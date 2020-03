eafd321159

Covid-19 Nacional Pedro Edmunds emplaza a Ministro de Salud y exige cierre total para Rapa Nui La autoridad comunal advirtió que lleva semanas pidiendo medidas más drásticas al Gobierno. Edmunds expresó su preocupación ante el aumento de contagiados a nivel nacional y cómo eso puede afectar a que los pacientes de la isla reciban el tratamiento correspondiente. Diario Uchile Viernes 27 de marzo 2020 15:48 hrs. Compartir

El alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds Paoa, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile sobre las gestiones que mantiene para evitar la propagación del virus en la zona, entre persistentes críticas al Minsal. “El señor que está a cargo de la salud chilena es un esquizofrénico, es un loco que Piñera nombró para subir su rating”, consignó categóricamente el jefe comunal a radio Biobío, responsabilizando al Ministro de Salud, Jaime Mañalich, de una paupérrima gestión en la contención del coronavirus. Desde el 20 de marzo que la autoridad suspendió el ingreso de vuelos a la región, medida que se tomó en conjunta con la aerolínea Latam. No obstante, aun lidia con un incipiente brote del virus en circunstancias que el Instituto de Salud Pública entregó el segundo positivo en el territorio insular y que actualmente cuenta con dos casos sospechosos de Covid-19. Sobre las declaraciones que entregó respecto al Ministro de Salud, Jaime Mañalich ¿las mantiene al día de hoy? “Totalmente, las mantengo y ojala me demande por injurias para explicarle al juez. Creo que quien lo retrata mejor es la sátira que realiza Kramer”. ¿Considera que las decisiones que se están tomando son tardías y contradictorias? ¿Cómo ha visto el trabajo que se ha realizado por parte de la autoridad en esa materia? “Yo creo que él en un principio partió mofándose de la situación mundial y de la pandemia. Un ministro no puede mofarse de una situación mundial que se estaba viniendo, es como reírse de una ola grande que viene y te va a tapar, no puede ser. Luego comienza a decir y desdecir, creando incertidumbre en la sociedad, en esta sociedad particular que es cosmopolita, que convive con todo el mundo, chinos, italianos, franceses, americanos, de todos lados. Manejamos información del mundo”. Edmunds explicó que en diciembre del 2019 ya se encontraba generando alarmas y llamando la atención de la autoridad central por la situación que estaba ocurriendo en China. “El día 6 de diciembre, en una intervención que realicé en Santiago, dije que el COVID-19 era la salvación de Piñera por los conflictos sociales que Chile traía desde el 18 de octubre, un poco para llamar la atención desde Rapa Nui. Hoy ya estamos en marzo, solicité el cierre total de la isla el día 11 y no pasó. Hoy sigo pidiendo el cierre total de las personas en sus casas y todavía no toman la decisión. A raíz de esto es que vamos a empezar a escuchar sobre el caso número dos, el caso número tres, el caso número cien. Todo por la imbecilidad de las autoridades de salud chilena, que me hace pensar que tengo que prepararme para lo peor, que es construir ataúdes”, aseveró la autoridad local. Sobre la contención del brote en la zona, ¿ómo se está trabajando en la isla para lograr aislar a los casos confirmados y para rastrear a las personas que han tenido contacto directo con ellos? “En estos momento estoy en las manos de ineptos, yo no sé qué responder a esa pregunta. Este caso lo supimos varios días atrás gracias a que el ISP empezó a procesar lo que nosotros le habíamos enviado cinco días antes, gracias a eso supimos sobre la señora de 37 años con su pareja. De ahí hicimos nuestra propia relación de la afectada con otras personas, calculamos alrededor de 30 a 35 personas que en esos cinco días, antes que se conociera el resultado del ISP, habrían tenido contacto con ella. Pues bien, desde que se conoció lo de esta persona, no hemos sabido de otro caso más por parte de las autoridades competentes como la Seremi de Salud o el hospital local. No entiendo ese hermetismo, cuando estamos todos en peligro se necesita coordinar, se necesita dar la información, se necesita trabajar juntos. Me hablan a mí de trabajar juntos y yo les hablo a ellos de trabajar juntos, pero ellos manejan la información, ninguna otra autoridad maneja la información”. Una de las consecuencias de toda esta situación son las precariedades que enfrenta nuestro sistema de salud público y la isla de Rapa Nui no escapa de esa realidad. ¿Cómo se está preparando la isla para enfrentar este escenario más grave que usted mismo proyecta? “Una de las maneras de prepararnos es poder evacuar aquellos casos crónicos o casos complejos de salud que este ocupando un sistema respiratorio mecánico. En ese sentido el hospital Hanga Roa solicitó un avión especial de la FACH, acomodado para estos casos, que llegó anoche a trasladar a dos pacientes con sospechas de Covid-19. Eso nos deja sin ningún paciente que ocupe esos respiradores mecánicos del hospital, en circunstancias que tenemos tres, más uno móvil. Ahora pensando que a futuro podemos tener esos cuatro casos, más el avión que puede trasladar de uno a cinco pacientes, la pregunta que me hago es que si en Chile mismo, donde los casos vienen escalando y van ocupando todos los espacios especializados en las clínicas privadas y los hospitales públicos de Santiago ¿cómo acogerán los casos nuestros? Eso me lleva a la incertidumbre y a una alta preocupación”. La potencial saturación de las capacidades del recinto hospitalario, es lo que lleva a Edmunds a apremiar de forma urgente la reclusión total para la isla. No obstante, asegura no tener respuesta por parte de la autoridad central. “No hay cabida, no responden. Me encuentro a merced de esa autoridad nacional y les vuelvo a decir, el ministro es un loco. Solamente un loco que llega a ser ministro puede decir que el virus puede convertirse en bueno”. Respecto a las próximas horas en la isla, pensando si estos dos casos con sospecha dieran positivo ¿reiterará a las autoridades la solicitud de cuarentena? ¿O más bien, considera entregarle la responsabilidad a las familias? “Ese mismo lenguaje pero de una forma camuflada es lo que he escuchado. He escuchado de las autoridades el que esto es un problema de todos y tenemos que cuidarnos entre todos, pero resulta que son lindas palabras para los oídos de quienes tenemos la moral alta. Los holgazanes, éticamente hablando, salen a la calle aun cuando parcialmente hay toque de queda durante horas, poniendo en peligro a la comunidad. Eso es lo que quiero que pare. Antes que entrara el primer caso, yo dije ‘cierren la isla’. No lo hicieron. Nueve días después tomé responsablemente la situación junto con Latam, que accedió a mi clamor humanitario y dejó de realizar vuelos. No fue del Estado, no fue del Gobierno, no fue el Ministro que lo hizo, fui yo y gracias a eso es que hoy día estamos hablando de dos casos, de cuatro casos y no de más. Antes del 20 de marzo, que fue el último avión con turistas que salió de la isla, llegaban pasajeros de China, de Europa, de Italia y de España a la isla. Era contexto para cerrarla y no lo hicieron. Ahora lo que estoy pidiendo, porque el deber, el derecho y la Constitución le ha entregado esa facultad solamente a las autoridades nacionales, regionales y no a las autoridades locales, es que decreten estado total de reclusión en sus casas. Ya no es problema de cada uno, es problema de todos, pero responsablemente con una norma”. El segundo caso de covid-19 en la isla es un hombre de 46 años que habría tenido contacto directo con la primera persona infectada. Rapa Nui no cuenta con internistas o especialistas en cuidados intensivos que puedan asistir a los enfermos que necesiten asistencia especial, ni tampoco epidemiólogos que puedan ayudar a diseñar una estrategia contra el brote, por ello esperan medidas más efectivas de parte del gobierno central.

