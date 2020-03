be53194b08

Salud Ximena Rincón y alza en los planes de Isapres: "Es una inmoralidad" La senadora cuestionó en duros términos la decisión de las administradoras e interpeló a la superintendencia para que intervenga y revierta la medida. "No es una señal correcta en los momentos en que todos debemos colaborar para enfrentar la crisis", aseguró. Claudia Carvajal G. Martes 31 de marzo 2020 19:45 hrs.

Luego de que siete de las nueve isapres informaran que reajustarán sus precios base en el próximo proceso de adecuación de contratos, las críticas y rechazos a la medida no se hicieron esperar. Así la senadora por el Maule, Ximena Rincón, manifestó su más profundo rechazo al anuncio de alza en los planes que podría llegar hasta un 4,9 por ciento. “Esto es una inmoralidad. La ciudadanía no va a entender esta situación que hoy se comunica al país, que afecta los bolsillos de clase media y que definitivamente no es una señal correcta, en momentos que todos debemos colaborar para enfrentar esta crisis. Por lo tanto, vamos a oficiar a la Superintendencia de Salud para que se siente a conversar con las administradoras y revertir esta medida”, aseguró la parlamentaria. Agregó que el alza genera profunda molestia y desconcierto, ya que deja al descubierto un nulo compromiso con la situación país. “La verdad esto es no entender nada de nada. Argumentan que la ley los obliga a esta alza, pero no conocemos de ninguna gestión ante la autoridad reguladora para no aplicar este incremento. Ellos son administradores privados y perfectamente, como lo han hecho en otras ocasiones, podrían congelar el alza”, puntualizó. Ximena Rincón planteó que es necesario que las Isapres terminen con argumentos sin base para incrementar el costo de los planes. “Argumentan que están obligados por ley, también dicen que no se ha tramitado el proyecto de ley respectivo en el Congreso, donde hay un proyecto de ley para evitar las alzas de los planes de Isapres, que recogió y apoyó el Ejecutivo, que está tramitándose, pero que no es excusa para subir los planes”, dijo la legisladora. Finalmente, la Senadora por el Maule hizo un llamado a entender la situación que vive el país, la que se supera con actos de generosidad. “Todos se están viendo afectados en el día a día por esta pandemia y, por lo tanto, todos debemos hacer algo. Las administradoras de seguro de salud, las compañías de electricidad, agua y gas, los establecimientos que venden alimentos y también la banca. Aquí hay que hacer un llamado a todos a ponerse en el lugar del otro y reaccionar con medidas que ayuden a sobrellevar la crisis”, concluyó. Las empresas aseguradores que informaron de las adecuaciones en los precios de sus planes de salud son Colmena, Vida Tres y Banmédica con un 4,9%, Nueva Masvida con un 4,7%, Cruz Blanca y Consalud con 4,0% e Isalud: 3,0%.

