesario escuchar las opiniones y las necesidades que el país tiene y en esto yo pido que no hagamos el ridículo. Si nosotros preguntamos hoy día si esta es la prioridad de la gente, si están preocupados de si existe o no plebiscito no es claramente la preocupación de la gente. No hagamos el ridículo, hay temas prioritarios”. A esta votación se llegó luego de que la noche de este lunes, con 30 votos a favor y uno en contra, el Senado aprobara esta reforma. Ante esta nueva aprobación también se modificaron otras elecciones, como las primarias municipales que quedaron para el 29 de noviembre, mientras que la elección municipal definitiva para el 11 de abril de 2021.

