Carlos Ruiz, sociólogo: "La plaza se va a volver a llenar de dignidad apenas salgamos de la cuarentena" En entrevista con Radioanálisis, el también académico de la Universidad de Chile, se refirió al complejo escenario que supone la pandemia y cómo, a pesar de esto, el espíritu del "18-O" se mantendrá. Lunes 30 de marzo 2020

En su nuevo ensayo, Octubre Chileno, la irrupción de un nuevo pueblo, el sociólogo y director de la Fundación Nodo XXI, Carlos Ruiz Encina, no sólo habla de las causas que desencadenaron el estallido social, sino también, lo que pareciera ser una nueva estructura social a casi medio siglo de la instauración del modelo neoliberal. Hoy, en medio de una crisis sanitaria a nivel mundial, que ya ha cobrado 8 muertos en el país, el nuevo escenario social en Chile pareciera calzar, de alguna manera, con esta nueva emergencia de salud, al menos eso piensa Ruiz. “Sin que haya estado nunca en los propósitos de nada, yo creo que de algún modo lo que pasó a continuación del 18 de octubre nos preparó mucho para luchar contra esta peste, porque de alguna manera ayudó a constituir una sociedad más activa, más solidaria, más informada; si se puede decir así: una sociedad más social. Esa es la sociedad que despertó”, explicó. Ante el vacío institucional que hoy nos hemos enfrentado, Ruiz considera que la sociedad, y el “nuevo individuo” del Chile post 18 de octubre del que hace mención en su libro, ha sabido dar muestras de solidaridad que antes no se veían con la misma frecuencia, pese a que el país ha sido considerado como el “paraíso del individualismo y consumo”. “¿Hay acaparamiento? Sí, pero no todo es acaparamiento. ¿Hay hechos de ir al mall sabiéndose contagiada sin importarle los demás? Sí, lo hay, pero no todo es eso. ¿Hay sobre decidir de los asuntos más importantes del país bebiendo vino en la cama? Por supuesto, lo hay, y eso es deprimente y desmoraliza, pero no es todo”, comentó. El sociólogo también expresó dudas sobre los paquetes de medidas que el Gobierno ha tomado para apaciguar los fuertes coletazos que esta pandemia está dejando sobre la economía, y si estas son en pos de la sociedad en general o en ayuda del empresariado. “Este factor nos puede hacer más desiguales de lo que éramos antes de la pandemia, porque quienes abusan de estas medidas logran oportunidades de concentración, sobre todo de concentración de patrimonio financiero. Antes eso me parece que es preciso una sociedad vigilante”, sostuvo. Para Ruiz, luego del “18-O”, ya no hay vuelta atrás al siglo XX. La nueva situación histórica ha planteado un nuevo escenario para aquella política nostálgica que pareciera ser tan lejana, aunque no lo sea. También, en su juicio, desapareció la política sin sociedad; aquella que decidió en el país, ignorando a la gente por ser “pasiva y atemorizada”. “Eso se acabó. No hay vuelta atrás y creo que este Gobierno lo va a sentir, porque la plaza se va a volver a llenar de dignidad apenas salgamos de la cuarentena”, sentenció. Octubre Chileno, la irrupción de un nuevo pueblo de Carlos Ruiz está disponible en diversas plataformas, entre ellas, Amazon (en formato Kindle) y desde el 1 de abril estará disponible en formato ebook y para despacho a domicilio en Me Gusta Leer.

