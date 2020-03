7bd05acdaa

Retirar fondos de pensiones para paliar la crisis: la propuesta de diputados PPD y PR La medida apunta que los afiliados puedan enfrentar de mejor manera una posible cuarentena y los problemas económicos que traerá esta situación. Diario Uchile Martes 24 de marzo 2020 17:01 hrs.

La diputada del PPD, Carolina Marzán, junto al diputado del PR, Cosme Mellado presentaron un proyecto de resolución en el que solicitan al Presidente de la República una serie de medidas humanitarias que permitan abordar la crisis con un enfoque en las personas y sus necesidades, y atendiendo a la realidad de la emergencia. Según expresó la parlamentaria por la región de Valparaíso, “resulta necesario fijar criterios que vayan en el mismo sentido de los establecidos en ellos otros países para hacer frente a esta crisis que traerá daños económicos graves”. “Ayer teníamos 746 casos de contagio en el país y hoy nos encontramos con la terrible cifra de 922 casos, un aumento exponencial y alarmante, que nos tiene que llevar a tomar medidas muchas más drásticas. Ya que el Gobierno al parecer no está escuchando lo que la comunidad está solicitando, como autoridades nos sentimos en la obligación de exigirle fijar criterios porque vemos la necesidad de todos aquellos que están pidiendo soluciones para palear esta crisis no solamente sanitaria, sino que también económica que se nos viene. Hemos presentado un proyecto de resolución, donde solicitamos la suspensión del cobro de agua, luz, cable e internet, telefonía en los hogares. He recibido muchas denuncias en mi distrito como por ejemplo en Quilpué que ya están sin internet ni forma de comunicarse para hacer diferentes pagos o transacciones online. También, hemos pedido la suspensión de los cobros de créditos hipotecarios y personales, pero obviamente sin que se cobren intereses posteriores”, agregó la diputada. De acuerdo a lo informado por los autores del proyecto, con él se busca “la liberación del 5% de los fondos previsionales para que las familias chilenas vean un bálsamo con estos recursos, dada la grave crisis que estamos viviendo y que recién está comenzando, particularmente para aquellos que no están considerados en las medidas ya tomadas como son los artesanos, temporeros y temporeras, independientes y emprendedores”, dijo Marzán. Por su parte, el diputado Cosme Mellado comentó la imperante necesidad de “responder a la grave situación que afecta a la ciudadanía. Hay un segmento importante de la población al que las medidas públicas aplicadas por el Gobierno no responden por ejemplo a los artesanos, temporeras y temporeros de la zona central del país, que son trabajadores que están acudiendo a sus faenas y hasta el día de hoy no van a recibir ningún tipo de beneficios si no van a sus trabajos. Lo otro estamos solicitando que el 5% de las cotizaciones se entreguen a los trabajadores como una forma de buscar una solución para los próximos meses que donde van a necesitar contar con muchos recursos para sus familias”. Otras medidas que solicita el proyecto de resolución es la aplicación gratuita del test de coronavirus y medidas sanitarias para fiscalizar el mundo agrícola y sus trabajadores

