Covid-19 Funcionarios de la salud en el abandono: 17 centros cierran por personal contagiado Un catastro del Colegio Médico dio cuenta de la preocupante situación en los establecimientos a lo largo del país, a lo que se sumó la CONFUSAM advirtiendo que hoy son más de cien los trabajadores contagiados y más de 1.200 los que se encuentran en cuarentena preventiva. Tomás González F. Miércoles 1 de abril 2020 21:02 hrs.

Según una encuesta realizada por el Colegio Médico a más de 2.200 funcionarios de la salud a lo largo del país, un 86 por ciento de los integrantes de los equipos evidencian la faltan Elementos de Protección Personal (EPP) para la atención de los pacientes que llegan a los diversos recintos asistenciales del país producto de la pandemia de coronavirus, misma que ya superó los 3 mil contagios en Chile y que ha dejado, hasta el momento, 16 víctimas fatales. Y justamente fue éste uno de los temas principales que la presidenta del Colegio Médico, Dra. Izkia Siches, llevó a la reunión de este martes con la Mesa Social por el COVID-19, instancia que reúne a organismos de la salud y las ciencias, junto a representantes del gobierno y las autoridades locales. En ese sentido, Siches planteó a los asistentes que las falencias persisten a lo largo de la red de salud, en donde los EPP han sido el principal foco de atención, y también preocupación, para médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud que se desempeñan en los centros de atención primaria. “Consideramos fundamental que el Gobierno garantice la entrega y tenga una política única, considerando los requerimientos del personal sanitario. Es por eso que semanalmente vamos a estar aplicando este instrumento (el catastro) y monitorizando las falencias de Elementos de Protección Personal a lo largo de toda la red”, sostuvo la presidenta del Colegio Médico. “Hemos tenido algunas donaciones por parte de privados, y vamos a seguir fortaleciendo distintas iniciativas además de las que lidera el Ministerio de Ciencia”, agregó respecto de los esfuerzos que se han hecho con el sector privado para aumentar la cantidad de EPP para el personal sanitario. Según el Catastro de Elementos para Protección Personal realizado por el Colegio Médico, las mascarillas de tipo N95 y las quirúrgicas, además de las que cuentan con visores, son las principales herramientas que no se encuentran disponibles en la red asistencial, lo que ha generado gran preocupación dentro del organismo que representa a los médicos y médicas del país. Un 78,3 por ciento de los encuestados sostuvo que las principales carencias están en la falta de mascarillas N95, mientras que un 66,3 por ciento admitió una falta de visores que permitan proteger la vista. Según la misma encuesta, las pecheras y mascarillas quirúrgicas no se encuentran disponibles en el 46 por ciento del sistema de salud, mientras que los guantes en un 22,5 por ciento. Las crudo balance de la CONFUSAM Pero, a la preocupación del Colegio Médico, se sumó también la de miles de trabajadores del área de la salud municipal que se desempeñan en los distintos centros asistenciales a lo largo y ancho del país. Consultados por este medio, desde la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud (CONFUSAM) hicieron un crudo balance de la situación actual, que dejó en evidencia las carencias que existen en el área y la poca protección con la que cuentan los funcionarios. Desde la CONFUSAM aseguraron que, producto de la falta de insumos, hoy son más de cien los trabajadores contagiados por la enfermedad del COVID-19 y, además de éstos, actualmente existen 117 funcionarios en observación a la espera de la respuesta del examen. Así también, cifraron en 1.251 los trabajadores y trabajadoras en cuarentena preventiva. Pero más grave aún, son los 17 centros de salud que han tenido que cerrar debido a que los equipos se han contagiado, cifra que se triplicó desde la semana pasada, cuando había sólo cinco clausurados. En ese sentido, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, hizo un llamado a las autoridades a comprometer medidas de apoyo al personal de salud, los que, para Flores, configuran la “primera línea” del enfrentamiento contra la pandemia del coronavirus. “Nos parece inconcebible que las cifras que el Gobierno da sobre entrega de materiales que envían a los servicios y éstos a las comunas, no se condice. Por lo tanto, aquí en alguna parte deben estar quedando los materiales”, comentó Flores a nuestro medio. “Como el ministro (de Salud) y el subsecretario (de Redes Asistenciales) señalan que hay pérdidas, yo de verdad creo que habría que investigar dónde están quedando los materiales que no llegan a las comunas y directamente a los trabajadores de la salud”, agregó la presidenta de la CONFUSAM. Así también lamentaron no estar representados en la instancia que se generó para coordinar acciones frente a la pandemia del COVID-19, no obstante manifestaron su total y completa disposición a seguir desempeñándose en sus lugares de trabajo. “¿Qué pasa con nosotros? La atención primaria está atendiendo al 80 por ciento del país. Hemos ofrecido toda la colaboración en esta pandemia y estamos dispuestos a seguir trabajando como estamos, pero sí queremos que nos entreguen los insumos de protección personal“, señaló la dirigenta de la CONFUSAM. “Los discursos son hermosos y las instrucciones que se escriben en los escritorios, pero la realidad del país es otra. No se están aplicando las normas como se establecen desde el nivel central y las consecuencias las estamos pagando los funcionarios y funcionarias de la atención primaria“, añadió Flores. Los compromisos Desde el Palacio de La Moneda, quien encabeza la Mesa Social por el COVID-19, el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, este martes salió a dar cuenta de los acuerdos que se habían gestado en la instancia, tras la presentación que hizo en la reunión el Colegio Médico y las inquietudes que se manifestaron desde distintas organizaciones en este mismo sentido. Uno de estos acuerdos fue el compromiso por parte del Gobierno de reforzar y asegurar la distribución de Elementos de Protección Personal para los funcionarios de la salud, en un trabajo que se llevaría a cabo en conjunto con el Colmed y las autoridades sanitarias. “Vamos a realizar un trabajo conjunto entre el Colegio Médico, que hizo un presentación muy completa, y la subsecretaría de Salud Pública respecto de las medidas de apoyo para el personal de salud que hoy día está trabajando con mucho compromiso en los distintos centros sanitarios del país“, sostuvo Blumel. “Ese es un grupo de trabajo que se va a llevar a cabo por parte del Colegio Médico en base a una propuesta que se hizo y también la subsecretaría de Salud Pública”, agregó el secretario de Estado. A su vez, en la instancia llevada a cabo este martes, el Colegio Médico solicitó un informe de distribución de Elementos de Protección Personal desde la Central Nacional de Abastecimiento (CENABAST) y una aclaración respecto de la utilización de mascarillas del tipo N95 -uno de los principales EPP que los funcionarios de salud admitieron no tener- por parte de personal de Carabineros y de las Fuerzas Armadas. No obstante, frente a este tema no hubo una respuesta oficial del Ejecutivo. En paralelo, el diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, anunció este martes la presentación de un proyecto de ley que busca garantizar la seguridad de los trabajadores de la salud en el contexto de la pandemia. Según el parlamentario, con esta iniciativa se puede “proteger a quienes nos protegen”, a través de medidas para el personal de riesgo -como permisos especiales-, la redistribución del trabajo, y la disponibilidad y aseguramiento de EPP, entre otras medidas.

