eafd321159

71b88c9154

Covid-19 Cuarentena total: Gobierno entrega positivo balance de una jornada marcada por aglomeraciones A pesar de que las cifras que dejó la medida decretada para siete comunas de la Región Metropolitana fueron bien evaluadas por el Ejecutivo, se pudieron apreciar largas filas en distintos lugares de Santiago. Tomás González F. Viernes 27 de marzo 2020 18:20 hrs. Compartir

Fue el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, quien detalló el balance del gobierno luego de las primeras horas de cuarentena total en siete comunas de la Región Metropolitana. En ese sentido, el secretario de Estado enfatizó en el llamado a la ciudadanía a mantenerse en sus casas y a no interrumpir la medida que se decretó para Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia. “El balance por parte de los alcaldes fue positivo en el sentido de que se está implementando de buena manera la cuarentena. Está funcionando muy bien también el portal de la Comisaría Virtual para acceder a los permisos“, señaló Blumel. De acuerdo a la información de Carabineros, a las 12.30 del día iban aproximadamente 52 mil permisos individuales otorgados a través de la Comisaría Virtual. Respecto de los permisos otorgados a través de comisarías físicas, indicó que ese número se detallará al finalizar la jornada, junto con el balance de las personas detenidas y multadas por no respetar la cuarentena total. “Quiero reiterar que el incumplimiento de una cuarentena no solo constituye una falta que puede significar una multa sino que también puede constituir un delito. Eso está tipificado en el Código Penal, por lo tanto hago un llamado a ser responsables entendiendo que quien no cumpla va a tener sanciones penales”, advirtió el secretario de Estado. “Pero más importante que actuar bajo la amenaza de una sanción de la justicia cuando se incumpla la cuarentena, el llamado es a la responsabilidad a todos los ciudadanos. Aquí lo que está en juego es la vida de las personas y la salud de la población“, agregó Blumel. La cuarentena desde las calles No obstante el balance positivo del Ejecutivo, durante la jornada de este viernes se pudo registrar movimiento en las calles de las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Providencia, Santiago e Independencia. En un recorrido por las calles de Santiago Centro pudimos dar cuenta de que, para muchas de las personas que habitan estas comunas, el salir de sus casas se ha tornado al parecer imprescindible, independiente de la medida decretada por el presidente Sebastián Piñera el miércoles pasado y que comenzó a regir a las diez de la noche de este jueves. Es el caso de Nancy Millar, una emprendedora que habló con nuestro medio en pleno centro de Santiago, mientras hacía la fila para entrar al Banco Estado a realizar los trámites necesarios para llevar a cabo los pagos a sus trabajadores. Ahí, explicó las razones de su salida y su opinión frente a la medida decretada por el Gobierno. “No sé si será el caso de todos pero sí es necesario salir, muchas veces hay que hacerlo. Se ve poca gente pero igual anda gente, bajó la cantidad pero esperemos que esto no sea más peligroso y nos contagiemos más todavía”, manifestó preocupada. En esa línea, también se pudo ver a muchas personas de la tercera edad que tuvieron que salir a las calles de Santiago para realizar diversos trámites, entre ellos el retiro del pago de sus pensiones y otros asociados a sus previsiones. Trámites necesarios, por supuesto, pero para el que, según contaron, han tenido como obstáculo la solicitud del permiso temporal. Recordemos que éste se solicita vía internet a través del portal Comisaría Virtual, lo que a veces a complicado a algunos adultos mayores que no tienen el acceso a estos sistemas. Un ejemplo es el caso de Miguel Carrera, quien tuvo que asistir esta mañana al Registro Civil a retirar su carnet de identidad y al Banco Estado a solicitar su Cuenta Rut para recibir su pensión. “A mí me ayudó mi hija porque como soy de la tercera edad no entiendo mucho de computación. Entonces si Carabineros me pregunta por mis movimientos le entrego el celular y ahí sale la autorización que pedí en la Comisaría Virtual para hacer estos trámites bancarios y retirar mi carnet”, explicó. Pero ésta es una situación que ha concentrado la preocupación de la gente de todas las edades y rubros dentro las comunas afectadas por la cuarentena, y que de igual manera ha tenido que salir a las calles. Hablamos de los peligros que implica la aglomeración que se vio en distintos servicios básicos y las pocas medidas de prevención con las que cuentan los mismos. Mientras hacía fila para entrar a un banco, Paulina Aguilera, dirigenta sindical del área de la salud, nos manifestó su preocupación y la de cientos de ciudadanos por la posibilidad de que éstos servicios – como bancos, farmacias, supermercados y municipios – terminen transformándose en focos de contagio. “Es horrible, porque nosotros pensábamos que iba a ser otro tipo de atención. Acá vemos lo mismo que pasó cuando recién anunciaron el toque de queda y al otro día estaba toda la gente aglomerada”, comentó. “Este es un foco propicio para contagiarse porque ni siquiera hay un metro de resguardo entre cada persona”, agregó la dirigenta. La medida regirá por los próximos siete días y puede ser renovada por otros siete si es que las autoridades sanitarias lo estiman necesario. Así, el llamado desde el gobierno ha sido a mantenerse en sus hogares y salir de éstos sólo si es que se torna estrictamente necesario, ya que las consecuencias del contagio por coronavirus en adultos mayores y otros grupos de riesgo pueden ser graves, e incluso fatales.

Fue el ministro del Interior y Seguridad Pública, Gonzalo Blumel, quien detalló el balance del gobierno luego de las primeras horas de cuarentena total en siete comunas de la Región Metropolitana. En ese sentido, el secretario de Estado enfatizó en el llamado a la ciudadanía a mantenerse en sus casas y a no interrumpir la medida que se decretó para Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Providencia, Ñuñoa, Santiago e Independencia. “El balance por parte de los alcaldes fue positivo en el sentido de que se está implementando de buena manera la cuarentena. Está funcionando muy bien también el portal de la Comisaría Virtual para acceder a los permisos“, señaló Blumel. De acuerdo a la información de Carabineros, a las 12.30 del día iban aproximadamente 52 mil permisos individuales otorgados a través de la Comisaría Virtual. Respecto de los permisos otorgados a través de comisarías físicas, indicó que ese número se detallará al finalizar la jornada, junto con el balance de las personas detenidas y multadas por no respetar la cuarentena total. “Quiero reiterar que el incumplimiento de una cuarentena no solo constituye una falta que puede significar una multa sino que también puede constituir un delito. Eso está tipificado en el Código Penal, por lo tanto hago un llamado a ser responsables entendiendo que quien no cumpla va a tener sanciones penales”, advirtió el secretario de Estado. “Pero más importante que actuar bajo la amenaza de una sanción de la justicia cuando se incumpla la cuarentena, el llamado es a la responsabilidad a todos los ciudadanos. Aquí lo que está en juego es la vida de las personas y la salud de la población“, agregó Blumel. La cuarentena desde las calles No obstante el balance positivo del Ejecutivo, durante la jornada de este viernes se pudo registrar movimiento en las calles de las comunas de Lo Barnechea, Vitacura, Las Condes, La Reina, Providencia, Santiago e Independencia. En un recorrido por las calles de Santiago Centro pudimos dar cuenta de que, para muchas de las personas que habitan estas comunas, el salir de sus casas se ha tornado al parecer imprescindible, independiente de la medida decretada por el presidente Sebastián Piñera el miércoles pasado y que comenzó a regir a las diez de la noche de este jueves. Es el caso de Nancy Millar, una emprendedora que habló con nuestro medio en pleno centro de Santiago, mientras hacía la fila para entrar al Banco Estado a realizar los trámites necesarios para llevar a cabo los pagos a sus trabajadores. Ahí, explicó las razones de su salida y su opinión frente a la medida decretada por el Gobierno. “No sé si será el caso de todos pero sí es necesario salir, muchas veces hay que hacerlo. Se ve poca gente pero igual anda gente, bajó la cantidad pero esperemos que esto no sea más peligroso y nos contagiemos más todavía”, manifestó preocupada. En esa línea, también se pudo ver a muchas personas de la tercera edad que tuvieron que salir a las calles de Santiago para realizar diversos trámites, entre ellos el retiro del pago de sus pensiones y otros asociados a sus previsiones. Trámites necesarios, por supuesto, pero para el que, según contaron, han tenido como obstáculo la solicitud del permiso temporal. Recordemos que éste se solicita vía internet a través del portal Comisaría Virtual, lo que a veces a complicado a algunos adultos mayores que no tienen el acceso a estos sistemas. Un ejemplo es el caso de Miguel Carrera, quien tuvo que asistir esta mañana al Registro Civil a retirar su carnet de identidad y al Banco Estado a solicitar su Cuenta Rut para recibir su pensión. “A mí me ayudó mi hija porque como soy de la tercera edad no entiendo mucho de computación. Entonces si Carabineros me pregunta por mis movimientos le entrego el celular y ahí sale la autorización que pedí en la Comisaría Virtual para hacer estos trámites bancarios y retirar mi carnet”, explicó. Pero ésta es una situación que ha concentrado la preocupación de la gente de todas las edades y rubros dentro las comunas afectadas por la cuarentena, y que de igual manera ha tenido que salir a las calles. Hablamos de los peligros que implica la aglomeración que se vio en distintos servicios básicos y las pocas medidas de prevención con las que cuentan los mismos. Mientras hacía fila para entrar a un banco, Paulina Aguilera, dirigenta sindical del área de la salud, nos manifestó su preocupación y la de cientos de ciudadanos por la posibilidad de que éstos servicios – como bancos, farmacias, supermercados y municipios – terminen transformándose en focos de contagio. “Es horrible, porque nosotros pensábamos que iba a ser otro tipo de atención. Acá vemos lo mismo que pasó cuando recién anunciaron el toque de queda y al otro día estaba toda la gente aglomerada”, comentó. “Este es un foco propicio para contagiarse porque ni siquiera hay un metro de resguardo entre cada persona”, agregó la dirigenta. La medida regirá por los próximos siete días y puede ser renovada por otros siete si es que las autoridades sanitarias lo estiman necesario. Así, el llamado desde el gobierno ha sido a mantenerse en sus hogares y salir de éstos sólo si es que se torna estrictamente necesario, ya que las consecuencias del contagio por coronavirus en adultos mayores y otros grupos de riesgo pueden ser graves, e incluso fatales.