Covid-19 Internacional Alberto Acosta, ex ministro ecuatoriano: "La conclusión es que la salud no puede ser un negocio" El economista dijo que el coronavirus ha evidenciado las falencias del sistema de salud en el país, el más complicado en el continente por la crisis. "Es un caldo de cultivo para un estallido social", advirtió. Diario Uchile Viernes 3 de abril 2020 16:01 hrs.

Escucha acá la entrevista completa a Alberto Acosta: play pause Descargar El economista ecuatoriano Alberto Acosta es una destacada personalidad de su país. Considerado uno de los ideólogos de la Revolución Ciudadanda de Rafael Correa, aunque después entró en colisión con expresidente, presidió la Asamblea Nacional Constituyente y ha sido una voz escuchada, reflexiva y crítica sobre la realidad de su país. En entrevista en Radioanálisis con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, señaló este viernes que la propagación del coronavirus ha mostrado las falencias del sistema de salud de ese país, advirtiendo además que la situación puede derivar en una crisis social. “Se ha llegado a una situación realmente preocupante, especialmente porque en los últimos días se ha disparado la curva de contagio. A fines de marzo no llegábamos a los dos mil contagiados y en poco tiempo ya estamos en más de tres mil. Seguramente la cifra que cierre hoy será mucho más alta y crezca el número de muertos”, dijo. De acuerdo a las cifras oficiales, más de 120 personas han fallecido debido al Covid-19, aunque el propio gobierno ecuatoriano ha admitido que las estimaciones no contemplan todos los casos reales; la ciudad más afectada por la catástrofe es Guayaquil. “Es difícil determinar cuántas personas están realmente contagiadas y cuántas personas que fallecen lo hacen por efecto del coronavirus, porque no hay suficientes tests”, dijo Acosta. El ex ministro de Energía y Minas del gobierno de Rafael Correa sostuvo también que el país se encuentra ante “un problema sumamente grave”, que puede ser “un caldo de cultivo en el cual estamos procesando un estallido sanitario y social”. “Hay un problema de fondo: como en el resto del mundo, el sistema de salud en Ecuador no estaba preparado para una pandemia de esta naturaleza (…) Adicionalmente, sufrimos ya los embates de una reducción en las inversiones de salud, particularmente en los últimos tres años”. En ese sentido, apuntó a la gestión del actual presidente, Lenín Moreno, y afirmó que “en este gobierno ha habido una reducción sustantiva de las inversiones de salud y es una de las primeras explicaciones que debemos considerar”. “Esto produjo una disminución del número de médicos, enfermeras, técnicos y, si bien se amplió la cobertura de la salud en el gobierno anterior, lo que se dio fue una ampliación del mercado de la salud, porque no cambió la lógica de verlo como un derecho, sino como un negocio. El sistema de salud se amplió por el lado del sector privado más que por el lado del sector público. Con una sociedad que tiene graves problemas sociales, el estallido es enorme”, explicó. “La salud no puede ser vista como un negocio, es un derecho y eso exige el compromiso del Estado y las comunidades”, insistió el ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. En ese sentido, citó las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron: “Él reconoció que no puede sostenerse la salud en manos del mercado. Fue muy claro y dijo que la salud debe estar fuera de las leyes del mercado y hay que abrir la puerta a un manejo diferente. Esa es la conclusión a la que podemos llegar: la salud no puede ser simplemente un negocio, debemos verla desde una perspectiva de los Derechos Humanos”. Finalmente, Alberto Acosta señaló que las condiciones sociales ecuatorianas son una dificultad para implementar medidas de aislamiento social: “Cuando se dice quédate en casa, ¿cuántas personas tienen una casa adecuada para permanecer en ella sin problemas? El 45 por ciento de las viviendas en el Ecuador tiene graves déficits. No tienen servicios sanitarios, no tienen materiales adecuados, son casas viejas, hay hacinamiento… hablamos de un millón 300 mil hogares que no tienen condiciones adecuadas de salud”, subrayó. “Las funerarias e incluso el Registro Civil no dan abasto con la cantidad de muertos. Esa es la realidad que está atravesando el país, particularmente Guayaquil”, concluyó.

