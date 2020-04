f9423963b5

Rector Vivaldi conversa con Garretón en Radio U.Chile: "La suerte de un individuo no depende de lo que él haga" En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chie, la máxima autoridad de nuestra casa de estudios analizó el estallido social y la crisis sanitaria que afecta a nuestro país. DiarioUchile Jueves 2 de abril 2020 18:47 hrs.

El rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, fue el invitado de nuestro programa “Tras las líneas”, conducido por el académico de nuestra casa de estudios y premio nacional de Ciencias Sociales, Manuel Antonio Garretón. En poco más de media hora de conversación, la máxima autoridad de la Casa de Bello analizó lo que ha sido el estallido social y lo que ha significado la crisis del coronavirus. Para Vivaldi, la complejidad de la situación sanitaria que vive Chile, entre otros países, revela la importancia de lo colectivo, de asumirse como un ser social, pues la colaboración de todos es el camino para sortear con relativo éxito la crisis que actualmente vivimos. “Más importante incluso que el aislamiento, es conocer quiénes son los portadores de la enfermedad, y eso implica un gesto de generosidad que dice ‘yo, que me sé portador, quiero avisarle a cada una de las personas con quienes tuve contacto acerca de esta situación para que tomen las medidas del caso’, entonces es una interacción en que cada uno es, por definición, un ser social”. En ese sentido criticó la manera en que el neoliberalismo ha permeado la relación de los seres humanos, en donde el individualismo se asume como un paradigma y la clave del éxito. “No es verdad el hecho de que cada uno debe pensar por sí y para sí y gracias a eso, a la medida que todos pensemos de forma aislada, tendremos interacciones mejores. Al contrario, esto revela que hay un plano de interacción que es a nivel societal. Esta idea no tiene de novedoso nada, pues ha estado presente en la razón de ser de nuestra universidad”. Yendo más allá, el rector de nuestra casa de estudios defendió la educación pública como una expresión genuina de lo colectivo y, pese a que por años lo público ha sido denostado, los hechos demuestran que es este modelo el que genera los más sustantivos aportes a la sociedad en su conjunto. “En general, ha habido una mirada muy peyorativa hacia lo público y, hoy, eso se reconsidera, porque se entiende que la suerte de cada individuo no depende de lo que él haga por sí mismo sino que depende de una serie de condiciones que escapan por mucho a su condición de individuo. Quiero poner un ejemplo obvio: el tener un país, un pueblo mejor educado, nos favorece a todos. Una buena educación pública no es solamente darle una buena educación a un niño pobre que no puede pagarse un colegio privado, sino que se trata de que el país sea mejor en la medida en que haya espacio para la educación pública”. Ennio Vivaldi también se refirió al estallido social originado en octubre del 2019. En ese sentido mostró satisfacción por el hecho de que las consignas de la Universidad de Chile, defendiendo la educación pública, hayan sido tomadas por la población. También dijo sentirse sorprendido por lo que la revuelta dejó en evidencia: que la gente, independientemente su sector socioeconómico, no es feliz. “Algo que me impactó muchísimo del estallido es que quedó claro que la gente no es feliz. La cantidad de gente que marchaba y pertenecía a sectores que uno podía pensar que nunca habían estado mejor y que, sin embargo, marchaba protestando contra el sistema, demuestra que hay cosas fundamentales en lo humano que el sistema con el que hemos vivido en Chile por todo este tiempo no es capaz de responder”. Por último, Ennio Vivaldi llamó a tener en cuenta las complejidades tanto de la crisis social como de la crisis sanitaria para redactar una eventual nueva Constitución y, para ello, subrayó, la Universidad de Chile pondrá a disposición toda su experiencia y capital académico.

